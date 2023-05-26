وزير الصحة.. نقيب الصيادلة – حيدر الموسوي

قامت الجهات المعنية منذ فترة باجراءات الحد من دخول الادوية المهربة وهذا اجراء بحد ذاته جيد

لكن لماذا هذا الاجراء هل من اجل حماية المواطن ام امر اخر ؟

الموضوع ليس من اجل المواطن بقدر ما ان الدواء الذي يدخل بهذه الطريقة ليس عليه رسوم كمركية

المصيبة ان هذه الادوية هي من شركات رصينة بصناعة الدواء وليس لديها مكاتب داخل العراق وبدأت تشح في السوق والبديل عنها من الذي يحظى بموافقة استيراد وزارة الصحة من مناشيئ اخرى لا ترتقي الى مستواها بشهادة اهم الاطباء

لنفترض انه تم السماح باستيراد تلك الادوية من قبل الجهات المعنية فان قيمة الرسوم المفروضة سترفع من سعر هذا الدواء الى ضعفين والمتضرر بالنهاية هو المريض.

{ عن مجموعة واتساب