24 بنداً بينها تطوير المشاريع متناهية الصغر وصحة المرأة

وزير التجارة يعرض أبرز ملفات القمة الإقتصادية في بيروت -بغداد ـ الزمان – بيروت – وجدان شبارو

كشف وزير التجارة محمد هاشم العاني عن أبرز الملفات التي تتناولها القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية في بيروت، لافتا إلى ان تلك الملفات تتكون من 27 بندا.

ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن العاني قوله إن (أبرز ملفات مؤتمر القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية الذي سيعقد في بيروت أقُرت بمؤتمر سابق عقد قبل شهر في اجتماع بالعاصمة المصرية القاهرة). ولفت العاني إلى أن (تلك الملفات تتكون من 27 بندا تتعلق بتمكين المرأة والاقتصاد الحر ما بين الدول العربية، فضلا عن معالجة الفقر وإيجاد الحلول لأوضاع اللاجئين السوريين في لبنان). وتابع (كما أن هناك فقرات أخرى تتعلق بالجانب الاقتصادي وخاصة الامن الغذائي، إضافة إلى عدد من الفقرات التي تعالج الأوضاع في بالدول العربية بخطوة تهدف لتحقيق تواصل اقتصادي موحد بين تلك البلدان). وأكد أن (هناك متابعة من قبل الجامعة العربية للقرارات الاقتصادية السابقة التي صدرت بمؤتمر القاهرة، مؤكدا أن المتابعة كانت جيدة فيما يخص تنفيذها).

قرارات جديدة

ولفت إلى أن (يوم يوم امس كان اجتماعا للقمة العربية في بيروت وصدرت قرارات جديدة، وسيكون هناك متابعة ايضا من قبل الجهات المعنية). وشارك العاني الجمعة، باجتماع اللجنة المعنية بالمتابعة والأعداد للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوزاري يومي 19 و20 كانون الثاني الجاري. وقال العاني، إن (اللجنة ناقشت مشاريع القرارات المطروحة في جدول اعمالها، فضلا عما توصل اليه كبار المسؤولين في اجتماعاتهم التي سبقت عقد اجتماع الوزراء والتي تهدف الى تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية). وأضاف، أن (الوفد العراقي كان فعالا في مناقشة المشاريع المطروحة على مستوى كبار المسؤولين، وايضا على مستوى وزراء التجارة والاقتصاد لاعداد ورقة القمة التي يقرها القادة العرب). وأوضح البيان أن (مشروع جدول أعمال القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة تضمن 24 بندا في مقدمتها تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك، وتقرير حول متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة بالرياض 2013، وملحق خاص بالانعقاد الدوري للقمة العربية التنموية بناء على قرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي). كما تضمن جدول الأعمال، بندا حول الأمن الغذائي العربي عدة مواضيع حول تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الكمركي العربي، والميثاق العربي الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030، والسوق العربية المشتركة للكهرباء، ومبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي الدول العربية، وإدارة النفايات الصلبة في العالم العربي، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، والتمويل من أجل التنمية. وايضا من بين البنود التي تضمنها الاجتماع، برنامج المساعدة من أجل التجارة، والأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين وأثرها على الدول المستضيفة، والتحديات التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا وتبعاتها على الدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين.

محفظة وردية

وكذلك وضع رؤية عربية مشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي، و الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020 – 2030، ومنهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، إلى جانب بند بشأن المحفظة الوردية وهي مبادرة إقليمية لصحة المرأة. كما يتضمن مشروع جدول الأعمال، الاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء والنزوح في المنطقة العربية. والبنود الاخرى لعمل الأطفال في المنطقة العربية والارتقاء بالتعليم الفني والمهني في الوطن العربي، وبرنامج إدماج النساء والفتيات في مسيرة التنمية بالمجتمعات المحلية، والدورة الرابعة عشرة للألعاب الرياضية العربية لعام 2021، وتقرير مرحلي حول جهود جامعة الدول العربية لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 بالمنطقة العربية والمنتديات (الشباب العربي، المجتمع المدني).