وزيرالاتصالات‭ ‬اللبناني‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭): ‬التجارة‭ ‬الرقمية‭ ‬والبينية‭ ‬والفقر‭ ‬أهم‭ ‬ملفات‭ ‬قمة‭ ‬بيروت‭ ‬الاقتصادية

حرق‭ ‬حركة‭ ‬أمل‭ ‬العلم‭ ‬الليبي‭ ‬يثير‭ ‬أزمة‭ ‬والجامعة‭ ‬العربية‭ ‬تعلن‭ ‬عدم‭ ‬تدخلها

بيروت‭ – ‬موفد‭ ‬الزمان‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬بدأت‭ ‬فيه‭ ‬الوفود‭ ‬التوجه‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬قمه‭ ‬بيروت‭ ‬العربية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المزمع‭ ‬انعقادها‭ ‬الاحد‭ ‬،‭ ‬تفجرت‭ ‬ازمة‭ ‬ليبية‭ ‬لبنانية‭ ‬فيما‭ ‬قالت‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬امس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يطلب‭ ‬منها‭ ‬القيام‭ ‬بوساطة‭ ‬بين‭ ‬لبنان‭ ‬وليبيا‭ ‬على‭ ‬اثر‭ ‬قرار‭ ‬الاخيرة‭ ‬بمقاطعة‭ ‬القمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العربية‭ ‬،‭ ‬بعد‭ ‬حرق‭ ‬العلم‭ ‬الليبي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬اللبنانية‭.‬

وقال‭ ‬محمود‭ ‬عفيفي‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجامعة‭ ‬العربية‭ ‬إنه‭ ‬“لم‭ ‬يُطلب‭ ‬من‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬الوساطة‭ ‬بين‭ ‬ليبيا‭ ‬ولبنان‭ ‬بشأن‭ ‬المشاركة‭ ‬الليبية‭ ‬فى‭ ‬القمة”‭.‬

وأضاف‭ ‬عفيفي‭ ‬أن‭ ‬“ليبيا‭ ‬أعلنت‭ ‬رسمياً‭ ‬مقاطعتها‭ ‬للقمة‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬حرق‭ ‬حركة‭ ‬أمل‭ ‬بلبنان‭ ‬للعلم‭ ‬الليبي‭ ‬في‭ ‬بيروت”،‭ ‬واصفاً‭ ‬واقعة‭ ‬حرق‭ ‬العلم‭ ‬ب”المؤسفة”‭.‬

وتابع‭ ‬أن‭ ‬“الجانب‭ ‬الليبي‭ ‬اعتبرها‭ ‬إهانة‭ ‬لرمز‭ ‬الدولة‭ ‬لهذا‭ ‬اتخذ‭ ‬موقفه‭ ‬بالمقاطعة”‭.‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬الوفاق‭ ‬الوطني‭ ‬الليبية‭ ‬الاثنين‭ ‬“مقاطعة”‭ ‬القمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العربية‭ ‬،‭ ‬مبدية‭ ‬الاسف‭ ‬ل”أفعال‭ ‬سلبية”‭ ‬بدرت‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬المضيفة‭ ‬ودفعت‭ ‬الحكومة‭ ‬الليبية‭ ‬الى‭ ‬اتخاذ‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬جمال‭ ‬الجراح‭ ‬وزير‭ ‬الاتصالات‭ ‬اللبناني‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬الى‭ ‬مندوب‭ ‬(الزمان)‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬ببيروت‭ ‬ان‭ ‬لبنان‭ ‬بكل‭ ‬اجهزتها‭ ‬تواصل‭ ‬استعدادتها‭ ‬على‭ ‬قدم‭ ‬وساق‭ ‬لانجاح‭ ‬تلك‭ ‬القمة‭ ‬والتى‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬نقطه‭ ‬انطلاقة‭ ‬للتعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬وفى‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬فانّ‭ ‬الرئيس‭ ‬اللبناني‭ ‬نفسه‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الاستعدادات‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬الوزارات‭ ‬وهناك‭ ‬ملفات‭ ‬عديدة‭ ‬سوف‭ ‬تناقشها‭ ‬القمة‭ ‬المقبلة‭ ‬منها‭ ‬مكافحه‭ ‬الفقر‭ ‬والارهاب‭ ‬وتفعيل‭ ‬دور‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬لمواكبة‭ ‬متغيرات‭ ‬العصر‭ ‬وتعزيز‭ ‬التجارة‭ ‬البينية‭ ‬ووضع‭ ‬خطه‭ ‬اقتصادية‭ ‬عربية‭ ‬شاملة‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبله‭ . ‬

–‭ ‬وحول‭ ‬ملف‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬القمه‭ ‬المقبله‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬الحصار‭ ‬،‭ ‬قال‭ ‬الجراح‭ ‬

لاشك‭ ‬ان‭ ‬دعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الفلسطيني‭ ‬سوف‭ ‬يفرض‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬الملفات‭ ‬التى‭ ‬سوف‭ ‬تناقشها‭ ‬القمة‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬الحصار‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الذى‭ ‬تفرضه‭ ‬اسرائيل‭ ‬لتجويع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وبالتالى‭ ‬فان‭ ‬دعم‭ ‬هذا‭ ‬الاقتصاد‭ ‬يعد‭ ‬ضرورة‭ ‬لتعزيز‭ ‬قدرة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطينى‭ ‬على‭ ‬الصمود‭.‬

