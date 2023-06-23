وزير الشباب يبحث مع المبارزة تضييف العراق لبطولة دولية

بغداد- الزمان

إستقبل وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع رئيس إتحاد المبارزة زياد حسن، بمقره في وزارة الشباب والرياضة. وبحث الجانبان موضوع إستضافة العراق لبطولة كأس العالم للمبارزة، ومنافسات بطولة غرب آسيا باللعبة، فضلاً عن الاستحقاقات الخارجية التي تنتظر منتخبات المبارزة بكافة الفئات العمرية على مختلف الصعد العربية والقارية والدولية. و أكّد المبرقع ان لرياضة المبارزة أهمية كبيرة كونها من الألعاب العريقة مبيناً أن الوزارة داعمة لاستضافة العاصمة بغداد وجميع المحافظات للاستحقاقات الدولية، ولن تقصر في هذا الجانب ومن جميع النواحي. من جانبه ثمّن حسن موقف وزير الشباب ودعمه لرياضة المبارزة واصفاً اللقاء بالمثمر والايجابي، إذ أن هدف إتحاده الأسمى يتمثل في الارتقاء بالمبارزة العراقية الى الأفضل وتمثيل البلد خير تمثيل في المحافل الخارجية. هذا وحضر اللقاء أكرم نعيم عطوان مدير عام التنسيق والمتابعة في الوزارة.