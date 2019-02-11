وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬البريطاني‭ ‬يعد‭ ‬باستعراض‭ ‬قوة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والهادي

بريكست‭ ‬بدون‭ ‬اتفاق‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬خسارة‭ ‬600‭ ‬ألف‭ ‬وظيفة‭ ‬حول‭ ‬العالم

لندن‭ – ‬فرانكفورت‭ – ‬الزمان‭ ‬

قال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬البريطاني‭ ‬جافين‭ ‬وليامسون،‭ ‬الإثنين،‭ ‬إن‭ ‬شعار‭ ‬“بريطانيا‭ ‬العالمية”‭ ‬الذي‭ ‬رفعته‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬ليس‭ ‬مجرد‭ ‬تعبير‭ ‬بليغ،‭ ‬لأن‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬ستكون‭ ‬مستعدة‭ ‬لاستعراض‭ ‬عضلاتها‭ ‬العسكرية‭ ‬بعد‭ ‬مغادرة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ .‬

وأضاف‭ ‬وليامسون‭ ‬“بما‭ ‬أن‭ ‬اللعبة‭ ‬الجديدة‭ ‬ستكون‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬عالمي،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬مستعدين‭ ‬للتنافس‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مصالحنا‭ ‬وقيمنا”‭.‬

وتابع‭ ‬قائلاً‭ ‬“هذا‭ ‬هو‭ ‬السبب‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬بريطانيا‭ ‬العالمية‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أكثر‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬عبارة‭ ‬بليغة:‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تترجم‭ ‬إلى‭ ‬عمل،‭ ‬وقواتنا‭ ‬المسلحة‭ ‬هي‭ ‬أفضل‭ ‬ممثل‭ ‬لبريطانيا‭ ‬العالمية‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالعمل”‭.‬

وأعلن‭ ‬وليامسون‭ ‬أن‭ ‬“المهمة‭ ‬الأولى‭ ‬لحاملة‭ ‬طائرات‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬ستشمل‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادي،‭ ‬وستحمل‭ ‬السفينة‭ ‬طائرات‭ ‬بريطانية‭ ‬وأمريكية‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬إف-35”‭. ‬فيما‭ ‬أظهرت‭ ‬دراسة‭ ‬نشرت‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بدون‭ ‬اتفاق‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬فقدان‭ ‬600‭ ‬الف‭ ‬شخص‭ ‬وظائفهم‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وأن‭ ‬ألمانيا‭ ‬ستكون‭ ‬الأكثر‭ ‬تضررا‭.‬

ودرس‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬«آي‭ ‬دبليو‭ ‬اتش»‭ ‬في‭ ‬هالي‭ ‬شرق‭ ‬المانيا،‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬انخفضت‭ ‬الواردات‭ ‬البريطانية‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬المتبقية‭ ‬بنسبة‭ ‬25%‭ ‬بعد‭ ‬البريكست‭.‬

وقالوا‭ ‬إن‭ ‬نحو‭ ‬103‭ ‬آلاف‭ ‬وظيفة‭ ‬ستصبح‭ ‬مهددة‭ ‬في‭ ‬ألمانيا،‭ ‬أكبر‭ ‬اقتصاد‭ ‬أوروبي،‭ ‬و50‭ ‬ألفا‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭. ‬إلا‭ ‬انهم‭ ‬أشاروا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التأثر‭ ‬ببريكست‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬بالضرورة‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬الموظفين‭.‬

واعتبروا‭ ‬انه‭ ‬«نظراً‭ ‬لنقص‭ ‬العمالة‭ ‬الماهرة‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬المتقدمة،‭ ‬فإن‭ ‬الشركات‭ ‬قد‭ ‬تحاول‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بالموظفين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خفض‭ ‬ساعات‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬فتح‭ ‬أسواق‭ ‬جديدة»‭.‬

ولم‭ ‬يتضح‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬بريطانيا‭ ‬ستتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬بروكسل‭ ‬قبل‭ ‬موعد‭ ‬الخروج‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬آذار/مارس‭.‬

وصرح‭ ‬اوليفر‭ ‬هولتيمولر‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬الدراسة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬دون‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬فرض‭ ‬الرسوم‭ ‬الجمركية‭ ‬«ما‭ ‬سيعرقل‭ ‬سلسلة‭ ‬الامداد‭ ‬عالميا»‭.‬

وركز‭ ‬الخبراء‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬التجارة‭ ‬في‭ ‬السلع‭ ‬والخدمات،‭ ‬ولم‭ ‬يتطرقوا‭ ‬إلى‭ ‬التأثيرات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المحتملة‭ ‬الأخرى‭ ‬لبريكست‭ ‬مثل‭ ‬التغيرات‭ ‬على‭ ‬تدفقات‭ ‬الاستثمار‭.‬

واشاروا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬«نظراً‭ ‬لأن‭ ‬الأسواق‭ ‬مرتبطة‭ ‬ببعضها‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬فإن‭ ‬المزودين‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬سيتأثرون‭ ‬كذلك»‭ ‬بخروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬بدون‭ ‬اتفاق‭.‬

وداخل‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬ال27‭ ‬المتبقية،‭ ‬فإن‭ ‬نحو‭ ‬180‭ ‬ألف‭ ‬وظيفة‭ ‬في‭ ‬شركات‭ ‬تصدر‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬مهددة‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬433‭ ‬ألف‭ ‬عامل‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وحول‭ ‬العالم‭ ‬سيتأثرون‭ ‬كذلك،‭ ‬لأن‭ ‬مرؤوسيهم‭ ‬يبيعون‭ ‬السلع‭ ‬والخدمات‭ ‬إلى‭ ‬شركات‭ ‬تصدر‭ ‬بدورها‭ ‬إلى‭ ‬بريطانيا‭.‬

وعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬وجدت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬نحو‭ ‬60‭ ‬ألف‭ ‬عامل‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬و3‭ ‬آلاف‭ ‬في‭ ‬اليابان‭ ‬قد‭ ‬يخسرون‭ ‬وظائفهم‭.‬

وفي‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬قالت‭ ‬الدراسة‭ ‬إن‭ ‬نحو‭ ‬12‭ ‬ألف‭ ‬وظيفة‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬إمداد‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بمنتجات‭ ‬تباع‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬بريطانيا‭.‬

ولكن‭ ‬دراسة‭ ‬نشرت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬أجراها‭ ‬معهد‭ ‬«كامبردج‭ ‬اكيومتيريكس»‭ ‬قدّرت‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الوظائف‭ ‬البريطانية‭ ‬المهددة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬دون‭ ‬اتفاق‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬500‭ ‬الف‭ ‬وظيفة‭.‬

وفي‭ ‬ألمانيا‭ ‬فإن‭ ‬قطاع‭ ‬السيارات‭ ‬سيكون‭ ‬الأكثر‭ ‬تضررا،‭ ‬حيث‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬الوظائف‭ ‬المهددة‭ ‬15‭ ‬الف‭ ‬العديد‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬ولفسبورغ‭ ‬مقر‭ ‬شركة‭ ‬فولكسفاغن،‭ ‬وبلدة‭ ‬دينغولفينغ‭ ‬حيث‭ ‬مقر‭ ‬بي‭ ‬إم‭ ‬دبليو‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬سيكون‭ ‬الأكثر‭ ‬تضررا،‭ ‬بحسب‭ ‬دراسة‭ ‬«آي‭ ‬دبليو‭ ‬اتش»‭.‬