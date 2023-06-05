وزير خارجية باكستان يبحث في بغداد ملف العمالة وفتح مركز للزائرين بكربلاء

بغداد – ابتهال العربي

شهدت بغداد أمس الاثنين مباحثات عراقية باكستانية لتعزيز التعاون الأمني والعسكري وبحث ملف العمالة في العراق وملفات مهمة أخرى خلال زيارة وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري الى العراق التي أسفرت أيضا عن توقيع مذكرتي تفاهم دبلوماسية وثقافية. وبحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مع زرداري خلال استقباله له في قصر بغداد، (علاقات التعاون والصداقة القائمة بين البلدين)، بحسب بيان رئاسي تلقته (الزمان) نقل عن رشيد تأكيده(رغبة العراق بتوطيد العلاقات مع باكستان، وضرورة الاستفادة من الخبرات في مجال محاربة التطرف والإرهاب). من جانبه، أكد زرداري (التزام بلاده بدعم الأمن والاستقرار في العراق والتطلّع نحو تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات وتبادل الخبرات والمعلومات والعمل المشترك لمواجهة التحديات خاصة في مجال المياه). بدوره بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مع وزير الخارجية الباكستاني (العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والعسكرية والاستخبارية، والاتفاق على استئناف عمل اللجنة الوزارية المشتركة بين العراق وباكستان). وبحسب بيان تلقته (الزمان) فقد تناول اللقاء أيضا(ملف النقل الذي يندرج ضمن مشروع طريق التنمية الستراتيجي، الذي يربط الشرق بالغرب، وسبل التعاون بين بغداد وإسلام آباد في هذا الإطار، واستثمار الفرص المعلنة ضمن المشروع، بما يعزز مصالح البلدين وجهود التنمية في المنطقة)كما شهد اللقاء (مناقشة ملف الزائرين للعتبات المقدسة والمراقد الدينية في العراق، والتسهيلات المقدمة من قبل الحكومة للزائرين الوافدين من جميع دول العالم، ومنها دولة باكستان الصديقة، فضلاً عن مناقشة ملف العمالة الباكستانية في العراق). من جهته اعلن وزير الخارجية فؤاد حسين توقيع مذكرة تفاهم لإعفاء منح الفيزا عن الجوازات الدبلوماسية بين البلدين. وأكد حسين، خلال مؤتمر صحفي عقد مع نظيره الباكستاني (استمرارية التعاون الأمني مع باكستان، والبدء بالمشاورات السياسية معها)، كاشفا عن(توقيع مذكرة تفاهم مع باكستان لإعفاء سمات الدخول للجوازات الدبلوماسية، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم بين وزير الثقافة ووزير الخارجية الباكستاني حول التعاون الثقافي).واشار الى (السعي لتوقيع مذكرة تفاهم في القريب العاجل حول الزوار الباكستانيين الى الاماكن المقدسة في العراق) لافتا الى (تشكيل لجنة لحل مشكلة الديون الباكستانية على العراق). من جانبه أعرب زرداري عن رغبة بلاده بـ(فتح مركز للزائرين في كربلاء المقدسة)، مؤكدا ان (العراق صديق حقيقي لباكستان). وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية احمد الصحاف قد اعلن قبيل الزيارة بأن حضور الوزير سيترافق مع إفتتاح ملتقى رجال الاعمال العراقي الباكستاني الهادف الى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.