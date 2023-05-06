وزير الداخليه يكرّم أبطال المرور – جواد عبد الجبار العلي

هذه السنة احتفلت شرطة المرور العراقية بعيدها بطريقة نموذجية حيث اليوم جنود المرور المخلصين لعملهِم والذين تجدهُم صيفاً وشتاءً يقفون بشكل ملتزم رغم ظروف الازدحامات الكثيرة التي خلقت إرباكاً كبيراً. ويتحملون ويحافظون على تخفيف هذه المشكلة لكثرة السيارات التي لا تستوعبها محافظة بغداد وباقي المدن .

واليوم حيث يحتفل أبناء شرطة المرور بعيدهم قام وزير الداخلية بالتجول بنفسه على جميع نقاط المرور في شوارع العاصمة ليكرّم ويوزع الهدايا التقديرية .. وهذا ما أضاف فرحة كبيرة في قلوب المنتسبين من هذه الجولات والزيارات وتكريم وبنفسه تجول على مما جعلهم مسرورين بزيارة معالي الوزير وتكريمهم وهي الاولى التي قام بها مسؤول بدرجة وزير بتفقده لأبنائه وتكريمهم ..

بارك الله بأبناء شرطة المرور وأهنئهم بعيدهم الوطني الكبير ..وأبارك لمعالي وزير الداخلية هذه الخطوة الرائعة المنفردة التي قربت القلوب قبل تأكيد الحرص على تنفيذ الواجبات ..

واشارك العراقيين هذه الفرحة التي ستدفعهم الى تقدير كل جهودكم وتضحياتكم من أجل بلدكم العراق الغالي ..