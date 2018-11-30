وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬المصري‭ ‬يبحث‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬تشكيل‭ ‬قوات‭ ‬مشتركة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬امني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬جانباً‭ ‬من‭ ‬اسباب‭ ‬زيارة‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬المصرى‭ ‬الفريق‭ ‬اول‭ ‬محمد‭ ‬زكى‭ ‬الى‭ ‬الخرطوم‭ ‬واجتماعه‭ ‬بالرئيس‭ ‬السوداني‭ ‬عمر‭ ‬البشير‭ ‬ووزير‭ ‬الدفاع‭ ‬السودانى‭ ‬والاتفاق‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬قوات‭ ‬مشتركة‭ ‬واقامة‭ ‬دوريات‭ ‬على‭ ‬الحدود،‭ ‬واكد‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬زيارة‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬المصري‭ ‬للسودان‭ ‬جاءت‭ ‬عقب‭ ‬تكرار‭ ‬العمليات‭ ‬الارهابية‭ ‬فى‭ ‬منطقة‭ ‬الصعيد‭ ‬وخاصة‭ ‬منطقة‭ ‬المنيا‭ ‬وورود‭ ‬معلومات‭ ‬الى‭ ‬الاجهزة‭ ‬الامنية‭ ‬المصرية‭ ‬عن‭ ‬تسلل‭ ‬تلك‭ ‬العناصر‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬السودانيه‭ ‬واستعدادها‭ ‬لتنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬ارهابية‭ ‬اخرى‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المنطقة‭. ‬واضاف‭ ‬المصدر‭ ‬انه‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬المعلومات‭ ‬قام‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬المصرى‭ ‬بزيارة‭ ‬للسودان‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬تيسير‭ ‬دوريات‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬لحفظ‭ ‬الامن،‭ ‬وتوقع‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬سوف‭ ‬يسهم‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬فى‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬نشاطات‭ ‬الجماعات‭ ‬الارهابيه‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المنطقة‭ ‬وكذلك‭ ‬عملية‭ ‬تهريب‭ ‬السلاح‭ ‬وانه‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬نجاح‭ ‬تلك‭ ‬التجربة‭ ‬فان‭ ‬مصر‭ ‬سوف‭ ‬تكون‭ ‬نجحت‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬فى‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬الارهابية‭ ‬من‭ ‬الشرق‭ ‬والغرب‭ ‬والجنوب‭. ‬

من‭ ‬جهته‭ ‬اكد‭ ‬الفريق‭ ‬اول‭ ‬بشير‭ ‬سليمان‭ ‬الخبير‭ ‬العسكري‭ ‬السوداني‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬سوف‭ ‬يسهم‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬فى‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬انشطة‭ ‬عصابات‭ ‬الاتجار‭ ‬بالبشر‭ ‬وتهريب‭ ‬السلاح‭ ‬والمخدرات‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬نشاطات‭ ‬الجماعات‭ ‬الارهابية‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سوف‭ ‬ينعكس‭ ‬بالايجاب‭ ‬على‭ ‬الامن‭ ‬والاستقرار‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬ويرى‭ ‬سليمان‭ ‬ان‭ ‬التفاهمات‭ ‬العسكرية‭ ‬سوف‭ ‬تكون‭ ‬خطوة‭ ‬ايجابية‭ ‬فى‭ ‬سبيل‭ ‬تعزيز‭ ‬الثقة‭ ‬فى‭ ‬علاقات‭ ‬البلدين‭ ‬ودعا‭ ‬الفريق‭ ‬محمد‭ ‬بشير‭ ‬الى‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالعلاقات‭ ‬العسكرية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬لافتا‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬سوف‭ ‬ينعكس‭ ‬ايجابيا‭ ‬على‭ ‬بقية‭ ‬الملفات‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬توقع‭ ‬الخبير‭ ‬العسكرى‭ ‬خليل‭ ‬محمد‭ ‬نجاح‭ ‬تجربة‭ ‬القوات‭ ‬المشتركة‭ ‬اسوة‭ ‬بتجربة‭ ‬الخرطوم‭ ‬السابقة‭ ‬مع‭ ‬تشاد‭ ‬واوضح‭ ‬صادق‭ ‬ان‭ ‬القوات‭ ‬المشتركة‭ ‬ستحقق‭ ‬نتائج‭ ‬ايجابية‭ ‬فى‭ ‬بسط‭ ‬الامن‭ ‬والاستقرار‭ ‬لافتا‭ ‬ان‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬كانت‭ ‬مسرحا‭ ‬للجماعات‭ ‬الارهابية‭ ‬وتوقع‭ ‬نجاح‭ ‬ان‭ ‬ينعكس‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬ايجابيا‭ ‬على‭ ‬مجمل‭ ‬الملفات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬ويوصد‭ ‬كل‭ ‬الابواب‭ ‬التى‭ ‬من‭ ‬شانها‭ ‬التاثير‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬السياسية‭ ‬بين‭ ‬القاهرة‭ ‬والخرطوم