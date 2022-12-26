وزير التعليم يكرّم تدريسياً من الموصل حائز على جائزة عالمية

بغداد – ندى شوكت

كرم وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، التدريسي في كلية الصيدلة بجامعة الموصل الدكتور معتز موفق سلمان، لاشتغاله العلمي والبحثي المتميز وحصوله على جائزة ضمن تخصص العلوم العصبية من الجمعية العالمية للكيمياء العصبية.

وأكد وزير التعليم خلال التكريم بحسب بيان تلقته (الزمان) امس أن (الانجازات التي يحققها العلماء والباحثون العراقيون وإسهاماتهم العلمية في مختلف المجالات تشكل معلما مهما للجامعات العراقية ومرتكزا لتعزيز وتلاقح الخبرات مع الجامعات العالمية وتوفير بيئة مناسبة لاتفاقات التوأمة والبرامج العلمية المشتركة).

وأعرب سلمان (عن تقديره العالي للاهتمام الذي تبديه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في متابعة ملاكاتها وباحثيها المشتغلين في المجالات العلمية التخصصية وتمكينهم ودعمهم لتحقيق مؤشرات التميز العالمي).