وزير سعودي يكشف سر زيارة ميسي إلى الرياض

بغداد- الزمان

بدأ ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم، زيارة جديدة إلى السعودية للترويج للسياحة في المملكة. وقال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب أنا سعيد بالترحيب بسفير السياحة السعودية ليونيل ميسي وعائلته في رحلته السياحية الثانية للسعودية.واضاف الخطيب نحن سعداء بمشاركة ترحيبنا السعودي الأصيل معكم جميعاً.وجاء تعليق وزير السياحة بعدما نشر ميسي 35 عاما صورة لعدد كبير من النخيل والأشجار على حسابه في فيسبوك وكتب من يعتقد أن السعودية تملك كل هذا الكم الهائل من البيئة الخضراء أحب استكشاف عجائبها غير المتوقعة كلما سنحت لي الفرصة. وعينت السعودية ميسي سفيرا للسياحة لديها العام الماضي، وزار جدة في مايو 2022 ثم عاد لخوض مباراة ودية جمعت بين سان جيرمان وتشكيلة من نجوم النصر والهلال.