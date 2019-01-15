وزيرالاتصالات‭ ‬اللبناني‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭): ‬التجارة‭ ‬الرقمية‭ ‬والبينية‭ ‬والفقر‭ ‬أهم‭ ‬ملفات‭ ‬قمة‭ ‬بيروت‭ ‬الاقتصادية

حرق حركة أمل العلم الليبي يثير أزمة والجامعة العربية تعلن عدم تدخلها
بيروت – موفد الزمان – مصطفى عمارة
في الوقت الذي بدأت فيه الوفود التوجه للمشاركة في قمه بيروت العربية الاقتصادية المزمع انعقادها الاحد ، تفجرت ازمة ليبية لبنانية فيما قالت الجامعة العربية امس الثلاثاء أنه لم يطلب منها القيام بوساطة بين لبنان وليبيا على اثر قرار الاخيرة بمقاطعة القمة الاقتصادية العربية ، بعد حرق العلم الليبي في العاصمة اللبنانية.
وقال محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية إنه “لم يُطلب من الأمين العام الوساطة بين ليبيا ولبنان بشأن المشاركة الليبية فى القمة”.
وأضاف عفيفي أن “ليبيا أعلنت رسمياً مقاطعتها للقمة على ضوء حرق حركة أمل بلبنان للعلم الليبي في بيروت”، واصفاً واقعة حرق العلم ب”المؤسفة”.
وتابع أن “الجانب الليبي اعتبرها إهانة لرمز الدولة لهذا اتخذ موقفه بالمقاطعة”.
وأعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية الاثنين “مقاطعة” القمة الاقتصادية العربية ، مبدية الاسف ل”أفعال سلبية” بدرت من الدولة المضيفة ودفعت الحكومة الليبية الى اتخاذ هذا القرار.
من جهته قال جمال الجراح وزير الاتصالات اللبناني في حديث الى مندوب (الزمان) في القمة ببيروت ان لبنان بكل اجهزتها تواصل استعدادتها على قدم وساق لانجاح تلك القمة والتى يمكن ان تكون نقطه انطلاقة للتعاون الاقتصادي العربي في مواجهة التحديات التي تواجهها الدول العربية، وفى هذا الاطار فانّ الرئيس اللبناني نفسه يشرف على تلك الاستعدادات بالتعاون مع كل الوزارات وهناك ملفات عديدة سوف تناقشها القمة المقبلة منها مكافحه الفقر والارهاب وتفعيل دور الاقتصاد الرقمي في المرحلة المقبلة لمواكبة متغيرات العصر وتعزيز التجارة البينية ووضع خطه اقتصادية عربية شاملة خلال المرحلة المقبله .
– وحول ملف الاقتصاد الفلسطيني في القمه المقبله فى ظل الحصار ، قال الجراح
لاشك ان دعم الاقتصاد الفلسطيني سوف يفرض نفسه على الملفات التى سوف تناقشها القمة فى ظل الحصار الاقتصادي الذى تفرضه اسرائيل لتجويع الشعب الفلسطيني وبالتالى فان دعم هذا الاقتصاد يعد ضرورة لتعزيز قدرة الشعب الفلسطينى على الصمود.
– وجواباً على سؤالانه هناك مَن يرى ان التجارة البينية بين الدول العربية ليست على المستوى المامول فما هي خططكم لرفع معدل التجارة البينية العربيه ؟
قال الجراح : سوف نعمل على تفعيل منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى مما سيساعد على تجاوز الازمات الاقتصادية وزيادة التجارة البينية وسينعكس ايجابيا على الاقتصاديات العربيه .
– وبشأن الرؤية الاقتصادية التى طرحها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري عام 94 لتفعيل التعاون الاقتصادي العربى ؟
قال الوزير اللبناني ل (الزمان) أعتقد هذا في مبادرة رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريرى تقوم على رؤية متكاملة للاقتصاد العربى بحيث ان يكون لكل دولة وظيفة محددة قائمة على ماتمتلكه من امكانيات اقتصادية وقدرات بشرية بحيث تلبي حاجة الوطن وحاجات الدول العربيه الاخرى .
–وحول توقعاته ان تتخذ القمه المقبله قراراً باعطاء مساحة كبيرة فى المرحلة القادمة للاقتصاد الرقمي، قال : بالقطع لأنّ هذا الاقتصاد قادم لا محالة وسيكون الحاكم الاساسى فى المستقبل القريب وعلينا ان نواكب تلك التطورات .
–اذا انتقلنا الى الوضع السياسى في لبنان ماهى رؤيتك لازمه تشكيل الحكومة اللبنانية وانعكاساتها على الاوضاع اللبنانيه ؟
رغم الجهود التى بذلها د / سعد الحريرى لتشكيل الحكومة اللبنانية الا انه فشل حتى الان فى تشكيل الحكومة اللبنانية بسبب عقدة ما يسمى بالنواب السنة الستة والتى ابتدعت لعرقلة تشكيل الحكومه اللبنانيه رغم انهم ليسوا ضمن تكتل واحد، ومن الواضح ان تلك الكتله اخترعت لاهداف فى المنطقه بما يخدم الوضع الاقليمى ولاشك ان تلك الازمه تلقى اثارها السلبية على لبنان خاصه فى ظل الازمة الاقتصادية التى تعانيها خاصة فى ظل الفرصة الذهبية التى لاتتكرر بوجود سيدرا ووقف المجتمع الدولى معنا ودعمه لنا ،فضلا عن قرب انعقاد مؤتمرالقمة الاقتصادية فى لبنان والذي يمكن ان يفتح افاقاً واسعة لنمو الاقتصاد اللبنانى ،ومن هذا المنطلق اناشد كل الاطراف تغليب المصلحه العامه على المصلحة الخاصة لصالح لبنان .
– وحول ازمه النازحين السوريين المتواجدين فى لبنان ؟
قال الوزير اللبناني : روسيا اخذت على عاتقها ايجاد حل لهذا الملف لانها قوة فاعلة على الارض وهم من يديرون وضع ملف النازحين .