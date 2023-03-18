وزير خارجية تركيا يعلن من القاهرة عن لقاء مرتقب بين السيسي وإردوغان

وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقائه بنظيره التركي مولود تشاوش أوغلو في القاهرة في 18 آذار/مارس 2023

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القاهرة (أ ف ب) – أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو السبت من القاهرة “التحضير للقاء” بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والمصري عبد الفتاح السيسي، لإنهاء عقد من القطيعة بين البلدين.

وقال تشاوش أوغلو خلال مؤتمر صحافي مع نظيره المصري سامح شكري، “نريد استعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على أعلى مستوى”.

وأضاف “من الممكن أن نختلف في المستقبل ولكن سنبذل قصارى جهدنا لتجنّب قطع العلاقات مجدّداً”.

وكان تشاوش أوغلو استقبل شكري في شباط/فبراير في تركيا بعد الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا في السادس من شباط/فبراير وأدّى إلى مقتل 48500 في هذا البلد.

توتّرت العلاقات بين مصر وتركيا بعد تولي عبد الفتاح السيسي الحكم في العام 2013 إثر إطاحته الرئيس الإسلامي محمد مرسي الذي كانت أنقرة من أبرز داعميه.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، حليف مرسي المنتمي لجماعة “الإخوان المسلمين”، قد أعلن حينها مراراً أنه لن يتواصل “أبداً” مع السيسي.

ولكن الزعيمان تحدّثا عبر الهاتف بعد يوم من الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا.

كما تصافحا في تشرين الثاني/نوفمبر في كأس العالم في قطر، وهي دولة أخرى أعادت مصر إطلاق علاقاتها معها مؤخراً بعد اتهامها بالتقرّب من جماعة الإخوان المسلمين.

وأكد تشاوش أوغلو السبت أنه “بعد الانتخابات” التركية، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية في 14 أيار/مايو، “سيلتقي رئيسنا بالرئيس السيسي”.

على المستوى التجاري، لم تتوقف التبادلات بين البلدين، بل زادت من 4,4 مليار دولار في العام 2007 إلى 11,1 مليار دولار في العام 2020، بحسب مركز كارنيغي للأبحاث، حتى أنّه في العام 2022 كانت أنقرة أول مستورد للمنتجات المصرية بقيمة أربعة مليارات دولار.