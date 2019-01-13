وزير مصري‭ ‬سابق‭ ‬يجدد‭ ‬حملة‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬الازهر‭ ‬

القاهرة‭ ‬‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

جدد‭ ‬جابر‭ ‬عصفور‭ ‬وزير‭ ‬الثقافة‭ ‬المصري‭ ‬الاسبق‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬هدأ‭ ‬قليلاً‭ ‬،على‭ ‬مؤسسة‭ ‬الازهر‭ ‬وشيخها‭ ‬فى‭ ‬احدى‭ ‬البرامج‭ ‬التليفزيونية‭ ‬ووصف‭ ‬مؤسسة‭ ‬الازهر‭ ‬بانها‭ ‬غير‭ ‬مؤهله‭ ‬لتطوير‭ ‬الخطاب‭ ‬الدينى‭ ‬ولاتمثل‭ ‬الحضارة‭ ‬الاسلامية‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬اتهامه‭ ‬لشيخ‭ ‬الازهر‭ ‬بانه‭ ‬خطابه‭ ‬فى‭ ‬اوروبا‭ ‬يختلف‭ ‬عن‭ ‬خطابه‭ ‬فى‭ ‬الخارج‭ ‬ملف‭ ‬المعركه‭ ‬بين‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬ومعارضيه‭ .‬

حيث‭ ‬تعرض‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬فى‭ ‬الاونه‭ ‬الاخيره‭ ‬لحملة‭ ‬ضارية‭ ‬من‭ ‬الهجوم‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬ورموز‭ ‬التيار‭ ‬العلماني‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬محاولة‭ ‬للتصدي‭ ‬لهذا‭ ‬الهجوم‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬بمشيخة‭ ‬الازهر‭ ‬ان‭ ‬هيئة‭ ‬كبار‭ ‬العلماء‭ ‬ناقشت‭ ‬فى‭ ‬اجتماعها‭ ‬الاخير‭ ‬سبل‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬وكان‭ ‬هناك‭ ‬مقترحان‭ ‬،مقترح‭ ‬يرى‭ ‬تجاهل‭ ‬تلك‭ ‬الحملة‭ ‬والاكتفاء‭ ‬بالرد‭ ‬عليها‭ ‬ببيانات‭ ‬رسمية‭ ‬الا‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الضرورة،‭ ‬اما‭ ‬المقترح‭ ‬الثانى‭ ‬والذى‭ ‬يلقى‭ ‬قبولا‭ ‬فهو‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬قانونية‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬المتطاولين‭ ‬على‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬شكاوى‭ ‬لرئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬لاتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬بشان‭ ‬المتطاولين‭ ‬على‭ ‬الازهر‭.‬

‭ ‬وكشف‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬هجوم‭ ‬جابر‭ ‬عصفور‭ ‬يرجع‭ ‬الى‭ ‬رغبته‭ ‬فى‭ ‬الانتقام‭ ‬منه‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬رفض‭ ‬اعتذاره‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬اخطأ‭ ‬فى‭ ‬حق‭ ‬النبي‭ ‬عليه‭ ‬الصلاه‭ ‬والسلام‭ ‬وهو‭ ‬مادفع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬وقتها‭ ‬شريف‭ ‬اسماعيل‭ ‬في‭ ‬حثه‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬استقالته‭.‬

‭ ‬واشار‭ ‬محمود‭ ‬مهنى‭ ‬مستشار‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬ان‭ ‬منصب‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬له‭ ‬قدسيته‭ ‬فى‭ ‬العالم‭ ‬الاسلامي‭ ‬واذا‭ ‬كان‭ ‬احد‭ ‬فى‭ ‬اوروبا‭ ‬لايستطيع‭ ‬مهاجمه‭ ‬الفاتيكان‭ ‬او‭ ‬البابا‭ ‬فلماذا‭ ‬يتم‭ ‬مهاجمه‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر،‭ ‬واوضح‭ ‬د/‭ ‬عبدالحليم‭ ‬منصور‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬الشريعة‭ ‬والقانون‭ ‬،‭ ‬وان‭ ‬اتهام‭ ‬د‭ ‬/‭ ‬عصفور‭ ‬لمؤسسه‭ ‬الازهر‭ ‬بالعجز‭ ‬عن‭ ‬تطوير‭ ‬الخطاب‭ ‬الدينى‭ ‬اتهام‭ ‬باطل‭ ‬لأن‭ ‬الازهر‭ ‬لم‭ ‬يقصر‭ ‬فى‭ ‬اداء‭ ‬تلك‭ ‬الرسالة‭ ‬سواء‭ ‬باقامة‭ ‬المؤتمرات‭ ‬او‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬المناهج‭ ‬الازهرية‭.‬

‭ ‬من‭ ‬ناحيه‭ ‬اخرى‭ ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬بمشيخة‭ ‬الازهر‭ ‬ان‭ ‬استقالة‭ ‬محمد‭ ‬عبدالسلام‭ ‬مستشار‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬جاءت‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬نما‭ ‬الى‭ ‬علمه‭ ‬وجود‭ ‬قرار‭ ‬موجه‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الدوله‭ ‬بضرورة‭ ‬انهاء‭ ‬انتداب‭ ‬اى‭ ‬قاضي‭ ‬لاي‭ ‬مؤسسة‭ ‬اخرى‭ ‬وهو‭ ‬مادفع‭ ‬المستشار‭ ‬محمد‭ ‬عبدالسلام‭ ‬للمبادرة‭ ‬بتقديم‭ ‬استقالته‭ ‬حتى‭ ‬يخرج‭ ‬بشكل‭ ‬لائق‭ ‬والعودة‭ ‬لمنصبه‭ ‬بمجلس‭ ‬الدولة‭ .‬

‭ ‬واضافت‭ ‬المصادر‭ ‬ان‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬حاول‭ ‬ايجاد‭ ‬استثناء‭ ‬لمحمد‭ ‬عبدالسلام‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬واحداً‭ ‬من‭ ‬اقرب‭ ‬المقربين‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الدولة‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬طلبه‭ ‬قوبل‭ ‬بالرفض‭ .‬