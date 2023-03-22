أمين عام أوبك يشيد بدور العراق وإسهاماته في إستقرار أسواق النفط

وزيرا الكهرباء والنفط يطّلعان على مراحل تطوير غاز الحلفاية

ميسان – علي قاسم الكعبي

بغداد – ابتهال العربي

اطلَّع وزيرا الكهرباء زياد علي فاضل، والنفط حيان عبد الغني، امس الاربعاء على مراحل تطوير حقول الغاز في ناحية الحلفاية التابعة لمحافظة ميسان.

وقال بيان امس ان (فاضل وعبد الغني زارا حقل نفط وغاز الحلفاية، للاطلاع على مراحل تطوير حقول الغازلصالح محطات الكهرباء). من جهتها كشفت وزارة النفط عن قرب انجاز محطتين للكهرباء بالغاز المستثمر من الحقل.

استثمار الغاز

وقال المتحدث بأسم الوزارة عاصم جهاد في تصريح امس ان (اهم اهداف زيارة عبد الغني هو المتابعة الميدانية لمشاريع استثمار الغاز المصاحب في حقل حلفاية)، مبيناً ان (هذا الحقل يعد من اكبر الحقول النفطية في المحافظة)، واضاف ان (هنالك تحرك لاستثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية بطاقة 300 مليون قدم مكعب قياسية).

ولفت الى ان (شركة نفط ميسان حققت خطوات مهمة بالوصول الى الهدف ذاته بالتعاون مع شركة بترو جاينا)، موضحاً ان (الزيارة تابعت مشاريع تجهيز محطتين للطاقة الكهربائية).

وذكر جهاد ان ( الشركة ستجهز المحطتين بكميات من الغاز تصل الى 160 مقمق باليوم بما ينسجم مع اهداف الوزارة في هذا الاطار)،.

منوهاً الى ان (الوزارة تتابع الانتاج النفطي في هذا الحقل حيث بلغ انتاجه 350 الف برميلاً باليوم)، وتابع انها (تسعى لرفع الانتاجية الى 400 الف برميل في اليوم من النفط الخام)، مؤكداً ان (مشروع تطوير الحلفاية من المشاريع الناجحة التي حققت اهدافها).

من جهة اخرى اشاد الامين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبكهيثم الغيص، بدور العراق واسهاماته في استقرار اسواق النفط العالمية.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الغيص والوفد المرافق ،زار قاعة الشعب ببغداد و تجول في أرجاءها يرافقه مدير عام شركة تسويق النفط سومو عمار عبدالله ، كما استمع الى شرح قدمه المتحدث باسم الوزارة عن تاريخ هذه القاعة وجهود الوزارة في عملية التأهيل والتطوير والحفاظ على هذا الصرح التاريخي)، واكد الغيص ان (المنظمة تستعد للاحتفال بالتعاون مع النفط بالذكرى 60 لتأسيس أوبك في بغداد ، التي احتضنت اول اجتماع تأسيسي في قاعة الشعب عام 1960).

واضاف (الاحتفال تأجل أكثر من مرة، بسبب جائحة كورونا)، واشار الى (اهمية وقيمة اللقاءات التي جرت مع رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الوزير حيان عبد الغني)، مشددا على (تعزيز الدور المشترك في استقرار اسواق النفط العالمية).

وتابع ان (اتفاق اوبك من اهم القرارات التاريخية المهمة التي اتخذها اعضاء المنظمة لمواجهة التحديات المختلفة التي تعرضت لها اسواق النفط العالمية، وهذا الاتفاق قد اسهم في معالجة التحديات والصعوبات التي تواجه الاسواق العالمية)، ومضى الى القول انه (من اهم اهداف اوبك تحقيق الاستقرار والتوازن بين العرض والطلب، ونثمن مبادرة الوزارة في الحفاظ على قاعة الشعب ببغداد التي تمثل رمزاً وقيمة تاريخية للعراق وللمنظمة).

بدورها ، عدت الوزارة ، زيارة الغيص إلى بغداد، تمثل اهتمام المنظمة بالعراق ودوره في السوق النفطية.

ساحة نفطية

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهادفي تصريح امس ان (الغيص، كان حريصاً على زيارة العراق لأهميته على الساحة النفطية بالنسبة لمنظمة أوبك التي تأسست في بغداد، كما أن العراق يعد البلد الثاني من حيث الإنتاج في المنظمة)، واشار الى ان (الأمين العام للمنظمة التقى الوزير والمسؤولين في الحكومة ، إضافة إلى زيارته قاعة الشعب التي شهدت أول اجتماع تأسيسي للمنظمة بحضور 5 دول عام 1960)، وأشار إلى أن (الزيارة تمثل اهتمام المنظمة بالعراق والدور الذي يلعبه في السوق النفطية)، مبينا ان (تعاون العراق مع المنظمة أدى إلى استقرار السوق النفطية، ومواجهة التحديات التي تواجه المنتجين في هذا القطاع).

مؤكدا ان (المنظمة واجهت تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية وصحية في وقت سابق، أثرت في الأسواق النفطية، وتمت مواجهتها من قبل الدول المنتجة في أوبك بلس). وأكد عبد الغني في وقت سابق ، أهمية التزام الدول المنتجة باتفاق خفض الإنتاج.

وقال بيان ان (عبد الغني التقى في مقر الوزارة امني عام اوبك ،وجرى خلال اللقاء تأكيد الدور الكبير الذي تلعبه أوبك وأوبك بلس في استقرار الأسواق العالمية، وأهمية التزام الدول المنتجة باتفاق خفض الإنتاج وفي تحقيق التوازن بين العرض والطلب).

واعرب عبد الغني عن (عن دعم العراق لأهداف وجهود المنظمة، والعمل على تعزيز دورها في استقرار أسواق النفط العالمية). بدوره عبر الغيص عن (سعادته لزيارة العراق واللقاء بالأشقاء في النفط والمسؤولين في الحكومة) ، مشيداً (بدور العراق في المنظمة وفي السوق النفطية العالمية باعتباره ثاني منتج بين دول المنظمة).