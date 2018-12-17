عبد الزمان يعلن تسليم خطة المئة يوم الى مجلس الوزراء

وزير العمل يتفقد مركز الحسين التخصصي للصم في كربلاءبغداد – الزمان

اجرى وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان مركز الإمام الحسين عليه السلام التخصصي للصم في كربلاء يوم الخميس برفقة مدير المركز والخبير بلغة الإشارة باسم العطواني.واكد الوزير خلال الزيارة ضرورة الاهتمام بشريحة الصم في العراق وتوفير الرعاية اللازمة لهم، مشيرا الى ان الوزارة تعمل بشكل جاد على دمج هذه الشريحة مع المجتمع خاصة أنها عانت طيلة الحقب التاريخية من الحكومات المتعاقبة من عدم الاهتمام بها، واوضح في بيان تلقته (الزمان) امس (اهمية خلق توأمة بين المركز والوزارة للاتفاق على مشاريع عديدة تعنى بشريحة الصم والبكم.واوضح الوزير اهمية طرح المقترحات التي تعنى بالمترجمين وسبل تطوير وتأهيل محبي الترجمة والراغبين في تعلم لغة الاشارة وضرورة استحداث مسمى وظيفي خاص بالمترجم للمساهمة في تعيين اكبر عدد ممكن من المترجمين في دوائر الوزارة وباقي المؤسسات الحكومية). كما اشار الى (ضرورة تقديم الخدمات التي تحتاجها فئة الصم للمساهمة في تقديم اجواء مثالية تليق بالاصم العراقي وامكانية اعطاء دورات مكثفة لملاكات الوزارات العراقية في لغة الاشارة لتسهيل عملية التواصل مع شريحة الصم والبكم). والتقى الوزير خلال الزيارة بعدد من المواطنين من شريحة الصم للاطلاع على احتياجاتهم واهم الخدمات التي يمكن ان تقدمها الوزارة والتي من شانها ان تضع الحلول المناسبة للمشكلات التي يعانون منها. من جهته عد مدير مركز الإمام الحسين ان (المركز بمثابة مشروع وطني لشريحة الصم، لافتا الى ان هذه الشريحة وجدت الملاذ الأمن والاهتمام والرعاية الأبوية من قبل القائمين على المركز).

تخرج دورة

وحضر الوزير حفل تخرج الدورة الاسياسية الاولى للغة الاشارة التي

نظمت لعوائل الصم في قاعة الاوصياء في مركز الحسين التابع للعتبة الحسينية بكربلاء والقى علي القرعاوي مدير المدارس الدينية خلال حفل التخرج كلمة عن الدراسات الاجتماعية والعلمية والثقافية التي ترعى من قبل وزارة العمل معبرا عن (شكره للجهود التي تبذلها خدمة للاسر الفقيرة والفئات الضعيفة في المجتمع). من جانبه القى الوزير كلمة بارك فيها للحاضرين النصر على عصابات داعش الارهابية، مبينا ضرورة العمل والتنسيق المستمر مع جميع الجهات ذات العلاقة من المؤسسات والوزارات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ جميع بنود قانون رعاية ذوي الاعاقة رقم 38 لعام 2013.

خطط ستراتيجية

واضاف في البيان ان (الوزارة تهدف الى الارتقاء بواقع هذه الفئة في المجتمع وتنفيذ ستراتيجيات اعدت خصيصا لاستحصال كامل حقوقهم التي كفلها لهم القانون وما يترتب على العراق من التزامات واتفاقيات دولية تضمن لهم الحياة الكريمة، مؤكدا ان خطط الوزارة القادمة ستتضمن برامج خاصة بشريحة الصم وستحرص على تنفيذها) لافتا الى ان (الوزارة هي اولى الوزارات التي تسلم خطة الـ 100 يوم للامانة العامة لمجلس الوزراء.

