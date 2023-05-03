وزير العمل يلتقي موهوباً من أصحاب الهمم

بغداد – الزمان

التقى وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيس هيئة رعاية الطفولة احمد الاسدي احد الاطفال الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة الانبار .مؤكدا على اهمية تنمية قدرات هذا الطفل لكونه احد الموهوبين في مجال تكنولوجيا المعلومات وكذلك في مجال السيارات والالكترونيات، فضلا عن براعة اختراعه لاجهزة تساعد المكفوفين والاطفال .وشدد الاسدي على تقديم الدعم اللازم لتطوير هذه القدرات خصوصا من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، فيما اجرى اتصالاته الهاتفية مع عدد من المسؤولين في محافظة الانبار بشأن امكانية تقديم الدعم له وتنميه قدراته.