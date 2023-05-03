الفرطوسي: بعزمكم عادت سفانة الجنوب للإبحار من جديد

وزير التعليم يستقبل رابطة مشجعي الطلبة ويؤكد دعم النادي وتحقيق طموح جماهيره

بغداد – ساري تحسين

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي عددا من رابطة مشجعي الطلبة وأكد التزام الوزارة بدعم النادي ومسيرته الرياضية وتحقيق طموح جماهيره.

امكانيات لوجستية

وجدد العبودي عزمه المضي في توفير الإمكانات اللوجستية التي تتيح للفريق الأنيق منافسة الأندية في البطولات المحلية والخارجية من أجل ترسيخ وتعزيز هوية النادي على منصة الإنجازات.بدورهم أعرب أعضاء رابطة المشجعين عن تقديرهم للاهتمام الكبير الذي يبديه وزير التعليم تجاه نادي الطلبة وتلبية الطموح الرياضي للفريق في مواصلة التقدم في مسار التنافس وتحقيق أعلى مستوى من الحضور في المحافل الرياضية.

ومن جهة اخرى أكد رئيس نادي الميناء الرياضي، ومدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، بأن ثقة الادارة والجماهير كبيرة في عودة الفريق الاول لدوري الاضواء، مبينا أن البصرة كلها تقف خلف الفريق في مباراته المصيرية يوم غد الثلاثاء أمام المصافي.

وقال الفرطوسي السفانة سيبحرون مجددا في دوري الاضواء وكلنا ثقة باللاعبين والكادر التدريبي والاداري للفريق.وأوضح أن الفريق يمتلك شخصية قوية وعزيمه بعد أن تخطى كل العقبات بفضل دعم الجمهور له ووقوفه جانبه، مبينا أن أهل البصرة جميعا يقفون وراء هذا الفريق الذي يحمل ارث مدينة أعطت للرياضة الشيء الكثير.وتابع أن الهيئة الادارية للنادي ومن وراءها الادارة العليا لشركة الموانئ وقفت منذ اليوم الاول مع هذا الفريق الذي فرض الانتصار دائما”، مؤكدا أن “الوعود التي قطعناها سابقا نفذناها وكان دعمنا غير محدود للفريق ونقولها مجددا سنبقى داعمين للسفانة حتى الرمق الاخير.