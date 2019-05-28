وزير الثقافة .. أمنية أم وعود حكومية ؟ – حسين الذكر

صحيح ان التدني في الأداء والشكل والمضمون العام ، شمل جميع الملفات العراقية ، الا ان للثقافة وجعاً اخر يعيش وقعه المختصون فضلا عن أي مطلع يمكن له ان يرنو بين أعمدة وقصور وميادين ما يمكن ان نسميه واجهة التعبير الثقافي التي انحسرت وضعفت حد التلاشي منذ عقود ولا .. سيما اليوم في ظل ديمقراطية مشوهة أحالت الثقافة الى نحافة او جرعات ميتة . تلك علة لها دلالات في كل مفاصل الدولة فضلا عن سلوكياتنا العامة . اذا ما عرفنا ( ان الثقافة هي أسلوب حياة المجتمع ) . يتضح هول ما نعانيه من اول اطلالة على واقعنا الاجتماعي ، وأي درك استنزلنا فيه واي حرج يحيق بنا !؟.

في حوارية ضمن جلسات المركز العراقي للتنمية الإعلامية استمعنا لما سمي مشروع النهوض بالواقع الثقافي . ذلك ما ادلى به الأميران الاستاذان شوقي مدير الندوة بأمنياته الصادقة ، والحمداني وزير الثقافة بشأن مشروعه النهضوي وما تضمن من خطط لإعادة بناء وترميم مواقع تراثية ومراكز ثقافية وبروتكولات تعاون مع دول منها ( اميركا والسعودية وقطر وايران …… ) مع شروحات وأرقام ضخمة تخللتها امنيات كبيرة بما يفترض ان يؤدي الى ثورة تنسجم مع الطرح المعلن والآمال المعقودة .

انسجاما مع أجواء الحرية المتاحة في المركز جاءت الآراء مفعمة حادة جادة برغم تعددها وتنوعها ، فضلا عن سلاسة الطرح وما اكتنفه من روح شفافة وانعكاس لسيماء محبب تحلى به السيد الوزير طوال حضوره في الندوة قبل الشجن الثقافي واثناء الطرح وعلى مائدة الإفطار ،مما شجعنا للأدلاء بما نعتقده يصب في مصلحتنا الوطنية عامة والملف الثقافي خاصة ، فقلت : ( ان ما سمعناه هو اقرب للوعود الحكومية المعتادة ، منه لمشروع نهضوي ثقافي ، مع كل الطموحات المعبأة في امنيات السيد الوزير وربما اجنداته ، لكننا بحكم التجربة العراقية وما تمخض عنها خلال مدد ماضية ، نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً ، فضلا عن كون الوزير تحدث عن وعود و برتوكولات و مساعدات من دولة صديقة ، ينبغي ان لا نعول عليها كثيرا لانها – مع كامل الاحترام – تبقى دول لها مصالحها واساليبها ما بطن منها وما ظهر . مما يحتم الاعتماد على ذاتنا وامكاناتنا الضخمة بضرورة استنهاض المكنون الثقافي في مجتمعنا كافراد ومؤسسات ، ذلك ممكن شريطة ان تتوفر العقلية والادارة التنفيذية والموارد اللازمة .

واذا ما اردنا أي عمليات نهوض ثقافي علينا ان ننفتح ونتعاون ونوقع ما يستلزم مع بقية وزاراتنا مثل ، ( التربية، والتعليم العالي ، والشباب والرياضة، والعمل والشؤون الاجتماعية ، ومجالس المحافظات ، والمؤسسات الدينية …) ، وان نضع منهجاً ثقافياً يدرس في المدراس والمعاهد والجامعات ، وان نعيد للسينما والمسرح والكتاب والصحافة والاعلام هيبتهما المفقودة وأن نشجع القطاع الخاص بيسر وصدق بلا استغلال وتعقيد ، وان نبني مدناً تراثية ونحيل منها ما هو اشبه بالهياكل والمقابر الى مشاريع سياحية وان نسعى جادين لتهيئة سبل انشاء أجيال عراقية معبــــــأة بروح وفكر وعمل يؤدي بالتاكيد الى سلوكيات عامة ستكون حاضرة في الميدان قادرة على احياء روح التحدي المجـــــــتمعي في خلق بيئة ثقافية يمكن لها ان تحمل بصمة وطابعاً وهوية جديدة .. غير ذاك سيكون مجرد وعد حكومي او تــــسويق انتخابي او أمنيات شخصية ) .