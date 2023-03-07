وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل‭ ‬طالبا‭ ‬توسيع‭ ‬التعاون‭ ‬والسوداني‭:‬نريد‭ ‬علاقات‭ ‬إقليمية‭ ‬متوازنة

بارزاني‭ ‬يشكر‭ ‬أوستن‭ ‬لدعم‭ ‬البيشمركة‭ ‬وإقليم‭ ‬كردستان

بغداد‭ – ‬أربيل‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬

اعرب‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأميركي‭ ‬لويد‭ ‬أوستن‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬‮«‬تعزيز‭ ‬وتوسيع‮»‬‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والعراق،‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬مفاجئة‭ ‬لبغداد‭ ‬قبل‭ ‬فترة‭ ‬وجيزة‭ ‬من‭ ‬الذكرى‭ ‬العشرين‭ ‬للغزو‭ ‬الأميركي‭ ‬الذي‭ ‬أطاح‭ ‬بصدام‭ ‬حسين‭.‬وتأتي‭ ‬زيارة‭ ‬أوستن‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جولة‭ ‬إقليمية‭ ‬باشرها‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬حيث‭ ‬التقى‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭.‬

وقال‭ ‬أوستن‭ ‬للصحافيين‭ ‬بعد‭ ‬لقائه‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬العراق‭ ‬ان‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬ضمن‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬مستعدة‭ ‬للبقاء‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لموضوع‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬حساسًا‭ ‬ومثيرًا‭ ‬للانقسام‭.‬

‭ ‬وخف‭ ‬الصوت‭ ‬العدائي‭ ‬لوجود‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكي‭ ‬واستهدافها‭ ‬لدى‭ ‬التنظيمات‭ ‬الشيعية‭ ‬بعد‭ ‬تسلم‭ ‬زمام‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬الذي‭ ‬يمثلها‭.‬

في‭ ‬العشرين‭ ‬من‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2003،‭ ‬شنّ‭ ‬الجيش‭ ‬الأميركي‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬تحالف‭ ‬دولي‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬أدّت‭ ‬إلى‭ ‬إسقاط‭ ‬نظام‭ ‬صدام‭ ‬حسين،‭ ‬وفتحت‭ ‬الباب‭ ‬أمام‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الصفحات‭ ‬دموية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬العراق،‭ ‬شهدت‭ ‬اقتتالاً‭ ‬طائفياً‭ ‬دموياً‭ ‬وحالة‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬الاستقرار‭ ‬السياسي‭ ‬تحتفظ‭ ‬بغداد‭ ‬بعلاقات‭ ‬قوية‭ ‬مع‭ ‬واشنطن،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬العسكري،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬تحولت‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬إلى‭ ‬حليف‭ ‬قوي‭ ‬لإيران‭ ‬المجاورة‭ ‬وصاحبة‭ ‬النفوذ‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬وتفرض‭ ‬هذه‭ ‬التحالفات‭ ‬المتناقضة‭ ‬أحياناً‭ ‬على‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬القيام‭ ‬بعملية‭ ‬توازن‭ ‬حساسة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭.‬

التقى‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأميركي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭.‬

‭ ‬وكذلك‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬العراقي‭ ‬ثابت‭ ‬العباسي

