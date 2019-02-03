الفياض في السعودية لبحث العلاقات الثنائية

وزير الدفاع التركي يتفقد قوات بلاده على الحدود العراقية – بغداد – الزمان

أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار جولة في ولاية شرناق جنوبي شرقي البلاد لتفقد القوات المتمركزة على الحدود مع العراق.ووصل أكار برفقة قائد القوات البرية التركية أوميت دوندارإلى شرناق، وانتقلا إلى منطقة سيلوبي المتاخمة للحدود مع العراق، لتفقد الوحدات العسكرية.وشارك أكار ودوندار في اجتماع بمقر قيادة العمليات، بحضور قادة الوحدات التركية في المنطقة، وتلقى منهم معلومات التطورات وسير العمليات.كما التقيا القوات التركية الخاصة المتمركزة على الحدود. وفي تصريحات صحافية خلال الجولة، قال أكار إن (تركيا ستواصل حربها ضد الإرهابيين وداعميهم من أجل حماية سيادتها واستقلالها ومصالحها) وأكد أن (تركيا لن تسمح على الإطلاق بفرض أمر واقع في المنطقة، وأنها تتخذ التدابير اللازمة ومتأهبة في هذا الصدد).

تعزيز علاقات

من جهة اخرى بدأ مستشار الامن الوطني فالح الفياض زيارة الى السعودية لبحث تعزيز العلاقات.وقال مصدر في تصريح ان (الفياض وصل الخميس الى العاصمة السعودية الرياض ليبحث مع المسؤولين السعوديين العلاقات الثنائية بين البلدين). ويرفض تحالف سائرون ترشيح الفياض لمنصب وةزير الداخلية في حكومة عادل عبد المهدي. من جهة اخرى قُتل إيراني وأُصيب 5 آخرون امس السبت، في استهداف لأحد مقرات الباسيج التابع للحرس الثوري الإيراني جنوب شرقي البلاد. وقالت وكالة فارس الإيرانية أن (شخصاً قُتل وأصيب 5 آخرون؛ جراء تفجير استهدف مقر التعبئة التابع للحرس الثوري، في مدينة نيكشهر بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي إيران.(وفي وقت لاحق تبنّت جماعة (جيش العدل) الهجوم، وهي جماعة معارضة مسلّحة تنشط في محافظة سيستان وبلوشستان، وتأسست عام 2012. ووقع انفجاران انتحاريان الثلاثاء الماضي أمام مركز الشرطة في مدينة زاهدان جنوب شرقي إيران وتسببا بمقتل ضابط وإصابة 3 آخرين بجروح.