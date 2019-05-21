وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأميركي‭: ‬تحركنا‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬أتاح‭ ‬درء‭ ‬مخاطر‭ ‬هجمات‭ ‬إيرانية

ظريف: نحذر من لعبة خطيرة جداً . الحلبوسي الى واشنطن وطهران
واشنطن – مرسي ابو طوق
بغداد – كريم عبد زاير
أعلن وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان الثلاثاء أن تحرك الولايات المتحدة التي نشرت حاملة طائرات وقاذفات في الخليج أتاح «درء مخاطر هجمات ضد أميركيين» تشنها ايران.
وقال شاناهان «نحن في فترة لا تزال فيها المخاطر مرتفعة وتقتضي مهمتنا التأكد ألا يخطئ الإيرانيون في الحسابات». وقال مسؤول حكومي لوكالة الصحافة الفرنسية طالبا عدم كشف هويته إن «الولايات المتحدة تعتبر العراق البلد الوحيد القادر على جمع الطرفين إلى طاولة مفاوضات قد تكون في بغداد».
وأضاف أن «عبد المهدي لديه رؤية للحل، وقدمها خلال زيارته إلى باريس بداية الشهر الحالي»، لافتا إلى أن «الوفدين سيرأسهما رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي». وأكد رئيس الوزراء الثلاثاء أن بغداد تعمل مع أطراف أوروبية وعربية أيضا لتهدئة الأوضاع. وسيطلع شاناهان لاحقا البرلمانيين الأميركيين في جلسة مغلقة على تطورات الوضع الراهن بين الولايات المتحدة وايران.
وأكد جدية المعلومات الاستخبارية التي استندت إليها الإدارة الأميركية لتبرير إرسال حاملة طائرات وقاذفات «بي-52» وبارجة وبطارية صواريخ باتريوت من أجل التصدي لتهديدات إيرانية محتملة. وقال الوزير الأميركي «لقد تحدّثنا عن تهديدات ووقعت هجمات» في إشارة إلى «الأعمال التخريبية» ضد أربع سفن في الخليج والتي نددت بها الإمارات والسعودية. وتابع «ما أريده هو تأكيد موثوقية المعلومات»، مضيفا أن «إجراءاتنا كانت حذرة جدا وقد تمكنا من درء مخاطر وقوع هجمات ضد أميركيين».
ولدى سؤاله عن تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب خفف فيها من وقع التهديد الوشيك الذي قد تشكّله إيران قال شاناهان «هناك خطر ونحن نتولى التعامل معه». وتابع الوزير الامريكي ”لا يعني ذلك أن التهديدات التي حددناها قد زالت»، مضيفا «أعتقد أن ردنا الحذر قد أعطى الإيرانيين الوقت للتفكير». ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية مايك بومبيو وشاناهان ورئيس هيئة الأركان الأميركية الجنرال جوزف دانفورد الثلاثاء في جلسة مغلقة في الكونغرس لعرض التطورات في الملف الإيراني. فيما حذرت طهران الثلاثاء واشنطن من «التداعيات المؤلمة» لأي «تصعيد» ضدها .
وقال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الاميركية «ستكون هناك تداعيات مؤلمة بالنسبة الى الجميع إذا حصل تصعيد ضد ايران، هذا أمر مؤكد».
وأضاف الوزير الايراني في المقابلة التي تحدث فيها بالانكليزية «ليس من مصلحة ايران التصعيد. قلنا بوضوح شديد إننا لن نكون من يبدأ بالتصعيد لكننا سندافع عن أنفسنا». وتابع أن «وجود كل هذه الامكانات العسكرية في منطقة بحرية صغيرة (الخليج) يشكل في ذاته عاملا لوقوع حوادث، وخصوصا مع أناس يسعون الى (حصول) الحادث».
وقال ظريف أيضا «ينبغي التزام حذر شديد، ونعتقد أن الولايات المتحدة تمارس لعبة خطيرة جدا».
وتصاعد التوتر في الأشهر الاخيرة بعدما فرضت الإدارة الأميركية عقوبات جديدة على ايران تشمل صادراتها النفطية وأدرجت الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.