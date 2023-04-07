وزير الشباب يؤكّد دعمه لإتحاد الركبي خلال زيارتهم له

بغداد- الزمان

التقى رئيس الاتحاد العراقي للركبي فريق عبدالله هزاع مع وزير الشباب و الرياضة احمد المبرقع في مقر الوزارة ورافقه والامين العام للاتحاد محمد حنون الجزائري الامين المالي محمد ايمن ومشرف المنتخب الوطني احمد حنون وتباحث الطرفان سبل تطوير رياضة الركبي في العراق. وقال رئيس اتحاد الركبي ان اللقاء كان مثمر مع المبرقع الذي ابدى دعمه الكبير لرياضة الركبي من اجل تطويرها ونشرها في جميع المحافظات وهذا ضمن خطة الوزارة في دعم جميع الاتحادات الرياضية. و اضاف هزاع ان المبرقع ثمن عمل اتحاد الركبي و الجهود المبذولة من قبل كافة العاملين و اشار الى اننا نتمنى ان نرى الركبي العراقي يعتلي منصات التتويج في الاستحقاقات الخارجية القادمة. واوضح ان الوزارة جادة في دعم المنتخبين الوطنيين للرجال والنساء اللذان يتحضران لبطولة اسيا والعرب بقيادة المدرب الايراني حميد رضا ، مبينا ان الاتحاد وضع خطة طويلة الامد لتطوير اللعبة والارتقاء بهـــا. وبدوره قدم هزاع درع الاتحاد الى المبرقع لجهوده الكبيــــــــــرة في دعــــــم الريـاضيين والشباب.