–‭ ‬وجواباً‭ ‬على‭ ‬سؤالانه‭ ‬هناك‭ ‬مَن‭ ‬يرى‭ ‬ان‭ ‬التجارة‭ ‬البينية‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬ليست‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المامول‭ ‬فما‭ ‬هي‭ ‬خططكم‭ ‬لرفع‭ ‬معدل‭ ‬التجارة‭ ‬البينية‭ ‬العربيه‭ ‬؟

قال‭ ‬الجراح‭ ‬:‭ ‬سوف‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬تفعيل‭ ‬منطقة‭ ‬التجارة‭ ‬العربية‭ ‬الحرة‭ ‬الكبرى‭ ‬مما‭ ‬سيساعد‭ ‬على‭ ‬تجاوز‭ ‬الازمات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وزيادة‭ ‬التجارة‭ ‬البينية‭ ‬وسينعكس‭ ‬ايجابيا‭ ‬على‭ ‬الاقتصاديات‭ ‬العربيه‭ .‬

–‭ ‬وبشأن‭ ‬الرؤية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التى‭ ‬طرحها‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الراحل‭ ‬رفيق‭ ‬الحريري‭ ‬عام‭ ‬94‭ ‬لتفعيل‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العربى‭ ‬؟

قال‭ ‬الوزير‭ ‬اللبناني‭ ‬ل‭ ‬(الزمان)‭ ‬أعتقد‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬مبادرة‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬لبنان‭ ‬الراحل‭ ‬رفيق‭ ‬الحريرى‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬رؤية‭ ‬متكاملة‭ ‬للاقتصاد‭ ‬العربى‭ ‬بحيث‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬لكل‭ ‬دولة‭ ‬وظيفة‭ ‬محددة‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬ماتمتلكه‭ ‬من‭ ‬امكانيات‭ ‬اقتصادية‭ ‬وقدرات‭ ‬بشرية‭ ‬بحيث‭ ‬تلبي‭ ‬حاجة‭ ‬الوطن‭ ‬وحاجات‭ ‬الدول‭ ‬العربيه‭ ‬الاخرى‭ .‬

–وحول‭ ‬توقعاته‭ ‬ان‭ ‬تتخذ‭ ‬القمه‭ ‬المقبله‭ ‬قراراً‭ ‬باعطاء‭ ‬مساحة‭ ‬كبيرة‭ ‬فى‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الرقمي،‭ ‬قال‭ ‬:‭ ‬بالقطع‭ ‬لأنّ‭ ‬هذا‭ ‬الاقتصاد‭ ‬قادم‭ ‬لا‭ ‬محالة‭ ‬وسيكون‭ ‬الحاكم‭ ‬الاساسى‭ ‬فى‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‭ ‬وعلينا‭ ‬ان‭ ‬نواكب‭ ‬تلك‭ ‬التطورات‭ .‬

–اذا‭ ‬انتقلنا‭ ‬الى‭ ‬الوضع‭ ‬السياسى‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬ماهى‭ ‬رؤيتك‭ ‬لازمه‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬اللبنانية‭ ‬وانعكاساتها‭ ‬على‭ ‬الاوضاع‭ ‬اللبنانيه‭ ‬؟

رغم‭ ‬الجهود‭ ‬التى‭ ‬بذلها‭ ‬د‭ ‬/‭ ‬سعد‭ ‬الحريرى‭ ‬لتشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬اللبنانية‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬فشل‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬فى‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬اللبنانية‭ ‬بسبب‭ ‬عقدة‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬بالنواب‭ ‬السنة‭ ‬الستة‭ ‬والتى‭ ‬ابتدعت‭ ‬لعرقلة‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومه‭ ‬اللبنانيه‭ ‬رغم‭ ‬انهم‭ ‬ليسوا‭ ‬ضمن‭ ‬تكتل‭ ‬واحد،‭ ‬ومن‭ ‬الواضح‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬الكتله‭ ‬اخترعت‭ ‬لاهداف‭ ‬فى‭ ‬المنطقه‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬الوضع‭ ‬الاقليمى‭ ‬ولاشك‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬الازمه‭ ‬تلقى‭ ‬اثارها‭ ‬السلبية‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬خاصه‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬الازمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التى‭ ‬تعانيها‭ ‬خاصة‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬الفرصة‭ ‬الذهبية‭ ‬التى‭ ‬لاتتكرر‭ ‬بوجود‭ ‬سيدرا‭ ‬ووقف‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولى‭ ‬معنا‭ ‬ودعمه‭ ‬لنا‭ ‬،فضلا‭ ‬عن‭ ‬قرب‭ ‬انعقاد‭ ‬مؤتمرالقمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬فى‭ ‬لبنان‭ ‬والذي‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يفتح‭ ‬افاقاً‭ ‬واسعة‭ ‬لنمو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬اللبنانى‭ ‬،ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬اناشد‭ ‬كل‭ ‬الاطراف‭ ‬تغليب‭ ‬المصلحه‭ ‬العامه‭ ‬على‭ ‬المصلحة‭ ‬الخاصة‭ ‬لصالح‭ ‬لبنان‭ .‬

–‭ ‬وحول‭ ‬ازمه‭ ‬النازحين‭ ‬السوريين‭ ‬المتواجدين‭ ‬فى‭ ‬لبنان‭ ‬؟

قال‭ ‬الوزير‭ ‬اللبناني‭ ‬:‭ ‬روسيا‭ ‬اخذت‭ ‬على‭ ‬عاتقها‭ ‬ايجاد‭ ‬حل‭ ‬لهذا‭ ‬الملف‭ ‬لانها‭ ‬قوة‭ ‬فاعلة‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬وهم‭ ‬من‭ ‬يديرون‭ ‬وضع‭ ‬ملف‭ ‬النازحين‭ .‬