واجرى‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأميركي‭ ‬كذلك‭ ‬زيارة‭ ‬إلى‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬التقى‭ ‬رئيس‭ ‬الإقليم‭ ‬نجيرفان‭ ‬بارزاني،‭ ‬الحليف‭ ‬القوي‭ ‬لواشنطن‭.‬‮ ‬‭ ‬وقال‭ ‬بارزاني‭ ‬‮«‬نشكر‭ ‬دوركم‭ ‬في‭ ‬مساعدة‭ ‬البشمركة،‭ ‬ونشكر‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬المتواصل‭ ‬للعراق‭ ‬وإقليم‭ ‬كردستان‭. ‬لدينا‭ ‬مصالح‭ ‬مشتركه‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬مصالحه‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬أوستن‭ ‬للصحافيين‭ ‬عقب‭ ‬محادثاته‭ ‬مع‭ ‬السوداني‭ ‬ان‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ستواصل‭ ‬‮«‬تعزيز‭ ‬وتوسيع‭ ‬شراكتنا‭ ‬لدعم‭ ‬أمن‭ ‬العراق‭ ‬واستقراره‭ ‬وسيادته‭.‬‮»‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬اكد‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬العراق‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬‮«‬حرص‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأميركية،‭ ‬وتوطيدها،‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات‭ ‬والصعد‮»‬‭. ‬و‭ ‬لكن‭ ‬اشار‭ ‬السوداني‭ ‬ايضا‭ ‬الى‭ ‬‮«‬نهج‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬اتباع‭ ‬علاقات‭ ‬متوازنة‭ ‬مع‭ ‬المحيط‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‮»‬‭. ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬ضمنية‭ ‬الى‭ ‬العلاقة‭ ‬المتميزة‭ ‬مع‭ ‬ايران‭ ‬الداعمة‭ ‬للاطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬الحاكم‭.‬

وما‭ ‬زالت‭ ‬قوات‭ ‬أميركية‭ ‬تتمركز‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬هزيمة‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2017،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬عناصر‭ ‬داعش‭ ‬يتبنون‭ ‬هجمات‭ ‬دموية‭ ‬متفرقة‭ ‬من‭ ‬وقت‭ ‬لآخر‭ ‬فيما‭ ‬يعمل‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬شل‭ ‬قدرتهم‭ ‬على‭ ‬البروز‭ ‬مجدداً‭.‬‮ ‬‭ ‬قال‭ ‬أوستن‭ ‬إن‭ ‬‮«‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬مستعدة‭ ‬للبقاء‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭. ‬هذه‭ ‬القوات‭ ‬غير‭ ‬قتالية‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬المشورة‭ ‬والدعم‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬ضد‭ ‬الارهاب‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬العراق،‭ ‬وهذه‭ ‬مهمة‭ ‬حاسمة‭ ‬ونحن‭ ‬فخورون‭ ‬بدعم‭ ‬شركائنا‭ ‬العراقيين‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬ولكن‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬بأمن‭ ‬وأمان‭ ‬لمواصلة‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬الحيوي‭. ‬لذلك‭ ‬أود‭ ‬أن‭ ‬أشكر‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬السوداني‭ ‬ووزير‭ ‬الدفاع‭ ‬عباسي‭ ‬على‭ ‬التزامهما‭ ‬اليوم‭ ‬بضمان‭ ‬حماية‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ … ‬من‭ ‬جهات‭ ‬حكومية‭ ‬وغير‭ ‬حكومية‮»‬‭.‬

في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬استُهدفت‭ ‬قواعد‭ ‬تتواجد‭ ‬فيها‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬بالصواريخ‭ ‬والمسيرات،‭ ‬وإن‭ ‬لم‭ ‬تُعلن‭ ‬اي‭ ‬جهة‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الضربات‭ ‬فإنه‭ ‬غالبًا‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬إلقاء‭ ‬اللوم‭ ‬على‭ ‬فصائل‭ ‬مسلحة‭ ‬موالية‭ ‬لإيران‭.‬

وأواخر‭ ‬العام‭ ‬2021،‭ ‬أعلن‭ ‬العراق‭ ‬‮«‬انتهاء‭ ‬المهمة‭ ‬القتالية‮»‬‭ ‬للتحالف‭ ‬الدولي،‭ ‬والإبقاء‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬قوات‭ ‬أجنبية‭ ‬تقوم‭ ‬بدور‭ ‬استشاري‭ ‬وتدريبي‭.‬

