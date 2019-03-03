وزير‭ ‬خارجية‭ ‬بريطانيا‭ ‬يبحث‭ ‬النزاع‭ ‬اليمني‭ ‬في‭ ‬عدن

عدن – الزمان
بعد زيارة الرياض قائدة التحالف العربي ، قام وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت بزيارة لعدن الاحد لبحث النزاع اليمني، في أول زيارة لوزير خارجية غربي إلى المدينة الساحلية التي تعد العاصمة الموقتة للسلطة المعترف بها دوليا منذ اندلاع النزاع اليمني. وقال هانت في شريط فيديو نشره على حسابه على موقع تويتر «أنا أول وزير خارجية غربي يزور اليمن منذ بدء النزاع قبل أربع سنوات». واضاف الوزير البريطاني من ميناء عدن «أنا هنا لأن هذه حقا الفرصة الأخيرة للسلام». وقالت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» المتحدثة باسم السلطات المعترف بها إن هانت التقى خلال الزيارة نظيره اليمني خالد اليماني ونائبي رئيس الوزراء سالم الخنبشي وأحمد الميسري.
وأوضحت ان اللقاء «كرّس لمناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن والجهود الدولية الرامية لاحلال السلام في اليمن ودفع ميليشيات الحوثي لتنفيذ اتفاقات» السويد بشان محافظة الحديدة وتبادل الاسرى.
وكان وزير الخارجية البريطاني أجرى محادثات السبت مع نظيره السعودي إبراهيم العسّاف في الرياض التي تقود تحالفا عسكريا في اليمن منذ عام 2015 في مواجهة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.
والجمعة، نشر هانت على حسابه على تويتر صورة له مع المسؤول السياسي في صفوف المتمردين محمد عبد السلام، وكتب أنه التقاه في سلطنة عمان لبحث تنفيذ اتفاقات السويد.
وفي كانون الاول/ديسمبر الماضي، توصّلت أطراف النزاع اليمني إلى اتفاق للانسحاب من موانئ محافظة الحديدة على ساحل البحر الاحمر، وللانسحاب من مدينة الحديدة، مركز المحافظة، ولوقف اطلاق النار.
لكن الاتفاقات لم تنفّذ في شكل كامل وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بخرقها.
ويدور النزاع في اليمن بين قوات السلطة المعترف بها والمتمردين منذ 2014 حين سيطر الحوثيون على مناطق واسعة في البلد الفقير، وتصاعد في آذار/مارس 2015 مع تدخّل السعودية على رأس التحالف العسكري.
وأوقعت الحرب نحو 10 آلاف قتيل وأكثر من 56 ألف جريح منذ بدء عمليات التحالف، بحسب منظمة الصحة العالمية. ويعتبر مسؤولون في المجال الانساني أن الحصيلة الفعلية أكبر بكثير.
وتسبب النزاع بأسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الامم المتحدة، التي قالت إن أكثر من 24 مليون شخص ما زالوا يحتاجون الى مساعدة إنسانية، أي أكثر من 80 بالمئة من السكان.