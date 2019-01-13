وزير مصري‭ ‬سابق‭ ‬يجدد‭ ‬حملة‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬الازهر‭ ‬

القاهرة - مصطفى عمارة
جدد جابر عصفور وزير الثقافة المصري الاسبق الهجوم الذي كان قد هدأ قليلاً ،على مؤسسة الازهر وشيخها فى احدى البرامج التليفزيونية ووصف مؤسسة الازهر بانها غير مؤهله لتطوير الخطاب الدينى ولاتمثل الحضارة الاسلامية فضلا عن اتهامه لشيخ الازهر بانه خطابه فى اوروبا يختلف عن خطابه فى الخارج ملف المعركه بين شيخ الازهر ومعارضيه .
حيث تعرض شيخ الازهر فى الاونه الاخيره لحملة ضارية من الهجوم من بعض وسائل الاعلام ورموز التيار العلماني.
وفي محاولة للتصدي لهذا الهجوم كشف مصدر بمشيخة الازهر ان هيئة كبار العلماء ناقشت فى اجتماعها الاخير سبل الرد على هذا الهجوم وكان هناك مقترحان ،مقترح يرى تجاهل تلك الحملة والاكتفاء بالرد عليها ببيانات رسمية الا في حالة الضرورة، اما المقترح الثانى والذى يلقى قبولا فهو تشكيل لجنة قانونية للرد على المتطاولين على شيخ الازهر، فضلا عن تقديم شكاوى لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب لاتخاذ قرار بشان المتطاولين على الازهر.
وكشف المصدر ان هجوم جابر عصفور يرجع الى رغبته فى الانتقام منه بعد ان رفض اعتذاره بعد ان اخطأ فى حق النبي عليه الصلاه والسلام وهو مادفع رئيس الوزراء وقتها شريف اسماعيل في حثه على تقديم استقالته.
واشار محمود مهنى مستشار شيخ الازهر فى تصريحات خاصة لمراسل الزمان ان منصب شيخ الازهر له قدسيته فى العالم الاسلامي واذا كان احد فى اوروبا لايستطيع مهاجمه الفاتيكان او البابا فلماذا يتم مهاجمه شيخ الازهر، واوضح د/ عبدالحليم منصور عميد كلية الشريعة والقانون ، وان اتهام د / عصفور لمؤسسه الازهر بالعجز عن تطوير الخطاب الدينى اتهام باطل لأن الازهر لم يقصر فى اداء تلك الرسالة سواء باقامة المؤتمرات او العمل على تطوير المناهج الازهرية.
من ناحيه اخرى كشفت مصادر بمشيخة الازهر ان استقالة محمد عبدالسلام مستشار شيخ الازهر للشؤون القانونية جاءت بعد ان نما الى علمه وجود قرار موجه لرئيس مجلس الدوله بضرورة انهاء انتداب اى قاضي لاي مؤسسة اخرى وهو مادفع المستشار محمد عبدالسلام للمبادرة بتقديم استقالته حتى يخرج بشكل لائق والعودة لمنصبه بمجلس الدولة .
واضافت المصادر ان شيخ الازهر حاول ايجاد استثناء لمحمد عبدالسلام والذي يعد واحداً من اقرب المقربين له من مجلس الدولة الا ان طلبه قوبل بالرفض .