احتياجات التسوق

وتضمن حفل التخرج معرضا للاعمال اليدوية لشريحة الصم وعرض فيلم وثائقي عن هذه الشريحة وعدد من الفعاليات التي قدمت من قبل المستفيدات من الدورة، فضلا عن تقديم درع شكر وتقدير للوزير من قبل المركز). يذكر ان الوزارة تهتم بشريحة الصم والبكم من خلال اقامة دورات تطويرية بلغة الاشارة لرفع قدرات ومهارات ذوي شريحة الصم فضلا عن المعلمين والمعلمات في المعاهد الخاصة بهم عبر احدث الاساليب والطرق لتعليم وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.واعلن عبد الزمان تسليم الخطة التنفيذية الخاصة بالوزارة للمائة الى مجلس الوزراء بعد استكمال مفرداتها بالشكل دقيق وعملي، مشيرا الى ان (وزارة العمل كانت من الوزارات الاولى في سرعة انجازها للخطة وذلك بجهود مباركة من ملاكاتها . وتضمنت الخطة اولويات (الحماية الاجتماعية ، والعمل والتدريب ، ورعاية ذوي الاعاقة) ففي مجال الحماية الاجتماعية تركزت الخطة على ضرورة مراجعة موقف المشمولين براتب الاعانة الاجتماعية من خلال مقاطعة البيانات المختلفة وكذلك الزام دوائر الدولة بتنفيذ المادة 22 من قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 والتي تنص على (تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية بتزويد مركز تكنولوجيا المعلومات في الهيئة بما يتوفر لديها من معلومات وبيانات تتعلق بما صرفته أو تصرفه نقداً أو عيناً لأي فرد أو أسرة) وايضا العمل على توفير التخصيصات المالية لتوظيف باحثين جدد ليصل عدد الباحثين الكلي والخاص عملهم بأجراء المسح الميداني للأسر الفقيرة الى (3000) باحث فضلا عن كادر اداري يصل الى (650) موظفا ليؤسس عملهم الى انشاء قاعدة بيانات رصينة في دائرة تكنلوجيا المعلومات بهيئة الحماية الاجتماعية . اما في مجال العاطلين والباحثين عن العمل المسجلين في قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب والبالغ عددهم قرابة المليون باحث واقامة الدورات التدريبية وشمولهم بالقروض الخاصة بالمشاريع المدرة للدخل فقد ركزت الخطة على اضافة مبالغ من اجل التوسع في شمول اكبر عدد من الباحثين العاطلين عن العمل بقروض المشاريع الصغيرة المدرة للدخل ، كما ركزت الخطة على التوسع في مجال حاضنات الاعمال المشجعة للمواهب وحسب احتياجات سوق العمل، وايضا العمل على الزام الشركات المتعاقدة مع الوزارات على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2012 والخاص بتشغيل 50 بالمئة من العمالة الوطنية فيها وكذلك الطلب من مجلس الوزراء بتعديل قرار 80 لسنة 2013 والعمل على انشاء مراكز تدريبية تختص بتخريج مدربين للمهم بعد شمول الوزارة بتطبيق قرار فك الارتباط ونقل الصلاحيات وانتقال اغلب المراكز التدريبية للمحكومات المحلية في المحافظات). وتضمنت الخطة ايضا (مفاتحة الجهات المسؤولة لمناقلة الاموال لتاهيل المراكز الطبية والصحية والعلاجية الخاصة بفئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة من اجل تقديم خدمة فضلى لهم كونهم شريحة مهمة وواسعة في المجتمع، كما تضمنت الخطة اولوية تضمين العمال العاملين في الشركات مع مراعاة للشركات التي تقع ضمن المحافظات والمناطق المحررة ودراسة وضعها وامكانية تقديم التسهيلات لها من اجل عودتها للعمل).

واكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان ان الوزارة على تعاون وتواصل مع الشركات النفطية وتعمل بصيغة المشاركة لتذليل جميع المشاكل والعقبات في العمل، للوصول الى قاعدة بيانات حقيقية عن اعداد العمالة سواء أكانت الاجنية أو المحلية الموجودة في جميع الشركات المتعاقدة مع الحكومة. وقال عبد الزمان خلال اجتماعه بوفد من الشركات النفطية العاملة في جنوب العراق بحضور المديرين العامين لدوائر العمل والضمان الاجتماعي والقانونية، ان (الازمة الاخيرة التي تعرضت لها محافظة البصرة وباقي المحافظات الجنوبية وما شهدتها من تظاهرات واحتجاجات ولّدت ضغطا على الحكومة والشركات وخصوصا فيما يتعلق بالبطالة وقلة فرص العمل، مؤكدا ضرورة الوصول الى قاعدة بيانات حقيقية عن اعداد العمالة الاجنبية وما يقابلها من العمالة الوطنية لوضع حد لهذه الازمة، وخصوصا بعد التأكيد على قرار مجلس الوزراء بتشغيل 50 % من العمالة الوطنية. واضاف ان الوزارة تأمل التعاون بشكل مستمر مع الشركات من خلال فرق التفتيش التي ترسلها لبيان واقع الحال بالنسبة لاعداد العمالة ووضعهم القانوني وشمولهم بالضمان الاجتماعي).

تسجيل العمالة

مبديا (استعداد الوزارة لحل جميع المشاكل التي تواجه الشركات بخصوص تسجيل العمالة ومنحهم اجازة العمل وكذلك الاجراءات المتعلقة بشمولهم بالضمان الاجتماعي.

هذا واستمع الوزير الى ابرز المشاكل والملاحظات التي طرحها ممثلو الشركات بخصوص اعداد العمال وضمان حقوقهم وعمل فرق التفتيش وتشغيل العمالة المحلية تطبيقا لقرار مجلس الوزراء وامكانية ادخالهم في دورات تدريبية تؤهلهم للعمل في المواقع النفطية، وملاحظات اخرى تتعلق بدخول العمالة الاجنبية واصدار اجازات العمل، متعهدا بمعالجتها وفقا لمبدأ التعاون والمشاركة بغية الوصول الى صيغة موحدة تضمن عمل الجانبين في بيئة قانونية سليمة). من جانبه قال مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال علي جعفر الحلو ان (قانون العمل العراقي يسري على جميع العاملين في البلاد سواء اكانوا عراقيين او اجانب، ومن ثم قرار مجلس الوزراء الذي ألزم المستثمر بتشغيل عمالة وطنية بنسبة 50 بالمئة تقابلها عمالة اجنبية، لافتا الى ان قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ينص على استقطاع 5 % من أجر العامل و12 % يدفعها رب العمل اي ما يعادل 17 % تذهب لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي، الذي بدوره يمنح العمال المضمونين مستحقاتهم بعد نهاية الخدمة. الى ذلك اعلن مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني المهندس عمار عبد الواحد ان الوزارة باشرت حملة تفتيشية واسعة للشركات النفطية بعد التنسيق مع شركة نفط البصرة، وتمت زيارة عدد من الشركات لاحصاء اعداد العاملين فيها، مؤكدا ان الحملة مستمرة لمقاطعة بيانات العمالة مع الشركات).