وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأميركي‭: ‬تحركنا‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬أتاح‭ ‬درء‭ ‬مخاطر‭ ‬هجمات‭ ‬إيرانية

ظريف‭: ‬نحذر‭ ‬من‭ ‬لعبة‭ ‬خطيرة‭ ‬جداً . ‬الحلبوسي‭ ‬الى‭ ‬واشنطن‭ ‬وطهران

واشنطن‭ – ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬

بغداد‭ – ‬كريم‭ ‬عبد‭ ‬زاير‭ ‬

أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأميركي‭ ‬بالوكالة‭ ‬باتريك‭ ‬شاناهان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬تحرك‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬حاملة‭ ‬طائرات‭ ‬وقاذفات‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬أتاح‭ ‬«درء‭ ‬مخاطر‭ ‬هجمات‭ ‬ضد‭ ‬أميركيين»‭ ‬تشنها‭ ‬ايران‭.‬

وقال‭ ‬شاناهان‭ ‬«نحن‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬فيها‭ ‬المخاطر‭ ‬مرتفعة‭ ‬وتقتضي‭ ‬مهمتنا‭ ‬التأكد‭ ‬ألا‭ ‬يخطئ‭ ‬الإيرانيون‭ ‬في‭ ‬الحسابات»‭. ‬وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬حكومي‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬طالبا‭ ‬عدم‭ ‬كشف‭ ‬هويته‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تعتبر‭ ‬العراق‭ ‬البلد‭ ‬الوحيد‭ ‬القادر‭ ‬على‭ ‬جمع‭ ‬الطرفين‭ ‬إلى‭ ‬طاولة‭ ‬مفاوضات‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬بغداد‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬لديه‭ ‬رؤية‭ ‬للحل،‭ ‬وقدمها‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬إلى‭ ‬باريس‭ ‬بداية‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‮»‬،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الوفدين‭ ‬سيرأسهما‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬الحلبوسي‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬بغداد‭ ‬تعمل‭ ‬مع‭ ‬أطراف‭ ‬أوروبية‭ ‬وعربية‭ ‬أيضا‭ ‬لتهدئة‭ ‬الأوضاع‭. ‬وسيطلع‭ ‬شاناهان‭ ‬لاحقا‭ ‬البرلمانيين‭ ‬الأميركيين‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬مغلقة‭ ‬على‭ ‬تطورات‭ ‬الوضع‭ ‬الراهن‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وايران‭.‬

وأكد‭ ‬جدية‭ ‬المعلومات‭ ‬الاستخبارية‭ ‬التي‭ ‬استندت‭ ‬إليها‭ ‬الإدارة‭ ‬الأميركية‭ ‬لتبرير‭ ‬إرسال‭ ‬حاملة‭ ‬طائرات‭ ‬وقاذفات‭ ‬«بي-52»‭ ‬وبارجة‭ ‬وبطارية‭ ‬صواريخ‭ ‬باتريوت‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التصدي‭ ‬لتهديدات‭ ‬إيرانية‭ ‬محتملة‭. ‬وقال‭ ‬الوزير‭ ‬الأميركي‭ ‬«لقد‭ ‬تحدّثنا‭ ‬عن‭ ‬تهديدات‭ ‬ووقعت‭ ‬هجمات»‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬«الأعمال‭ ‬التخريبية»‭ ‬ضد‭ ‬أربع‭ ‬سفن‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬والتي‭ ‬نددت‭ ‬بها‭ ‬الإمارات‭ ‬والسعودية‭. ‬وتابع‭ ‬«ما‭ ‬أريده‭ ‬هو‭ ‬تأكيد‭ ‬موثوقية‭ ‬المعلومات»،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬«إجراءاتنا‭ ‬كانت‭ ‬حذرة‭ ‬جدا‭ ‬وقد‭ ‬تمكنا‭ ‬من‭ ‬درء‭ ‬مخاطر‭ ‬وقوع‭ ‬هجمات‭ ‬ضد‭ ‬أميركيين»‭.‬

