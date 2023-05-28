وزير الداخلية يؤكد تمديد تسجيل التكتك

بغداد – ابتهال العربي

وجّه وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، موقع تسجيل المركبات في التاجيات، بتسريع الخدمة، مؤكداً تمديد تسجيل مركبات التكتك لمدة شهر. وقال بيان اطلعت عليه (الزمان) امس ان (الشمري زار مديرية تسجيل المركبات وإجازات السياقة، مجمّع تسجيل الكرخ الثانية، التاجيات، للإطلاع على إنجاز معاملات المراجعين، وآليات العمل ميدانياً، ووضع اراء المواطنين وشكاواهم محط الاهتمام، بشأن اداء العاملين في المجمّع، وحل المعوقات التي تعترض إنجاز معاملاتهم)، مؤكداً ان (تسجيل دراجات التكتك سيستمر لمدة شهر)، وشدّد الوزير على (التعامل مع المراجعين بإنسانية، وخدمة المواطنين بما يتلاءم مع البرنامج الحكومي، والابتعاد عن الرتابة في انجاز المعاملات واستبدالها بالطرق الحديثة بما يضمن تحقيق الاهداف والخطط المُعدة من مديرية المرور العامة). وتتجه مديرية المرور العامة، الى اطلاق مشروع توحيد اللوحات، لافتة الى عدم توقف في النظام. وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية، زياد القيسي، في تصريح امس ان (المديرية تسعى لتنشيط وتحديث النظام المروري وفق الأنظمة العالمية الحديثة، حسب توجيهات وزارة الداخلية، ومتابعة المرور)، مبيناً ان (مشروع توحيد اللوحات المرورية في مناطق الشمال والجنوب سيرى النور قريباً)، واوضح القيسي ان (العمل على المشروع يجري بإنسيابية عالية، بإستثناء تلكؤ بسيط لكثرة المراجعين)، مشيراً الى ان (المديرية تنتج نحو 14 الف معاملة يومياً لتجديد الاجازة، او منح اجازة سوق، او تسجيل المركبات والدراجات كافة).