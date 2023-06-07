وزير الخارجية البريطاني:تهديدات الكرملين لن تردعنا استخباراتية

إجلاء جماعي هائل بعد تدمير جزئي لسد كاخوفكا

خيرسون‭ (‬أوكرانيا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬

قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬جيمس‭ ‬كليفرلي‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬بلاده‭ ‬لن‭ ‬تُردع‭ ‬ب»التهديدات‮»‬‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬حول‭ ‬تسليم‭ ‬أسلحة‭ ‬غربية‭ ‬إلى‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬مع‭ ‬توقع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الخطابات‭ ‬‮«‬الحادة‮»‬‭ ‬من‭ ‬الكرملين‭.‬

وقال‭ ‬كليفرلي‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬اجتماع‭ ‬لمنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬والتنمية‭ ‬في‭ ‬الميدان‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬‮«‬اتخذنا‭ ‬قرارا‭ ‬واعيا‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬السماح‭ ‬بأن‭ ‬يردعنا‭ ‬خطاب‭ ‬التصعيد‭ ‬أو‭ ‬التهديدات‭ ‬من‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬الكرملين‭ ‬عن‭ ‬القيام‭ ‬بالأمر‭ ‬الصحيح‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬فيما‭ ‬يقترب‭ ‬الأوكرانيون‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬ومن‭ ‬النصر،‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الخطابات‭ ‬الحادة‭ ‬من‭ ‬الكرملين‮»‬‭. ‬يتواصل‭ ‬الأربعاء‭ ‬إجلاء‭ ‬المدنيين‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬اجتاحتها‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بعد‭ ‬تدمير‭ ‬سد‭ ‬كاخوفكا‭ ‬جزئيا‭ ‬وسط‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬كارثة‭ ‬إنسانية‭ ‬وبيئة‭ ‬تتبادل‭ ‬كييف‭ ‬وموسكو‭ ‬الاتهامات‭ ‬بالتسبب‭ ‬بها‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬اتهمت‭ ‬روسيا‭ ‬أوكرانيا‭ ‬الأربعاء‭ ‬بتفجير‭ ‬خط‭ ‬أنابيب‭ ‬يربط‭ ‬بين‭ ‬مدينتي‭ ‬تولياتي‭ ‬الروسية‭ ‬وأوديسا‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬وهو‭ ‬خط‭ ‬رئيسي‭ ‬لتصدير‭ ‬الأمونيا‭ ‬والأسمدة‭ ‬توقف‭ ‬نشاطه‭ ‬منذ‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2022‭ ‬لكن‭ ‬موسكو‭ ‬تأمل‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬تشغيله‭.‬

في‭ ‬مدينة‭ ‬خيرسون‭ ‬التي‭ ‬استعادها‭ ‬الأوكرانيون‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬الماضي‭ ‬وتقع‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬70‭ ‬كيلومترا‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬مجرى‭ ‬النهر‭ ‬من‭ ‬سد‭ ‬كاخوفكا،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬عمليات‭ ‬الإجلاء‭ ‬جارية‭ ‬الأربعاء‭ ‬تحت‭ ‬ضغط‭ ‬المياه‭ ‬من‭ ‬النهر‭ ‬القريب‭.‬‮ ‬

وتقول‭ ‬ناتاليا‭ ‬كورج‭ (‬68‭ ‬سنة‭) ‬وهي‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬المدينة،‭ ‬إنها‭ ‬اضطرت‭ ‬للسباحة‭ ‬لتغادر‭ ‬منزلها‭. ‬وتضيف‭ ‬‮«‬كل‭ ‬أغراضي‭ ‬تحت‭ ‬الماء‭. ‬ثلاجتي‭ ‬تطفو‭.. ‬كل‭ ‬شيء‭. ‬تعودنا‭ ‬على‭ ‬القصف‭ (‬المدفعي‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬الكارثة‭ ‬الطبيعية‭ ‬كابوس‭ ‬حقيقي‭. ‬لم‭ ‬أتوقع‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

كانت‭ ‬ناتاليا‭ ‬تتحدث‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬حافية‭ ‬القدمين‭ ‬وباردة‭ ‬اليدين‭ ‬بعد‭ ‬إنقاذها،‭ ‬ولم‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬حمل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الأغراض‭ ‬والأدوية‭ ‬معها‭ ‬وتركت‭ ‬كلبيها‭ ‬وقطتها‭.‬‮ ‬