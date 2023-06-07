وزير النفط يفتتح جسر الزبير الجديد لفك الإختناقات

البصرة – الزمان

أفتتح نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني مشروع جسر الزبير الجديد في محافظ البصرة.ونقل المكتب الاعلامي لوزارة النفط عن عبد الغني قوله خلال حفل الافتتاح الذي حضره محافظ البصرة اسعد العيداني ومسؤولون في المحافظة ، ان (مشروع جسر الزبير الجديد يعد من المشاريع الخدمية التي تنفذها وزارة النفط للتخفيف من معاناة ابناء محافظة البصرة) ، مشيرا الى انه (يعد من المشاريع الحيوية في المحافظة ويسهم بحل الاختناقات المرورية ، ويربط مركز المدينة بقضاء الزبير والمناطق الصناعية والنفطية) .

واوضح ان (المشروع تم تنفيذه بالجهد الوطني من قبل شركة اشور العامة وهي شركة حكومية ، وتم تمويله من المنافع الاجتماعية للشركات النفطية وخصوصاً شركة غاز الجنوب ويتميز بالجودة، إذ تم تصنيع وتجهيز منظومات ومعدات الجسر من المناشى الاوربية)، مضيفا ان (المشروع يتضمن فتحة ملاحية لمرور الزوارق والسفن ).

من جهته أشاد العيداني بجهود وزير النفط والوزارة في دعم المشاريع الخدمية والصحية للمحافظة ، مشيراً الى ان هذا الجسر (سوف يخفف كثيراً من الاختناقات المرورية التي يشهدها مركز المحافظة والمناطق المحيطة بها).

يذكر ان شركة غاز الجنوب هي الجهة التي اشرفت على تنفيذ المشروع جسر الزبير الجديد ، من اجل القضاء على الاختناقات المرورية وقد شرعت الشركة بتنفيذ المشروع على شط البصرة لربط مركز المدينة بقضاء الزبير ، لكي يسهم في تحقيق انسيابية في سير المركبات عند نقطة التقاطع على شط البصرة ، والتخفيف من زخم حركة المركبات.ويبلغ طول الجسر 224 مترا وعرضه 15 مترا، وعدد الفضاءات الثابتة خمس وعدد الفضاءات المتحركة لغرض المرور الملاحي اثنتان ، كما يحتوي الجسر على فضاء ملاحي متحرك.