ويطالب‭ ‬السياسيون‭ ‬الشيعة‭ ‬المقربون‭ ‬من‭ ‬إيران،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬الكتل‭ ‬الممثلة‭ ‬لفصائل‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي،‭ ‬مراراً‭ ‬برحيل‭ ‬كل‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬من‭ ‬العراق‭. ‬مع‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬الخطاب‭ ‬تراجع‭ ‬مؤخراً‭ ‬منذ‭ ‬وصول‭ ‬السوداني‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭.‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬يملك‭ ‬العراق‭ ‬موارد‭ ‬نفطية‭ ‬هائلة،‭ ‬فهو‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬تهالك‭ ‬في‭ ‬بنيته‭ ‬التحتية‭ ‬ومن‭ ‬فساد‭ ‬مزمن‭.‬‮ ‬

كذلك،‭ ‬تعاني‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬استقرار‭ ‬سياسي‭ ‬مزمنة،‭ ‬فرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني،‭ ‬الذي‭ ‬سمته‭ ‬كتل‭ ‬سياسية‭ ‬لها‭ ‬علاقات‭ ‬قوية‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬وتملك‭ ‬الغالبية‭ ‬في‭ ‬البرلمان،‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬أواخر‭ ‬العام‭ ‬2022‭ ‬بعد‭ ‬مفاوضات‭ ‬مطوّلة‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬2021‭.‬

بعد‭ ‬الغزو‭ ‬الأميركي‭ ‬وسقوط‭ ‬نظام‭ ‬صدام‭ ‬شهد‭ ‬العراق‭ ‬مرحلة‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬الاستقرار‭ ‬والعنف،‭ ‬مع‭ ‬حرب‭ ‬أهلية‭ ‬طائفية‭ ‬دموية‭ ‬واستقواء‭ ‬الجماعات‭ ‬الجهادية‭ ‬والتنظيمات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ..‬

ومنذ‭ ‬العام‭ ‬2003‭ ‬وحتى‭ ‬العام‭ ‬2011،‭ ‬تاريخ‭ ‬انسحاب‭ ‬الجيش‭ ‬الأميركي،‭ ‬قتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬مدني‭ ‬عراقي،‭ ‬وفق‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬ضحايا‭ ‬حرب‭ ‬العراق‮»‬‭. ‬بالمقابل،‭ ‬فقدت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬قرابة‭ ‬4500‭ ‬جندي‭ ‬بينهم‭ ‬ضباط‭ .‬

تراجعت‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭ ‬خلال‭ ‬عهد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬قائد‭ ‬فيلق‭ ‬القدس‭ ‬الإيراني‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني‭ ‬و‭ ‬،‭ ‬وكذلك‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬أبو‭ ‬مهدي‭ ‬المهندس‭ ( ‬بالصدفة‭)‬،‭ ‬بقصف‭ ‬مسيرة‭ ‬أميركية‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2020‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬مطار‭ ‬بغداد‭.‬

شهدت‭ ‬بغداد‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬حركةً‭ ‬دبلوماسية‭ ‬واسعة‭ ‬مع‭ ‬استقبال‭ ‬المسؤولين‭ ‬العراقيين‭ ‬توالياً‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬السعودية‭ ‬وإيران‭ ‬وروسيا،‭ ‬ثمّ‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬مطلع‭ ‬آذار‭/‬مارس‭.‬

ورحّب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬حينها‭ ‬بدور‭ ‬العراق‭ ‬‮«‬المحوري‮»‬‭ ‬في‭ ‬‮«‬الاستقرار‭ ‬الإقليمي‮»‬،‭ ‬و»التزام‭ ‬الحكومة‭ ‬تحقيق‭ ‬تقدّم‭ ‬في‭ ‬الحوار‭ ‬والدبلوماسية‮»‬‭.‬‮ ‬وتتوسط‭ ‬بغداد‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والسعودية،‭ ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬عدة‭ ‬لقاءات‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬المحادثات‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬متعثرة‭.‬