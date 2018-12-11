وزير الطاقة الأمريكي يؤكد لعبد المهدي: الإستعداد لتطوير كهرباء ونفط العراق

بغداد- الزمان

استقبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي امس وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري والوفد المرافق له وبحثا التعاون بملف الطاقة.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ان (عبد المهدي أكد خلال اللقاء اهمية تطوير العلاقات بين العراق والولايات المتحدة في جميع المجالات وضرورة توسيع التعاون في مجالات الطاقة والنفط والملفات الاقتصادية التي وضعتها الحكومة العراقية في مقدمة اولويات عملها بمايحقق نمو وازدهار الاقتصاد العراقي والاستثمار الأمثل لموارده الطبيعية).

وأشار الى ان (استقرار العراق بعد هزيمة داعش يوفر فرصة كبيرة لعمل الشركات العالمية وتحفيز النشاط الاستثماري في جميع المحافظات العراقية). من جهته اكد بيري دعم بلاده للحكومة العراقية في المجالات كافة ولتوجهها بتعزيز الاستقرار وإعمار العراق وتطوير الاقتصاد وخصوصا في مشاريع الطاقة واستعدادها للمساهمة بتطوير ودعم قطاعات الطاقة الكهربائية والنفط وفق خطط وتوجهات واولويات الحكومة العراقية.

ويرافق وزير الطاقة الامريكي وفد يضم نحو خمسين من كبار رجال الاعمال والمسؤولين.

وحضر اللقاء وزيرا النفط والكهرباء وعدد من المسؤولين والمستشارين. وقال بيري إنه ناقش العقوبات التي فرضتها بلاده على إيران مع مسؤولين بقطاع الطاقة العراقي. وجاءت تصريحات بيري في فندق الرشيد في بغداد حيث يحضر مناسبة لغرفة التجارة الأمريكية مع وزير النفط ثامر الغضبان.

الى ذلك وصل وزير الطاقة الوطنية بجمهورية الصين الشعبية نور بكري الى محافظة البصرة. وذكر بيان امس ان (مدير المطار سمير يونس عيلان استقبل وزير النفط لجمهورية الصين مع وفد فني مرافق له في زيارة عمل لمحافظة البصرة).

وكان في استقبال الوزير الصيني عدد من كبار المسؤلين في المحافظة ومن شركة نفط البصرة.

وأجرى وزير الطاقة السعودي خالد الفالح محادثات مع بيري الاثنين بعد أن تحدت المملكة وحلفاؤها ضغوط الولايات المتحدة لخفض إنتاج النفط في محاولة لرفع الأسعار.

وكتب الفالح على تويتر إنهما ناقشا اوضاع سوق النفط والتعاون في مجال الطاقة بين البلدين خلال اجــــــتماع في مدينة الظهران الشرقية.

من جهته، كتب بيري في تغريدة أنه بحث الحاجة إلى أسواق مفتوحة وحرة وعادلة مع السعوديين.

ووافقت دول أوبك و عشر دول أخرى منتجة للنفط بينها روسيا الجمعة الماضي على خفض الانتاج بمعدل 1,2 مليون برميل يوميا اعتبارا من كانون الثاني في محاولة لعكس الانخفاض الأخير في الأسعار.

وصدر القرار بعدما طالب الرئيس الامريكي دونالد ترامب بأن يعزز الكارتل الإنتاج من أجل خفض الأسعار.وكان فالح تجاهل الضغوط الأسبوع الماضي قائلا “لا نحتاج إلى إذن من أي شخص لخفض الإنتاج.

كما قال للصحافيين قبل اجتماع اوبك الجمعة في فيينا إن الولايات المتحدة ليست في وضع يمكنها ان تطلب منا ما يجب ان نفعله.