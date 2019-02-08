وزيرة‭ ‬الدفاع‭ ‬الفرنسية‭ ‬تبحث‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬مستقبل‭ ‬التعاون‭ ‬العسكري‭ ‬ضد‭ ‬داعش

ترحيل محتمل لمائة وخمسين داعشياً فرنسياً من سوريا
باريس – الزمان
بغداد- كريم عبد زاير
بحثت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي في بغداد الجمعة مع السلطات العراقية مستقبل التعاون العسكري، فيما أصبح تنظيم داعش على أعتاب هزيمة نهائية في العراق وسوريا. وهذه الزيارة، التي تأتي بعد ثلاثة أسابيع من زيارة لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، «تهدف إلى تعزيز علاقة التعاون والشراكة مع العراق»، بحسب ما قالت بارلي. وأوضحت أن هذا التعاون يمكن أن يستمر «في إطار التحالف (الدولي)، ولكن أيضا على صعيد ثنائي»، وسط قلق القوات الأجنبية في العراق حيال مشروع قانون مقدم إلى البرلمان يطالب بانسحابها. وأثارت التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رغبته في «مراقبة إيران» من العراق، غضبا في العراق، وأعادت إحياء شعور العداء للولايات المتحدة. و تلتقي بارلي الرئيس برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي في «لحظة خاصة (…) حيث لم يتم القضاء على دولة الخلافة على الأرض بعد، ولكنها في طريقها إلى الزوال». وكان ترامب توقع الأربعاء «التحرير الوشيك لمئة في المئة من الأراضي التي كانت تحت سيطرة» تنظيم داعش . ورغم ذلك، حذرت بارلي من أن «العمل لم ينته. يجب مواصلة قتال داعش والإرهاب في المنطقة، لأن داعش اليوم ربما يواصل إعادة تنظيم صفوفه بشكل سري ومتفرق. علينا أن نأخذ في الحسبان هذا الخطر المستمر».
ويفترض أن يجتمع وزراء دفاع دول التحالف في 15 شباط/فبراير الحالي في ميونيخ بألمانيا، «لتحديد كيف يرغب التحالف، وكيف يمكنه الاحتفاظ بوجود وامكانية للتدخل، وبأي شكل قد يكون عليه القيام بذلك»، وفقا لبارلي.
وأكدت الوزيرة أن «هذا اقتراح سيطرح شرط أن يقبل العراق بشروط هذا التواجد. نحن على أراض ذات سيادة».
وعلى أجندة المباحثات مع العراق أيضاً، مسألة الجهاديين الفرنسيين الذين تحتجزهم السلطات العراقية.فيما أفاد مصدر مقرب من ملف مصير «حوالى 150 جهاديا» فرنسيا محتجزين في سوريا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية أن ترحيلهم الى فرنسا بواسطة قوات خاصة أميركية بات «احتمالا مطروحا بقوة».
وأوضح المصدر نفسه، الذي أكد معلومات نقلتها قناة «بي أف أم تي في»، أن «حوالى 150 جهادياً فرنسياً» بينهم «90 قاصراً» قد ينقلون إلى فرنسا بواسطة طائرات للقوات الأميركية.
ومن المفترض أن تحطّ الطائرات الأميركية في قاعدة فيلاكوبلاي العسكرية في منطقة ايفلين (جنوب غرب باريس).
وتابع المصدر أنه «لم يحدّد بعد أي موعد لهذه الرحلة».
وهناك سيناريو آخر يقضي بعودة الجهاديين على متن طائرات مؤجرة فرنسية بمرافقة قوات فرنسية.
ويؤكد مصدر آخر مقرب من الملف «أن الوضع يتطور بسرعة».
وقالت بارلي في هذا السياق «لقد قلنا دائما إن الأمر متروك للسلطات العراقية كي تصدر الحكم. هذه العملية ستستمر».
ورفضت الوزيرة التعليق على فرضيات عدة محيطة بمصير الجهاديين الفرنسيين في سوريا، والذين تعد عودتهم إلى فرنسا مسألة حساسة للغاية بالنسبة إلى الحكومة.
وقالت «لن أخوض علناً في سيناريوهات يمكن أن تهدد سلامة الفرنسيين، ما أشعر به من مسؤولية في وظيفتي، هو تجنب هروب عدد من الجهاديين».
وبعد إعلان سحب قواتها من سوريا قريبا، تدفع واشنطن الدول الى إعادة مواطنيها الذين التحقوا بتنظيم داعش.