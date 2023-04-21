وزير الخارجية البريطاني يقطع جولته في المحيط الهادئ بسبب الوضع في السودان

لندن- (أ ف ب) – الزمان

أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الجمعة أنّه قطع رحلة، كان مقرّراً أن تستغرق بضعة أيام إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، “بسبب الوضع في السودان”. وقال كليفرلي في بيان إنّه “بسبب الوضع الحالي في السودان اضطررت إلى قطع زيارتي”.

وأعرب الوزير البريطاني في بيانه عن أسفه لاضراره لقطع جولته.

وغادر كليفرلي نيوزيلندا قبل يوم واحد من اجتماع كان مقرّراَ مع نظيرته نانايا ماهوتا، كما ألغى زيارة إلى ساموا.

وتتكثّف المشاورات الدبلوماسية لمحاولة إنهاء القتال الدائر في السودان منذ السبت الماضي.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن المعارك أدت إلى سقوط “أكثر من 330 قتيلاً و3200 جريح”.

وأجرى وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن الخميس اتصالات بشأن النزاع في السودان شملت خصوصاً الطرفين المتحاربين وهما الفريق أول عبد الفتاح البرهان ومنافسه الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ “حميدتي”.

ودعا بلينكن الجنرالين إلى الالتزام بوقف لإطلاق النار حتى نهاية عيد الفطر.

وكتب وزير الخارجية البريطاني في تغريدة على تويتر أنه أجرى محادثات مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا تناولت “اهتمامهما المشترك بالمواطنين البريطانيين والفرنسيين في السودان”.