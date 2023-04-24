توجه إلى الإستثمار المحلي لتطوير الثروة الزراعية والحيوانية

وزير الموارد يتجول في نهر سان ويستكشف ميدانياً إدارة المياه

بغداد – ندى شوكت

اجرى وزير الموارد المائية، عو ذياب ، جولة ميدانية في نهر سان بكرواتيا. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (ذياب نفذ جولة ميدانية مع الوفد الحكومي الى عدد من المؤسسات المختصة بإداره مصادر المياه وكيفية معالجة موجات الفيضانات في نهر سان الذي تديره اربعه دول رئيسية)، مبيناً ان (الجولة تضمنت زيارة لمواقع المحميات البيئية التي تقع ضمن منطقة الأنهر المُسيطر عليها التي تم استثمارها وتوظيفها لمناطق رطبة تقع تحت اتفاقية رامسار).

موجات المياه

واشار الى ان (الوزير والوفد اطلعا على كيفية توظيف المنطقة لإصدار موجات المياه المخزونة مجدداً الى نهر سافا عند انخفاض مناسيبه مع الاحتفاظ بمساحات مغمورة للاغراض البيئية). واطلقت الوزارة حملة لرفع التجاوزات على شط الشطرة وجدول شبيبة المتفرع من نهر الغراف في ذي قار. وذكر البيان ان (الحملة جاءت بالتعاون مع القوات الامنية بغية متابعة توزيع الحصص المائية وتطبيق نظام المراشنة، وضمان التوزيع العادل للمياه وايصالها الى ذنائب الجداول). وبحثت الوكيل الفني للوزارة ، حسين عبد الأمير، مع عدد من مزارعي قضاء الصويرة بمحافظة واسط، ازالة التجاوزات وتطبيق المراشنة. وبحسب البيان فأن (الاجتماع ناقش عدد من المشكلات والوقوف على ملاحظات ومقترحات من اجل توفير المياه للجميع وتوزيعها بعدالة، وإزالة التجاوزات، فضلاً عن اجراء زيارة مواقع العمل والمشاريع للإطلاع على المعوقات وإيجاد الحلول السريعة بخصوص تأمين إيصال المياه الخام لمحطات الإسالة وإنجاح المواسم الزراعية). على صعيد متصل، اطلّع وفد من الوزارة على مراحل اعمال تطهير الأنهر في المحافظة لمواجهة شح المياة في محافظة ميسان. وقال اعلام مديرية موارد ميسان، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الوفد اجرى جولة ميدانية اطلّع فيها على سير الأعمال الجارية في القاطع الجنوبي الشرقي للمحافظة مع مديري الموارد المائية وصيانة مشاريع الري والبزل)، واوضح ان (الوفد تجول في ناحية السيد احمد الرفاعي بجداول الشذيرية والسابلة ونهر العريض، وناحية الخير عند نهر الجهاد، وقضاء الميمونة وناحية السلام عند نهر البتيرة، مطلعاً على اعمال التطهيرات والكري الجارية في الوحدات الإدارية، الى جانب وضع الملاحظات المهمة بشأن زيادة وتيرة العمل وانجازه بالمدد المحددة استعداداً للموسم الصيفي)، مشيراً الى (تذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه ايصال الحصص المائية للجميع، والتمكين من تطبيق خطط الوزارة لمواجهة شح المياه).

تطوير قطاع

الى ذلك، بحث وزير الزراعة، عباس جبر المالكي، مع اللجنة الفنية، وضع آليات علمية وعملية لتطوير القطاع الزراعي وزيادة الثروة الحيوانية، ودعم المحطات الكبرى لتربية الابقار وإنتاج الحليب ومشتقاته، وامكانية تشجيع وجذب الاستثمار في هذه المجالات. وذكر بيان امس ان (الاجتماع ناقش جوانب مشاريع ومحطات ابقار الحليب الكبرى وتشجيع الاستثمار لرفع مستوى الإنتاج المحلي كماً ونوعاً)، مؤكداً (ضرورة وضع آلية تخدم تنمية العملية الزراعية وتحسين قطاع الثروة الحيوانية بما ينسجم مع توجهات الوزارة نحو الاستثمار وانشاء المشاريع التنموية في مجال الحيوانات ومعامل الألبان حسب قوانين وضوابط حماية المنتج المحلي وإعادة النظر بالتعليمات الخاصة بمنح الإجازة لممارسة العمل في هذا المجال لدعم الأمن الغذائي المُستدام).