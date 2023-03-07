وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل‭ ‬طالبا‭ ‬توسيع‭ ‬التعاون‭ ‬والسوداني‭:‬نريد‭ ‬علاقات‭ ‬إقليمية‭ ‬متوازنة

بارزاني يشكر أوستن لدعم البيشمركة وإقليم كردستان
بغداد – أربيل -عبدالحسين غزال
اعرب وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الثلاثاء عن أمله في «تعزيز وتوسيع» الشراكة بين الولايات المتحدة والعراق، خلال زيارة مفاجئة لبغداد قبل فترة وجيزة من الذكرى العشرين للغزو الأميركي الذي أطاح بصدام حسين.وتأتي زيارة أوستن في إطار جولة إقليمية باشرها في الأردن حيث التقى الملك عبدالله الثاني.
وقال أوستن للصحافيين بعد لقائه رئيس حكومة العراق ان القوات الأميركية التي تعمل ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش مستعدة للبقاء في العراق في حال كان هناك طلب من الحكومة العراقية بالنسبة لموضوع ما زال حساسًا ومثيرًا للانقسام.
وخف الصوت العدائي لوجود القوات الأمريكي واستهدافها لدى التنظيمات الشيعية بعد تسلم زمام الحكومة من قبل الاطار التنسيقي الذي يمثلها.
في العشرين من آذار/مارس 2003، شنّ الجيش الأميركي على رأس تحالف دولي عملية عسكرية أدّت إلى إسقاط نظام صدام حسين، وفتحت الباب أمام واحدة من أكثر الصفحات دموية في تاريخ العراق، شهدت اقتتالاً طائفياً دموياً وحالة من عدم الاستقرار السياسي تحتفظ بغداد بعلاقات قوية مع واشنطن، لا سيما في المجال العسكري، على الرغم من أن السلطات العراقية تحولت في السنوات الأخيرة إلى حليف قوي لإيران المجاورة وصاحبة النفوذ في البلاد. وتفرض هذه التحالفات المتناقضة أحياناً على السلطات العراقية القيام بعملية توازن حساسة بين الطرفين.
التقى وزير الدفاع الأميركي الثلاثاء في بغداد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وكذلك وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي
واجرى وزير الدفاع الأميركي كذلك زيارة إلى إقليم كردستان ، حيث التقى رئيس الإقليم نجيرفان بارزاني، الحليف القوي لواشنطن. وقال بارزاني «نشكر دوركم في مساعدة البشمركة، ونشكر الولايات المتحدة على الدعم المتواصل للعراق وإقليم كردستان. لدينا مصالح مشتركه مع الولايات المتحدة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق والحفاظ على مصالحه».
وقال أوستن للصحافيين عقب محادثاته مع السوداني ان الولايات المتحدة ستواصل «تعزيز وتوسيع شراكتنا لدعم أمن العراق واستقراره وسيادته.»
من جهته، اكد رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني «حرص الحكومة على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية، وتوطيدها، على مختلف المستويات والصعد». و لكن اشار السوداني ايضا الى «نهج الحكومة في اتباع علاقات متوازنة مع المحيط الإقليمي والدولي». في إشارة ضمنية الى العلاقة المتميزة مع ايران الداعمة للاطار التنسيقي الحاكم.
وما زالت قوات أميركية تتمركز في العراق في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش. وعلى الرغم من هزيمة التنظيم في العراق في العام 2017، إلا أن عناصر داعش يتبنون هجمات دموية متفرقة من وقت لآخر فيما يعمل التحالف الدولي على شل قدرتهم على البروز مجدداً. قال أوستن إن «القوات الأميركية مستعدة للبقاء في العراق بدعوة من الحكومة العراقية. هذه القوات غير قتالية وتعمل على تقديم المشورة والدعم في الحرب ضد الارهاب التي يقودها العراق، وهذه مهمة حاسمة ونحن فخورون بدعم شركائنا العراقيين». واضاف «ولكن يجب أن نكون قادرين على العمل بأمن وأمان لمواصلة هذا العمل الحيوي. لذلك أود أن أشكر رئيس الوزراء السوداني ووزير الدفاع عباسي على التزامهما اليوم بضمان حماية قوات التحالف … من جهات حكومية وغير حكومية».
في السنوات الأخيرة، استُهدفت قواعد تتواجد فيها قوات التحالف بالصواريخ والمسيرات، وإن لم تُعلن اي جهة مسؤوليتها عن هذه الضربات فإنه غالبًا ما يتم إلقاء اللوم على فصائل مسلحة موالية لإيران.
وأواخر العام 2021، أعلن العراق «انتهاء المهمة القتالية» للتحالف الدولي، والإبقاء فقط على قوات أجنبية تقوم بدور استشاري وتدريبي.
ويطالب السياسيون الشيعة المقربون من إيران، لا سيما الكتل الممثلة لفصائل الحشد الشعبي، مراراً برحيل كل القوات الأميركية من العراق. مع ذلك، فإن هذا الخطاب تراجع مؤخراً منذ وصول السوداني إلى السلطة.
وفي حين يملك العراق موارد نفطية هائلة، فهو ما زال يعاني من تهالك في بنيته التحتية ومن فساد مزمن.
كذلك، تعاني البلاد من حالة عدم استقرار سياسي مزمنة، فرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي سمته كتل سياسية لها علاقات قوية مع إيران وتملك الغالبية في البرلمان، وصل إلى السلطة أواخر العام 2022 بعد مفاوضات مطوّلة وأكثر من عام على الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
بعد الغزو الأميركي وسقوط نظام صدام شهد العراق مرحلة من عدم الاستقرار والعنف، مع حرب أهلية طائفية دموية واستقواء الجماعات الجهادية والتنظيمات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني ..
ومنذ العام 2003 وحتى العام 2011، تاريخ انسحاب الجيش الأميركي، قتل أكثر من 100 ألف مدني عراقي، وفق منظمة «ضحايا حرب العراق». بالمقابل، فقدت الولايات المتحدة قرابة 4500 جندي بينهم ضباط .
تراجعت العلاقات بين البلدين بشكل ملحوظ خلال عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لا سيما بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني و ، وكذلك نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ( بالصدفة)، بقصف مسيرة أميركية في مطلع كانون الثاني/يناير 2020 على طريق مطار بغداد.
شهدت بغداد في الأسابيع الأخيرة حركةً دبلوماسية واسعة مع استقبال المسؤولين العراقيين توالياً وزراء خارجية السعودية وإيران وروسيا، ثمّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مطلع آذار/مارس.
ورحّب الأمين العام للأمم المتحدة حينها بدور العراق «المحوري» في «الاستقرار الإقليمي»، و»التزام الحكومة تحقيق تقدّم في الحوار والدبلوماسية». وتتوسط بغداد في مفاوضات غير مسبوقة بين إيران والسعودية، ولكن بعد عدة لقاءات ما زالت المحادثات بين الطرفين متعثرة.