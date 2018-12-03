وزير الخارجية اللبناني في بغداد لبحث ملفات مشتركة

بغداد – الزمان

وصل وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل إلى بغداد امس الاثنين في زيارة رسمية لبحث ملفات مشتركة بين البلدين وسبل تطوير العلاقة بما يخدم مصالح الشعبين . وقال بيان امس ان (باسيل والوفد المرافق له وصل إلى بغداد في زيارة رسمية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين لمناقشة ملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير العلاقات على الاصعدة كافة بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين). ومن المؤمل ان يلتقي باسيل بكبار المسؤولين العراقيين لبحث ملفات ذات الاهتمام المشتركة واواصر تقوية العلاقة بين البلدين. والتقى وزير الخارجية محمد علي الحكيم السفير الأمريكيِ لدى العراق دوغلاس سيليمان . وأفاد بيان للخارجية امس أنه (جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتأكيد على أهمية تحقيق المصالح المشتركة في المجالات المختلفة).

ودعا الحكيم واشنطن إلى (التعاون لتفعيل بنود اتفاقية الإطار الستراتيجي المبرمة بين البلدين). من جانبه سيليمان (اهتمام بلاده بدفع مسار العلاقات الثنائية والتشاور الدائم بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك).