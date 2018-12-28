وزير الخارجية البريطاني: ترامب ينظر إلى العالم إمّا بالأسود أو بالأبيض

لندن – (أ ف ب)

انتقد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت الجمعة رؤية دونالد ترامب للعالم “إما أسود تماما أو أبيض تماما”، بعد إعلان الرئيس الأميركي سحب قوات بلاده من طرف واحد من سوريا.

وقال هانت ردا على أسئلة “بي بي سي” حول القرار الأميركي “الرئيس ترامب جعل من اختصاصه التحدث عما يجري في العالم إما بالأسود تماما أو بالأبيض تماما”.

وفاجأ ترامب حلفاءه إذ أعلن في 19 كانون الأول/ديسمبر سحب القوات الأميركية المنتشرة في سوريا لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية، معلنا “لقد انتصرنا، حان الوقت” لعودة الجنود.

ودافع عن قراره الأربعاء خلال زيارة مفاجئة لتفقد القوات الأميركية في العراق، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تكون “شرطي العالم”.

وقال هانت “حققنا بالتأكيد تقدما هاما في الحرب ضد داعش، لكن الأمر لم ينته” مضيفا “مع أنهم خسروا مناطق سيطرتهم بشكل شبه تام، فهم ما زالوا يسيطرون على أراض، وما زالت هناك مخاطر فعلية”.

وأكد “علينا أن نبقى متيقظين”.

ولدى سؤاله عن احتمال انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان أيضا، قال هانت “سنواصل بذل كل ما ينبغي لضمان السلامة في شوارع بريطانيا”.

وأضاف “هذه مسألة أمن للمملكة المتحدة كما لأفغانستان”.