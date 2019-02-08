وزيرة‭ ‬الدفاع‭ ‬الفرنسية‭ ‬تبحث‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬مستقبل‭ ‬التعاون‭ ‬العسكري‭ ‬ضد‭ ‬داعش

ترحيل‭ ‬محتمل‭ ‬لمائة‭ ‬وخمسين‭ ‬داعشياً‭ ‬فرنسياً‭ ‬من‭ ‬سوريا

باريس‭ – ‬الزمان

بغداد‭- ‬كريم‭ ‬عبد‭ ‬زاير‭ ‬

بحثت‭ ‬وزيرة‭ ‬الدفاع‭ ‬الفرنسية‭ ‬فلورانس‭ ‬بارلي‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬الجمعة‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬مستقبل‭ ‬التعاون‭ ‬العسكري،‭ ‬فيما‭ ‬أصبح‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬على‭ ‬أعتاب‭ ‬هزيمة‭ ‬نهائية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭. ‬وهذه‭ ‬الزيارة،‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬زيارة‭ ‬لوزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان‭ ‬إيف‭ ‬لو‭ ‬دريان،‭ ‬«تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬علاقة‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬مع‭ ‬العراق»،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬قالت‭ ‬بارلي‭. ‬وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬«في‭ ‬إطار‭ ‬التحالف‭ ‬(الدولي)،‭ ‬ولكن‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬ثنائي»،‭ ‬وسط‭ ‬قلق‭ ‬القوات‭ ‬الأجنبية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬حيال‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬مقدم‭ ‬إلى‭ ‬البرلمان‭ ‬يطالب‭ ‬بانسحابها‭. ‬وأثارت‭ ‬التصريحات‭ ‬الأخيرة‭ ‬للرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬عن‭ ‬رغبته‭ ‬في‭ ‬«مراقبة‭ ‬إيران»‭ ‬من‭ ‬العراق،‭ ‬غضبا‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬وأعادت‭ ‬إحياء‭ ‬شعور‭ ‬العداء‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬و‭ ‬تلتقي‭ ‬بارلي‭ ‬الرئيس‭ ‬برهم‭ ‬صالح،‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬في‭ ‬«لحظة‭ ‬خاصة‭ ‬(‭…‬)‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬دولة‭ ‬الخلافة‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬بعد،‭ ‬ولكنها‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬إلى‭ ‬الزوال»‭. ‬وكان‭ ‬ترامب‭ ‬توقع‭ ‬الأربعاء‭ ‬«التحرير‭ ‬الوشيك‭ ‬لمئة‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة»‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ . ‬ورغم‭ ‬ذلك،‭ ‬حذرت‭ ‬بارلي‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬«العمل‭ ‬لم‭ ‬ينته‭. ‬يجب‭ ‬مواصلة‭ ‬قتال‭ ‬داعش‭ ‬والإرهاب‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬لأن‭ ‬داعش‭ ‬اليوم‭ ‬ربما‭ ‬يواصل‭ ‬إعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬صفوفه‭ ‬بشكل‭ ‬سري‭ ‬ومتفرق‭. ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نأخذ‭ ‬في‭ ‬الحسبان‭ ‬هذا‭ ‬الخطر‭ ‬المستمر»‭.‬

ويفترض‭ ‬أن‭ ‬يجتمع‭ ‬وزراء‭ ‬دفاع‭ ‬دول‭ ‬التحالف‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬شباط/فبراير‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬ميونيخ‭ ‬بألمانيا،‭ ‬«لتحديد‭ ‬كيف‭ ‬يرغب‭ ‬التحالف،‭ ‬وكيف‭ ‬يمكنه‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بوجود‭ ‬وامكانية‭ ‬للتدخل،‭ ‬وبأي‭ ‬شكل‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬عليه‭ ‬القيام‭ ‬بذلك»،‭ ‬وفقا‭ ‬لبارلي‭.‬

وأكدت‭ ‬الوزيرة‭ ‬أن‭ ‬«هذا‭ ‬اقتراح‭ ‬سيطرح‭ ‬شرط‭ ‬أن‭ ‬يقبل‭ ‬العراق‭ ‬بشروط‭ ‬هذا‭ ‬التواجد‭. ‬نحن‭ ‬على‭ ‬أراض‭ ‬ذات‭ ‬سيادة»‭.‬

