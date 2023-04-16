وزير خارجية أوكرانيا في بغداد

بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقية‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأوكرانيّ‭ ‬دميترو‭ ‬كوليبا‭ ‬سيزور‭ ‬بغداد‭ ‬الاثنين،‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬هي‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2022‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقية‭ ‬ان‭ ‬الزيارة‭ ‬تاتي‭ ‬‮«‬لبحث‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائيَّة،‭ ‬والتشاور‭ ‬حول‭ ‬كيفيَّة‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬مُختلِف‭ ‬القضايا،‭ ‬والتحدِّيات‭ ‬الإقليميَّة‭ ‬والدوليَّة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

وسيلتقي‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السودانيّ،‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجيَّة‭ ‬فؤاد‭ ‬حسين‭. ‬تأتي‭ ‬الزيارة‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬اسبوع‭ ‬من‭ ‬تلقّي‭ ‬السوداني‭ ‬اتصالاً‭ ‬هاتفياً‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭. ‬وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬خلال‭ ‬الاتصال‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬حلّ‭ ‬سلمي‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬واتخاذ‭ ‬الحوار‭ ‬سبيلاً‭ ‬لإنهاء‭ ‬هذه‭ ‬الأزمة‭ ‬التي‭ ‬تسببت‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬المآسي‮»‬‭. ‬استقبل‭ ‬القادة‭ ‬العراقيون‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬لافروف‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬الماضي‭ ‬وحينها‭ ‬شدد‭ ‬فؤاد‭ ‬حسين‭ ‬على‭ ‬موقف‭ ‬بلاده‭ ‬الداعم‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬حتى‭ ‬تبدأ‭ ‬المفاوضات‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‮»‬‭.‬