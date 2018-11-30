وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬المصري‭ ‬يبحث‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬تشكيل‭ ‬قوات‭ ‬مشتركة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬

القاهرة – مصطفى عمارة
كشف مصدر امني رفيع المستوى فى تصريحات خاصة لمراسل الزمان في القاهرة جانباً من اسباب زيارة وزير الدفاع المصرى الفريق اول محمد زكى الى الخرطوم واجتماعه بالرئيس السوداني عمر البشير ووزير الدفاع السودانى والاتفاق على تشكيل قوات مشتركة واقامة دوريات على الحدود، واكد المصدر ان زيارة وزير الدفاع المصري للسودان جاءت عقب تكرار العمليات الارهابية فى منطقة الصعيد وخاصة منطقة المنيا وورود معلومات الى الاجهزة الامنية المصرية عن تسلل تلك العناصر من الحدود السودانيه واستعدادها لتنفيذ عمليات ارهابية اخرى من تلك المنطقة. واضاف المصدر انه بناء على تلك المعلومات قام وزير الدفاع المصرى بزيارة للسودان حيث تم الاتفاق على تيسير دوريات مشتركة بين الجانبين لحفظ الامن، وتوقع المصدر ان هذا الاتفاق سوف يسهم الى حد كبير فى الحد من نشاطات الجماعات الارهابيه انطلاقا من تلك المنطقة وكذلك عملية تهريب السلاح وانه فى حالة نجاح تلك التجربة فان مصر سوف تكون نجحت الى حد كبير فى الحد من العمليات الارهابية من الشرق والغرب والجنوب.
من جهته اكد الفريق اول بشير سليمان الخبير العسكري السوداني ان هذا الاتفاق سوف يسهم الى حد كبير فى القضاء على انشطة عصابات الاتجار بالبشر وتهريب السلاح والمخدرات والحد من نشاطات الجماعات الارهابية وهو ما سوف ينعكس بالايجاب على الامن والاستقرار على البلدين ويرى سليمان ان التفاهمات العسكرية سوف تكون خطوة ايجابية فى سبيل تعزيز الثقة فى علاقات البلدين ودعا الفريق محمد بشير الى الارتقاء بالعلاقات العسكرية بين البلدين لافتا ان هذا الاتفاق سوف ينعكس ايجابيا على بقية الملفات المشتركة بين البلدين من جانبه توقع الخبير العسكرى خليل محمد نجاح تجربة القوات المشتركة اسوة بتجربة الخرطوم السابقة مع تشاد واوضح صادق ان القوات المشتركة ستحقق نتائج ايجابية فى بسط الامن والاستقرار لافتا ان المنطقة الحدودية بين البلدين كانت مسرحا للجماعات الارهابية وتوقع نجاح ان ينعكس هذا الاتفاق ايجابيا على مجمل الملفات بين البلدين ويوصد كل الابواب التى من شانها التاثير على العلاقات السياسية بين القاهرة والخرطوم