وزير المالية لمسؤولة أمريكية: البرنامج الحكومي يتضمن خططاً لإعادة الإعمار

بغداد – الزمان

أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين امس لمسؤولة امريكية رفيعة احتواء البرنامج الحكومي الموازنة العامة على برامج لاعادة اعمار المناطق المدمرة وحماية المناطق التي تعرضت لهجمات التنظيمات الارهابية. ونقل بيان للوزارة عن حسين لدى استقباله مساعد وزير الخارجية الامريكية لشؤون النزاعات وعمليات الاستقرار دينيس ناتالي والوفد المرافق لها ان (البرنامج الحكومي والموازنة العامة للدولة تتضمن برامج لاعادة الاعمار وحماية المناطق التي تعرضت لهجمات التنظيمات الارهابية) مضيفا ان (العراق يتطلع دوما لدعم المجتمع الدولي في هذا المجال). وبحسب البيان فقد (جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الامريكية بما يخدم مصلحة الشعبين وبحث جهود اعادة الاستقرار والبناء وعودة النازحين واللاجئين للمدن التي تعرضت الى انتهاكات داعش الارهابي وضرورة تقديم الخدمات واعادة الاعمار والاستقرار لتلك المناطق). وألتقت ناتالي خلال زيارتها الى بغداد الرئاسات الثلاث. وأكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي خلال استقباله ناتالي والوفد المرافق لها(أهمية تطوير العلاقات بين البلدين واستمرار التعاون لترسيخ الأمن والاستقرار والقضاء على عصابة داعش الارهابية)وأشار الى (جهود الحكومة للمضي بإعمار المدن المحررة والمتضررة ومساعدة النازحين على الاستقرار في مدنهم المحررة، وأهمية تعزيز هذه الجهود).

من جهتها أكدت المسؤولة الامريكية (دعم بلادها للعراق وتعزيز أمنه وازدهاره الاقتصادي، ومساندة جهود وخطط الحكومة العراقية في مشاريع الإعمار والاستقرار) .

من جهة اخرى صوّت مجلس الوزراء على الاقتراض الخارجي والمنح وآلياتهما كما وافق على مذكرة تفاهم تجهيز النفط الخام بين العراق والاردن.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء ان (المجلس عقد جلسته الاعتيادية برئاسة عبد المهدي وصوّت على منح وزارة النقل استثناءات وصلاحيات توقيع عقود بشأن مشروع البنى التحتية لميناء الفاو الكبير)، مضيفا ان (الجلسة شهدت التصويت على مشروع النظام الداخلي لمجلس الوزراء والتصويت على مذكرة تفاهم تجهيز النفط الخام بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية).

وناقش المجلس واقع المرأة العراقية ومشاركتها ودعمها، وضيّف رئيس اللجنة الدائمة العليا للنهوض بالمرأة واستمع للملاحظات والاقتراحات، وفقا للبيان الذي اشار الى اقرار المجلس لمحضر اجتماع نقل ملكية الطائرات الكندية (سي آر جي) الى جانب اقرار توصيات المجلس الوزاري للطاقة بجلسته العاشرة، والموافقة على ايجار مبنى السفارة الفرنسية.واكد ان (المجلس صوت على الاقتراض الخارجي والمنح وآلياتهما وبحث سبل تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عبر مدونة تخدم عمل السلطتين وتعزز دورهما الرقابي والتنفيذي).