وعلى‭ ‬أجندة‭ ‬المباحثات‭ ‬مع‭ ‬العراق‭ ‬أيضاً،‭ ‬مسألة‭ ‬الجهاديين‭ ‬الفرنسيين‭ ‬الذين‭ ‬تحتجزهم‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭.‬فيما‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬ملف‭ ‬مصير‭ ‬«حوالى‭ ‬150‭ ‬جهاديا»‭ ‬فرنسيا‭ ‬محتجزين‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬أن‭ ‬ترحيلهم‭ ‬الى‭ ‬فرنسا‭ ‬بواسطة‭ ‬قوات‭ ‬خاصة‭ ‬أميركية‭ ‬بات‭ ‬«احتمالا‭ ‬مطروحا‭ ‬بقوة»‭.‬

وأوضح‭ ‬المصدر‭ ‬نفسه،‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬معلومات‭ ‬نقلتها‭ ‬قناة‭ ‬«بي‭ ‬أف‭ ‬أم‭ ‬تي‭ ‬في»،‭ ‬أن‭ ‬«حوالى‭ ‬150‭ ‬جهادياً‭ ‬فرنسياً»‭ ‬بينهم‭ ‬«90‭ ‬قاصراً»‭ ‬قد‭ ‬ينقلون‭ ‬إلى‭ ‬فرنسا‭ ‬بواسطة‭ ‬طائرات‭ ‬للقوات‭ ‬الأميركية‭.‬

ومن‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬تحطّ‭ ‬الطائرات‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬فيلاكوبلاي‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬ايفلين‭ ‬(جنوب‭ ‬غرب‭ ‬باريس)‭.‬

وتابع‭ ‬المصدر‭ ‬أنه‭ ‬«لم‭ ‬يحدّد‭ ‬بعد‭ ‬أي‭ ‬موعد‭ ‬لهذه‭ ‬الرحلة»‭.‬

وهناك‭ ‬سيناريو‭ ‬آخر‭ ‬يقضي‭ ‬بعودة‭ ‬الجهاديين‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬طائرات‭ ‬مؤجرة‭ ‬فرنسية‭ ‬بمرافقة‭ ‬قوات‭ ‬فرنسية‭.‬

ويؤكد‭ ‬مصدر‭ ‬آخر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬الملف‭ ‬«أن‭ ‬الوضع‭ ‬يتطور‭ ‬بسرعة»‭.‬

وقالت‭ ‬بارلي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬«لقد‭ ‬قلنا‭ ‬دائما‭ ‬إن‭ ‬الأمر‭ ‬متروك‭ ‬للسلطات‭ ‬العراقية‭ ‬كي‭ ‬تصدر‭ ‬الحكم‭. ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬ستستمر»‭.‬

ورفضت‭ ‬الوزيرة‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬فرضيات‭ ‬عدة‭ ‬محيطة‭ ‬بمصير‭ ‬الجهاديين‭ ‬الفرنسيين‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬والذين‭ ‬تعد‭ ‬عودتهم‭ ‬إلى‭ ‬فرنسا‭ ‬مسألة‭ ‬حساسة‭ ‬للغاية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الحكومة‭.‬

وقالت‭ ‬«لن‭ ‬أخوض‭ ‬علناً‭ ‬في‭ ‬سيناريوهات‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تهدد‭ ‬سلامة‭ ‬الفرنسيين،‭ ‬ما‭ ‬أشعر‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬مسؤولية‭ ‬في‭ ‬وظيفتي،‭ ‬هو‭ ‬تجنب‭ ‬هروب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجهاديين»‭.‬

وبعد‭ ‬إعلان‭ ‬سحب‭ ‬قواتها‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬قريبا،‭ ‬تدفع‭ ‬واشنطن‭ ‬الدول‭ ‬الى‭ ‬إعادة‭ ‬مواطنيها‭ ‬الذين‭ ‬التحقوا‭ ‬بتنظيم‭ ‬داعش‭.‬