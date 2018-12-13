وزير خارجية بريطانيا يلتقي المتمردين اليمنيين في السويد للمرة الاولى منذ بداية الحرب

ريمبو (السويد)- (أ ف ب)

عقد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت الخميس اجتماعا مع المتمردين اليمنيين على هامش محادثات السلام في السويد، في أول لقاء لوزير بريطاني مع الحوثيين منذ بداية الحرب في 2014.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية على حسابها على تويتر “اجتمع (هانت) في السويد بالحكومة اليمنية ووفد الحوثيين للتأكيد على ضرورة مواصلة جميع الأطراف الجهود للوصول إلى حل سياسي”.

وهذه أول مرة يجتمع فيها وزير بريطاني بمسؤولين حوثيين منذ اندلاع الصراع في اليمن عام 2014، بحسب وزارة الخارجية. ونادرا ما يلتقي مسؤولون حكوميون غربيون بالمتمردين، وهانت هو المسؤول الغربي الارفع مستوى الذي يعقد اجتماعا معهم.

ويتصاعد الضغط الدولي لإنهاء الحرب بين قوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي تحظى بدعم من تحالف عسكري تقوده السعودية بمساندة الامارات، وبين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والذي يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق اخرى.