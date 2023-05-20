وزير أسبق يسحب طلب قرض زراعي بسبب الإهمال

بغداد – ابتهال العربي

سحب وزير الموارد المائية الاسبق حسن الجنابي ،طلبه بالحصول على قرض زراعي قيمته مئة مليون دينار ،بعد مرور اكثر من سنة على تقديمه دون النظر به. وكتب الجنابي تغريدة على توتير اطلعت عليها (الزمان) امس انه (بعد وصول طلبي المرافق سن اليأس، فقد تمكنت من أرشفة سحبه من أروقة المصرف الزراعي)، معربا عن (شكره لكل العاملين في المصرف على عملهم المضني وانشغالهم في تطوير القطاع الزراعي، وأعتذر عن إشغالهم بطلب الحصول على قرض بسيط، إذ ان مدة البت بطلبي البالغة 14 شهرا كانت قصيرة جداً أمام المهمات العظيمة التي واجهها المصرف لتحويل مبادرة البنك المركزي الزراعية الى واقع ملموس)، مجددا (أعتذاره من لجان الكشف التي زارت مزرعتي ومنزلي، فقد أضاعوا وقتهم الثمين حتى لو كان مدفوعاً حسب الأصول من صاحب الطلب)، واشاد بـ (جهود كل من تعاطف وتوسط لكي أحصل على مئة مليون دينار فقط لا غير من مبادرة البنك الترليونية، وأشهد بأن الفلاحين والمزارعين في العراق قد أبلوا بلاءً حسناً من مبادرتهم العظيمة). كما نشر الجنابي ،طلبا موجها الى مدير عام المصرف تحت عنوان سحب طلب قرض مبادرة المركزي . وعزا الاسباب الى (مرور 14 شهر على تقديمه لطلب الحصول على القرض الزراعي، لذا ارجو اعتبار طلبي مسحوباً من هذه اللحظة).