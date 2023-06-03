وزير الخارجية يمثّل العراق في تنصيب أردوغان

أنقرة – ماهر اوغلو

مثل وزير الخارجية فؤاد حسين، العراق في حفل تنصيب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي جرى أمس. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان (ان حسين سيحضر حفل تنصيب الرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان، ممثلاً عن حكومة جُمْهُوريَّة العراق).

وأدى إردوغان امس السبت اليمين الدستورية رئيسا للدولة بعد فوزه في دورة ثانية غير مسبوقة للانتخابات بولاية جديدة ثالثة من خمس سنوات. وسيلي التنصيب في البرلمان مراسم فخمة في قصره بالعاصمة أنقرة يحضرها عشرات من قادة العالم. وفاز الرئيس الذي أحدث تغيرات ولكنه يثير الانقسام في الدورة الثانية للانتخابات التي جرت في 28 أيار الماضي أمام تحالف قوي للمعارضة، ورغم أزمة اقتصادية وانتقادات أعقبت الزلزال المدمر الذي أودى بأكثر من 50 ألف شخص.فاز إردوغان بنسبة 52,8 بالمئة من الأصوات مقابل 47,82 بالمئة لمنافسه العلماني كمال كيليتشدار أوغلو. ويواجه الزعيم التركي الموجود في السلطة منذ فترة قياسية في تركيا، تحديات فورية وكبيرة في ولايته الثالثة على وقع اقتصاد متراجع وتوترات في السياسة الخارجية مع الغرب.وقال كبير الباحثين الجيوسياسيين الاستراتيجيين لدى مؤسسة بي سي إيه للأبحاث مارت غيرتكن (من وجهة نظر جيوسياسية ستعزز الانتخابات سعي تركيا الأخير نحو سياسة خارجية مستقلة). أضاف (تهدف هذه السياسة إلى انتزاع أقصى قدر من الفوائد الاقتصادية والاستراتيجية من دول شرقية واستبدادية مع استمرار منع حدوث قطيعة دائمة في العلاقات مع الديموقراطيات الغربية). وتابع (من المرجح أن يتفاقم التوتر مع الغرب مجددا، وضمن هذا الإطار، بعد أن حصل إردوغان على ولاية جديدة).

وستكون معالجة المشكلات الاقتصادية للبلاد على رأس أولويات إردوغان مع بلوغ نسبة التضخم 43,70 بالمئة، لأسباب من بينها سياساته غير التقليدية المتمثلة بخفض معدلات الفائدة لتحفيز النمو. ومن المقرر أن يعلن الرئيس في ساعة متأخرة السبت عن حكومته الجديدة وسط تكهنات وسائل الإعلام بدور لوزير المال السابق محمد شيمشك، وهو شخصية تبعث على الاطمئنان وتحظى بمكانة دولية.هذا الخبير الاقتصادي السابق لدى مؤسسة ميريل لينش، معروف بمعارضته سياسات إردوغان غير التقليدية. وهو تولى وزارة المال بين 2009 و2015? وكان نائبا لرئيس الوزراء مكلفا الاقتصاد حتى 2018 ثم استقال قبل تدهور الليرة عدة مرات ذلك العام. وقال استاذ الاقتصاد في جامعة قادر هاس باسطنبول ألب إرنيتش يلدان إن (حكومة إردوغان ستتبع برنامج استقرار تقليدي).

وأضاف (ما نراه الآن هو أن الأنباء عن محمد شيمشك وفريقه تلقى ترحيبا بحماس من الأسواق).