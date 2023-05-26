توقّع توفير المشروع 100 ألف فرصة عمل وتحقيق 5 مليارات دولار سنوياً

وزراء النقل يجتمعون ببغداد وأنظار المنطقة تتّجه نحو طريق التنمية العراقي

بغداد – ابتهال العربي

يجتمع وزراء النقل في بغداد اليوم السبت ،للتشاور بطريق التنمية العراقي الذي يتوقع ان يوفر 100 الف فرص عمل وتحقيق ارباح سنويا تصل الى 5 مليارات دولار . وقال البرلماني والوزير الاسبق ابراهيم بحر العلوم في تغريدة على تويتر تابعتها (الزمان) امس ان (مشروع طريق التنمية في العراق ،خطة مبتكرة لربط آسيا وأوربا عبر تركيا، وتحويل العراق إلى مركز للنقل التجاري)، واقترح بحر العلوم (توسيع المشروع لمد خط أنابيب للغاز من الجنوب إلى الشمال، ليصبح العراق محورا اقليميا للغاز). وحدد خبراء المكاسب الاقتصادية للمشروع الذي سيعزز مكانة العراق الإقليمية والدولية. وقال الخبير عصام الفيلي في تصريح امس ان (الطريق الستراتيجي الذي تتبناه الحكومة ،يعد قفزه نوعية ويمثل إعادة الحياة للشريان النابض في مجال النقل بالنسبة للعراق)، واكد ان (الطريق سيكون له مسارات عدة في ما يخص خط السكك، يرافقه أيضاً طريق بري، وبالتالي فإن ذلك سيسهل حركة نقل البضائع ويعزز قدرة ميناء الفاو الكبير)، ولفت الى ان (المشروع سيوفر فرص عمل تتجاوز أكثر من 100 ألف)، واضاف ان (الطريق فيه أبعاد ربط لطبيعة استقرار العراق على الصعيد السياسي، كونه سينفذ من قبل شركات إقليمية ودولية، وان هذه الشراكة الاقتصادية ستعزز الاستقرار السياسي في البلاد). من جانبه ،اكد الخبير عباس العرداوي إن (العراق يسعى لتوفير الأرضية الصحيحة لإطلاق مشروع التنمية ، الذي يعتمد على مد طرق التواصل البري بشبكات سكك الحديد، وينعكس على إعادة تفعيل الأواصر الجغرافية للمنطقة بشكل إيجابي، وينقلها نقلة اقتصادية كبيرة بحكم موقعه في قلب العالم والمنطقة الأساسية للتبادل الاقتصادي والتجاري). وتوقع ان يجني العراق من هذا المشروع الاقتصادي الضخم ،5 مليارات دولار سنويا .

وكان وزير النقل رزاق محيبس قد اكد لقناة (الشرقية نيوز) ان (السقف الزمني لانجاز المشروع ينتهي في عام 2029)، واضاف ان (التكتل الاقتصادي للمنطقة وايجاد نقطة التقاء ستعزز الامن وتحفظ مصالح هذه البلدان)، وتابع (آن الاوان ان يستعد العراق دوره الاقتصادي والريادي في المنطقة)، واشار الى ان (المؤتمر الذي ينطلق اليوم ،هو للتشاور مع دول الجوار والمنطقة بشأن الطريق الستراتيجي ،وشرح اهمية المشروع واهميته الاقتصادية ،وكذلك التعرف على وجهات نظر الوفود المشاركة بالمؤتمر). ووصل وزير النقل السوري زهير خزيم، إلى مطار بغداد الدولي، للمشاركة في مؤتمر طريق التنمية المزمع اقامته اليوم. وقال بيان امس ان (وزير النقل السوري وصل بغداد حاملاً معه رسالة تعزيز التعاون وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين في قطاع النقل).

وتشهد دول المنطقة اهتمامًا متزايدًا بمشروع طريق التنمية، الذي دعا رئيس الوزراء على هامش القمة العربية في جدة قبل ايام الى مشاركة وفودها بهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وتعزيز الروابط النقلية بين العراق ودول المنطقة. وارسلت النقل في وقت سابق ، دعوات رسمية لحضور المؤتمر لعدد من المنطقة وجوار العراق ، وهي كل من السعودية وتركيا وسوريا والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات وعُمان وإيران.