وزير الشباب يحتضن حفل توزيع سندات الأراضي للاعبي منتخبنا الوطني

بغداد – الزمان

احتضن وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، بوصفه ممثلاً لدولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حفل توزيع سندات الأراضي التي منحها مجلس الوزراء للاعبي منتخبنا الوطني بكرة القدم، المتوج بكاس الخليج بنسختها الخامسة والعشرين، وذلك في حفل أقيم على قاعة الاحتفالات المركزية في مقر وزارة الشباب والرياضة، وبحضور الملاك المتقدم في الوزارة، وشخصيات رياضية، وشهد تغطية إعلامية واسعة.

وأشاد المبرقع في كلمة له بالمناسبة، بما اظهره نجوم منتخبنا الوطني في البطولة التي ضيفتها البصرة الحبيبة، وتفاعلهم مع جماهيرهم الرائعة التي أسعدها الانجاز الكبير، مشيراً أن هذا الإنجاز كان ولم يزل محط فخر وإعجاب من جميع المتابعين، ومنهم وزراء الشباب العرب في مؤتمرهم الذي عقد في المملكة العربية السعودية، وقد عبر الوزراء ورئيس مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، عن إعجابهم بالبطولة وبمنتخبنا الوطني. ومن جهة أخرى بين المبرقع أن ما حققه منتخب الشباب ليوث الرافدين، يعد إنجازاً كبيراً بمركز الوصافة الآسيوي، ولا يقل مكانة عن أية بطولة أخرى، متمنياً أن يحقق منتخبنا الأولمبي إنجازاً جديداً خلال الأيام المقبلة في دولة قطر الشقيقة. وعبر المبرقع عن امتنانه لتشريفه من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء، ليكون ممثلاً عنه في توزيع سندات الأراضي للاعبين، والحكام، والفنيين في المنتخب، وهو أمر في غاية الأهمية يعكس مدى تفاعل الحكومة مع الرياضة عموماً، وكرة القدم على وجه الخصوص، كونها مصدراً لإسعاد جماهيرنا الكبيرة. وقدم وفد اتحاد الكرة شكره وتقديره للسيد المبرقع، لحفاوة الاستقبال، والدعم الذي تلقاه منتخباتنا الوطنية، بما يعزز نجاحاتها في جميع الاستحقاقات الخارجية.