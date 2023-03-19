عبد الغني: أكثر من 10 رقع إستكشافية واعدة سنحيلها لجولة جديدة

وزير النفط وأمين عام أوبك يشدّدان على الإلتزام بقرار خفض الإنتاج

بغداد – ندى شوكت

شدد وزير النفط حيان عبد الغني والأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك هيثم الغيص، على أهمية التزام الدول المنتجة باتفاق خفض الإنتاج. وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان تلقته (الزمان) امس أن (عبد الغني استقبل في مبنى الوزارة الغيص ،وجرى خلال اللقاء تأكيد الدور الكبير الذي تلعبه أوبك وأوبك بلس في استقرار الأسواق العالمية، وأهمية التزام الدول المنتجة باتفاق خفض الإنتاج في تحقيق التوازن بين العرض والطلب)،

واعرب عبد الغني عن (دعم العراق لأهداف وجهود المنظمة، والعمل على تعزيز دورها في استقرار أسواق النفط العالمية). ووصل الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط الى بغداد امس ،في زيارة رسمية يجري خلالها لقاءات مع المسؤولين للتباحث بملفات الطاقة.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الغيص وصل إلى بغداد في زيارة تستغرق يومين، بدعوة من الوزير حيان عبد الغني)، واشار الى ان (جدول زيارة الغيص تتضمن اللقاء بعدد من المسؤولين في بغداد وزيارة بعض المواقع التاريخية منها قاعة الشعب التي ضيفت أول اجتماع تأسيسي للمنظمة عام 1960). من جانبه ،اكد عبد الغني ،تطوير 10 رقع استكشافية ضمن جولة التراخيص السادسة.وقال عبد الغني في تصريح امس إن (الوزارة ملتزمة بقرارات المنظمة بشأن تصدير النفط والتخفيض بنحو 220 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري)، واضاف ان (هناك خططا واضحة بالإمكان ان تزيد معدل التصدير حال أقرت المنظمة زيادتها)، وتابع (أجبرنا بعض شركات التراخيص العاملة في الجنوب بتخفيض الإنتاج بهدف الالتزام مع قرارات المنظمة)، وكشف عن (خطة طموحة لاستثمار الغاز وخاصة في الحقول الجنوبية)،

واستطرد بالقول ان (عقود جولة التراخيص الخامسة شملت الحقول الحدودية للجانب الشرقي العراقي، حيث وقعنا ستة عقود لست رقع استكشافية،ستوفر ما لا يقل عن 750 مليون متر مكعب من الغاز وهي كمية واعدة)، مضيفا ان (خطة الوزارة تشمل إعلان جولة أخرى من ترخيص العقود للجانب الغربي الذي يمتد من الحدود السورية والأردنية والسعودية وصولا إلى محافظة السماوة)، ولفت الى ان (هناك أكثر من 10 رقع استكشافية وأعده ومعظمها غازية)،واستطرد بالقول ان (الوزارة بصدد إعداد وتحضير حقيبة المعلومات لهذه الحقول والذي لا يتجاوز الشهر السابع من هذه السنة للإعلان عنها)، مبينا أن (العراق يفترض أن يكون مكتفيا من إنتاج المنتجات البيضاء الثلاث البانزين والغاز وزيت الغاز، وهو الآن يستورد أكثر من نصف حاجة البلد من البانزين)، مشيرا الى (وجود خطة واعدة بهذا المجال ونحن على أبواب تشغيل مصفى كربلاء بطاقة 140 الف برميل يوميا والذي سيوفر أكثر من 50 بالمئة من البانزين المستورد إضافة إلى زيت الغاز والكازويل).