كركوك تبحث مع شركة ألمانية إنشاء مشروع في الحويجة

وزير الكهرباء يفتتح محطة شمال الفلوجة الثانوية

الأنبار – نور الدين حميد

كركوك – مروان العاني

أفتتح وزير الكهرباء لؤي الخطيب، امس الأثنين، محطة شمال الفلوجة الثانوية التي تعرضت الى دمار على يد عصابات داعش الارهابية أبان إحتلالها المدينة في السنوات الماضية. وبحثت محافظة كركوك متمثلة بحكومتها المحلية مع اكسل كرافت ممثل شركة المانية، انشاء محطة لأنتاج الطاقة الكهربائية في المناطق المحررة ضمن حدود المحافظة التي تأتي ضمن المنحة ألمانية بقيمة 100 مليون يورو وبطاقة 100 ميكا واط. وذكر بيان للمحافظة امس ان (المحطة التي من المفترض ان تُشيد في قضاء الحويجة ونواحيها ستكون عاملا مهما لتوفير الطاقة الكهربائية للمناطق المحررة وتخفيف الاحمال على مدينة كركوك والتي جاءت ضمن جهود الحكومة الاتحادية ومتابعة ودعم الامانة العامة لمجلس الوزراء في انجاح خطط اعادة الاستقرار للمناطق المحررة). واضاف (من المؤمل المضيء بالعمل والتنسيق مع وزارة الكهرباء والوزارات الاخرى والجهات المختصة بما يسرع المباشرة بتنفيذها وتوفير الكهرباء للمناطق التي تعرضت لارهاب داعش، وهي الان آمنة بعد تحريرها الى جانب تجهيز 116 قريه مهدمة بالكهرباء بما يضمن اعادة سكانها اليها). واكد ممثل الشركة (رغبته الفاعلة بتنفيذ المشروع ونصب المحطة بوقت زمني قياسي لضمان الانتاج وتوفير الكهرباء للمناطق المحررة والتي تعرضت للدمار من قبل ارهاب داعش).

إطفاء خطوط

وأعلن مدير فرع توزيع كهرباء بابل رعد سلمان المعموري عن انه سيتم إطفاء خطوط جنوب مدينة الحلة 132 كي في. وقال المعموري في بيان امس أن (الملاكات الفنية والهندسية في الوزارة ستباشر واعتباراً من يوم الخميس المقبل ولمدة ثلاثة أيام بأعمال ربط محطة كهرباء غربي الحلة 132/33 كي في وإدخالها الخدمة، لذا سيتم إطفاء خطوط جنوب الحلة 132 كي في مما سيؤدي إلى خروج المحطات الثانوية عن الخدمة المغذية لشبكات التوزيع والخاصة بمحطات متنقلة عوفي ومتنقلة المجمع السكني ومتنقلة طفيل). وأضاف ان (إدخال هذه المحطة إلى العمل يساعد كثيرا في تحسين الواقع الخدمي في قطاع الكهرباء في المحافظة وتقليل ساعات الانقطاع عن طريق استحداث مغذيات جديدة لفك الاختناقات الحاصلة في مغذيات شبكة توزيع الطاقة الكهربائية).