وزير الري المصري لـ (الزمان):الملء الرابع لسد النهضة يصحر %15 من الأراضي ويشرد مليون مزارع

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

​تصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وأثيوبيا‭ ‬بصورة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬أثيوبيا‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬90‭%‬‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬الإنشائية‭ ‬لسد‭ ‬النهضة‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬أول‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان‭ ‬أكد‭ ‬هاني‭ ‬سويلم‭ ‬وزير‭ ‬الري‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬الملء‭ ‬الرابع‭ ‬لسد‭ ‬النهضة‭ ‬دون‭ ‬تنسيق‭ ‬مسبق‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬سوف‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬بوار‭ ‬15‭%‬‭ ‬من‭ ‬الرقعة‭ ‬الزراعية‭ ‬وتشريد‭ ‬مليون‭ ‬مزارع‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تهديد‭ ‬السلام‭ ‬الإجتماعي‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬مضاعفة‭ ‬فاتورة‭ ‬واردات‭ ‬مصر‭ ‬الغذائية‭ . ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬شكك‭ ‬د‭. ‬عباس‭ ‬شراقي‭ ‬خبير‭ ‬المياه‭ ‬بجامعة‭ ‬القاهرة‭ ‬في‭ ‬الرقم‭ ‬الأثيوبي‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬الانتهاء‭ ‬منه‭ ‬حوالي‭ ‬78‭%‬‭ ‬خرسانة‭ ‬و70‭%‬‭ ‬كهرباء‭ ‬وأشار‭ ‬شراقي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬صور‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬أوضحت‭ ‬استمرار‭ ‬فتح‭ ‬بوابة‭ ‬التصريف‭ ‬الشرقية‭ ‬مع‭ ‬تشغيل‭ ‬محدود‭ ‬لتوربين‭ ‬أو‭ ‬أثنين‭ ‬وتوقع‭ ‬شراقي‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬بناء‭ ‬السد‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬،‭ ‬وعن‭ ‬الأضرار‭ ‬المحتملة‭ ‬للملء‭ ‬الرابع‭ ‬قال‭ ‬شراقي‭ ‬ان‭ ‬20‭ ‬ضررا‭ ‬سوف‭ ‬يقع‭ ‬على‭ ‬مصر‭ ‬والسودان‭ ‬جراء‭ ‬الملء‭ ‬الرابع‭ ‬منها‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬خزان‭ ‬السد‭ ‬العالي‭ ‬ونقص‭ ‬الكهرباء‭ ‬وارتباك‭ ‬السياسة‭ ‬الزراعية‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تشجيع‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬منابع‭ ‬النيل‭ ‬لتسلك‭ ‬نفس‭ ‬المسلك‭ ‬الأثيوبي‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬توقع‭ ‬د‭. ‬محمد‭ ‬حافظ‭ ‬خبير‭ ‬السدود‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬تنتهي‭ ‬أثيوبيا‭ ‬من‭ ‬البناء‭ ‬الكامل‭ ‬لسد‭ ‬النهضة‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الملئ‭ ‬الرابع‭ ‬للسد‭ ‬سوف‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬قيام‭ ‬أثيوبيا‭ ‬بخصم‭ ‬17‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬من‭ ‬المنبع‭ ‬بينما‭ ‬ستقوم‭ ‬السودان‭ ‬بخصم‭ ‬5‭ ‬مليار‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬كحصة‭ ‬لها‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬مصر‭ ‬سوف‭ ‬تفقد‭ ‬من‭ ‬حصتها‭ ‬22‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإنه‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬الملء‭ ‬الرابع‭ ‬إلى‭ ‬تبوير‭ ‬4.5‭ ‬مليون‭ ‬فدان‭ ‬وليس‭ ‬15‭%‬‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬الزراعية‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬الوزير‭ ‬المصري‭ ‬،‭ ‬وعن‭ ‬إمكانية‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬مشروع‭ ‬الدلتا‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬المياه‭ ‬اللازمة‭ ‬للزراعة‭ ‬قال‭ ‬د‭. ‬محمد‭ ‬حافظ‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المشروعات‭ ‬تخدم‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭ ‬الجيش‭ ‬ولكنها‭ ‬لن‭ ‬تعوض‭ ‬المياه‭ ‬اللازمة‭ ‬للزراعة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الجفاف‭ ‬،‭ ‬وعن‭ ‬احتمالية‭ ‬لجوء‭ ‬مصر‭ ‬إلى‭ ‬الخيار‭ ‬العسكري‭ ‬لضرب‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬أكد‭ ‬السفير‭ ‬المصرى‭ ‬صلاح‭ ‬حليمة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬المصري‭ ‬للشئون‭ ‬الخارجية‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬لن‭ ‬تلجئ‭ ‬إلى‭ ‬الحل‭ ‬العسكري‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬استنفاذ‭ ‬كافة‭ ‬الوسائل‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬كالأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأفريقي‭ ‬والجامعة‭ ‬العربية‭ .‬