وزير الرياضة يعفو عدداً من المسؤولين

بغداد- الزمان

قرر وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، إعفاء عدد من المديرين العموميين في الوزارة، بناءً على كتاب مكتب رئيس الوزراء القاضي بعدم قانونية عملهم بالوكالة في الوزارات. وأعفى المبرقع، كلاً من مدير عام دائرة العلاقات العامة حسام حسن، ومدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة موفق عبد الوهاب، ومدير عام دائرة شركة الاستثمارات الرياضية حيدر عرنوص. وكلف وزير الرياضة؛ شاكر الجبوري لإدارة شركة الاستثمار، بالإضافة إلى مهامه في الدائرة الإدارية والقانونية، وطالب الموسوي لإدارة التربية البدنية بالإضافة إلى مهامه في دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات، وعبد الخالق خضر لإدارة دائرة العلاقات العامة بالإضافة إلى مهامه في دائرة الدراسات والبحوث. ومن جهة اخرى أجرت اللجنة الانتخابية المكلفة بإجراء انتخابات فروع اللجنة الأولمبية في المحافظات، المؤتمر الانتخابي لفرع اللجنة الأولمبية في الديوانية. هذا وأفرزت انتخابات الهيئة الإدارية لفرع اللجنة الأولمبية في محافظة الديوانية، التي أجريت عن فوز فيصل غازي بمنصب الرئيس وحسين جابر بمنصب نائب الرئيس، وصبا شاكر فرحان ممثلة للعنصر النسوي. وذكر أمين عام اللجنة الأولمبية العراقية، هيثم عبد الحميد، في بيان أن رئيس اللجنة الأولمبية شكّل لجنة ثلاثية تألفت لهذا الغرض من مدير القسم القانوني علي البدري، ومعاونه ليث خضر جاسم، وأسعد ارزيج. وأضاف عبد الحميد، أن اللجنة المشرفة على الانتخابات أقامت اليوم مؤتمراً انتخابياً لفرع اللجنة الأولمبية في محافظة الديوانية، وفق النظام الداخلي لفروع اللجنة الأولمبية المعدّل، والذي أقرّته الجمعية العامة للجنة الأولمبية في مؤتمرها الاستثنائي الأخير العام المنصرم. وأكد أمين عام اللجنة الأولمبية العراقية، أن اللجنة ستواصل عملها في إجراء انتخابات جميع فروع اللجنة الأولمبية في محافظات البلاد كافة.