ولدى‭ ‬سؤاله‭ ‬عن‭ ‬تصريحات‭ ‬للرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬خفف‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬وقع‭ ‬التهديد‭ ‬الوشيك‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬تشكّله‭ ‬إيران‭ ‬قال‭ ‬شاناهان‭ ‬«هناك‭ ‬خطر‭ ‬ونحن‭ ‬نتولى‭ ‬التعامل‭ ‬معه»‭. ‬وتابع‭ ‬الوزير‭ ‬الامريكي‭ ‬”لا‭ ‬يعني‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬التهديدات‭ ‬التي‭ ‬حددناها‭ ‬قد‭ ‬زالت»،‭ ‬مضيفا‭ ‬«أعتقد‭ ‬أن‭ ‬ردنا‭ ‬الحذر‭ ‬قد‭ ‬أعطى‭ ‬الإيرانيين‭ ‬الوقت‭ ‬للتفكير»‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬مايك‭ ‬بومبيو‭ ‬وشاناهان‭ ‬ورئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬الأميركية‭ ‬الجنرال‭ ‬جوزف‭ ‬دانفورد‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬مغلقة‭ ‬في‭ ‬الكونغرس‭ ‬لعرض‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬الملف‭ ‬الإيراني‭. ‬فيما‭ ‬حذرت‭ ‬طهران‭ ‬الثلاثاء‭ ‬واشنطن‭ ‬من‭ ‬«التداعيات‭ ‬المؤلمة»‭ ‬لأي‭ ‬«تصعيد»‭ ‬ضدها‭ .‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الايراني‭ ‬محمد‭ ‬جواد‭ ‬ظريف‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬شبكة‭ ‬«سي‭ ‬إن‭ ‬إن»‭ ‬الاميركية‭ ‬«ستكون‭ ‬هناك‭ ‬تداعيات‭ ‬مؤلمة‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬الجميع‭ ‬إذا‭ ‬حصل‭ ‬تصعيد‭ ‬ضد‭ ‬ايران،‭ ‬هذا‭ ‬أمر‭ ‬مؤكد»‭.‬

وأضاف‭ ‬الوزير‭ ‬الايراني‭ ‬في‭ ‬المقابلة‭ ‬التي‭ ‬تحدث‭ ‬فيها‭ ‬بالانكليزية‭ ‬«ليس‭ ‬من‭ ‬مصلحة‭ ‬ايران‭ ‬التصعيد‭. ‬قلنا‭ ‬بوضوح‭ ‬شديد‭ ‬إننا‭ ‬لن‭ ‬نكون‭ ‬من‭ ‬يبدأ‭ ‬بالتصعيد‭ ‬لكننا‭ ‬سندافع‭ ‬عن‭ ‬أنفسنا»‭. ‬وتابع‭ ‬أن‭ ‬«وجود‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الامكانات‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بحرية‭ ‬صغيرة‭ ‬(الخليج)‭ ‬يشكل‭ ‬في‭ ‬ذاته‭ ‬عاملا‭ ‬لوقوع‭ ‬حوادث،‭ ‬وخصوصا‭ ‬مع‭ ‬أناس‭ ‬يسعون‭ ‬الى‭ ‬(حصول)‭ ‬الحادث»‭.‬

وقال‭ ‬ظريف‭ ‬أيضا‭ ‬«ينبغي‭ ‬التزام‭ ‬حذر‭ ‬شديد،‭ ‬ونعتقد‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تمارس‭ ‬لعبة‭ ‬خطيرة‭ ‬جدا»‭.‬

وتصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الاخيرة‭ ‬بعدما‭ ‬فرضت‭ ‬الإدارة‭ ‬الأميركية‭ ‬عقوبات‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬ايران‭ ‬تشمل‭ ‬صادراتها‭ ‬النفطية‭ ‬وأدرجت‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬المنظمات‭ ‬الإرهابية‭.‬