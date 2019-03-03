وزير‭ ‬خارجية‭ ‬بريطانيا‭ ‬يبحث‭ ‬النزاع‭ ‬اليمني‭ ‬في‭ ‬عدن

عدن‭ – ‬الزمان‭ ‬

بعد‭ ‬زيارة‭ ‬الرياض‭ ‬قائدة‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬،‭ ‬قام‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬جيريمي‭ ‬هانت‭ ‬بزيارة‭ ‬لعدن‭ ‬الاحد‭ ‬لبحث‭ ‬النزاع‭ ‬اليمني،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬زيارة‭ ‬لوزير‭ ‬خارجية‭ ‬غربي‭ ‬إلى‭ ‬المدينة‭ ‬الساحلية‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬العاصمة‭ ‬الموقتة‭ ‬للسلطة‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬دوليا‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭ ‬اليمني‭. ‬وقال‭ ‬هانت‭ ‬في‭ ‬شريط‭ ‬فيديو‭ ‬نشره‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬تويتر‭ ‬«أنا‭ ‬أول‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬غربي‭ ‬يزور‭ ‬اليمن‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ ‬قبل‭ ‬أربع‭ ‬سنوات»‭. ‬واضاف‭ ‬الوزير‭ ‬البريطاني‭ ‬من‭ ‬ميناء‭ ‬عدن‭ ‬«أنا‭ ‬هنا‭ ‬لأن‭ ‬هذه‭ ‬حقا‭ ‬الفرصة‭ ‬الأخيرة‭ ‬للسلام»‭. ‬وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬اليمنية‭ ‬«سبأ»‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬السلطات‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬إن‭ ‬هانت‭ ‬التقى‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬نظيره‭ ‬اليمني‭ ‬خالد‭ ‬اليماني‭ ‬ونائبي‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬سالم‭ ‬الخنبشي‭ ‬وأحمد‭ ‬الميسري‭.‬

وأوضحت‭ ‬ان‭ ‬اللقاء‭ ‬«كرّس‭ ‬لمناقشة‭ ‬مستجدات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬والجهود‭ ‬الدولية‭ ‬الرامية‭ ‬لاحلال‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬ودفع‭ ‬ميليشيات‭ ‬الحوثي‭ ‬لتنفيذ‭ ‬اتفاقات»‭ ‬السويد‭ ‬بشان‭ ‬محافظة‭ ‬الحديدة‭ ‬وتبادل‭ ‬الاسرى‭.‬

وكان‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬أجرى‭ ‬محادثات‭ ‬السبت‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬السعودي‭ ‬إبراهيم‭ ‬العسّاف‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬تحالفا‭ ‬عسكريا‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬المدعومين‭ ‬من‭ ‬إيران‭.‬

والجمعة،‭ ‬نشر‭ ‬هانت‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬صورة‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬المسؤول‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المتمردين‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬السلام،‭ ‬وكتب‭ ‬أنه‭ ‬التقاه‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬لبحث‭ ‬تنفيذ‭ ‬اتفاقات‭ ‬السويد‭.‬

وفي‭ ‬كانون‭ ‬الاول/ديسمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬توصّلت‭ ‬أطراف‭ ‬النزاع‭ ‬اليمني‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬للانسحاب‭ ‬من‭ ‬موانئ‭ ‬محافظة‭ ‬الحديدة‭ ‬على‭ ‬ساحل‭ ‬البحر‭ ‬الاحمر،‭ ‬وللانسحاب‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬الحديدة،‭ ‬مركز‭ ‬المحافظة،‭ ‬ولوقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭.‬

لكن‭ ‬الاتفاقات‭ ‬لم‭ ‬تنفّذ‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬كامل‭ ‬وسط‭ ‬اتهامات‭ ‬متبادلة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬بخرقها‭.‬

ويدور‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬السلطة‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬والمتمردين‭ ‬منذ‭ ‬2014‭ ‬حين‭ ‬سيطر‭ ‬الحوثيون‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬الفقير،‭ ‬وتصاعد‭ ‬في‭ ‬آذار/مارس‭ ‬2015‭ ‬مع‭ ‬تدخّل‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭.‬

وأوقعت‭ ‬الحرب‭ ‬نحو‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬قتيل‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬56‭ ‬ألف‭ ‬جريح‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬عمليات‭ ‬التحالف،‭ ‬بحسب‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭. ‬ويعتبر‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الانساني‭ ‬أن‭ ‬الحصيلة‭ ‬الفعلية‭ ‬أكبر‭ ‬بكثير‭.‬

وتسبب‭ ‬النزاع‭ ‬بأسوأ‭ ‬أزمة‭ ‬إنسانية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬بحسب‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة،‭ ‬التي‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬يحتاجون‭ ‬الى‭ ‬مساعدة‭ ‬إنسانية،‭ ‬أي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬السكان‭.‬