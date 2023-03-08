وزراء‭ ‬دفاع‭ ‬أوربا‭ ‬يقررون‭ ‬مد‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بالذخائر‭ ‬وفاغنر‭ ‬تخترق‭ ‬باخموت‮ ‬‭ ‬‮ ‬

غوتيريش‭ ‬يشدد‭ ‬في‭ ‬كييف‭ ‬على‭ ‬الأهمية‭ ‬البالغة‭ ‬لتمديد‭ ‬اتفاق‭ ‬الحبوب‮ ‬

كييف‭ (‬أوكرانيا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬استوكهولم‭ – ‬موسكو‭ -‬الزمان‮ ‬

اعتبر‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬‮«‬بالغ‭ ‬الأهمية‮»‬‭ ‬تمديد‭ ‬اتفاق‭ ‬تصدير‭ ‬الحبوب‭ ‬الأوكرانية‭ ‬المبرم‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬والحيوي‭ ‬لإمدادات‭ ‬الغذاء‭ ‬العالمية‭ ‬والذي‭ ‬تنتهي‭ ‬مدته‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬آذار‭/‬مارس‭.‬‮ ‬‭ ‬وقال‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬لكييف‭ ‬‮«‬أود‭ ‬تأكيد‭ ‬الأهمية‭ ‬البالغة‭ ‬لتمديد‭ ‬مبادرة‭ ‬حبوب‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تهيئة‭ ‬الظروف‭ ‬لإتاحة‭ ‬استخدام‭ ‬منشآت‭ ‬التصدير‭ ‬الأساسية‭ ‬عبر‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬وجه‭ ‬ممكن‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وبحسب‭ ‬غوتيريش،‭ ‬أتاح‭ ‬الاتفاق‭ ‬تصدير‭ ‬23‭ ‬مليون‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬الحبوب‭ ‬الأوكرانية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬حتى‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬عالقة‭ ‬في‭ ‬الموانئ‭ ‬بسبب‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭.‬‮ ‬

وأوضح‭ ‬‮«‬ساهم‭ (‬الاتفاق‭) ‬في‭ ‬خفض‭ ‬الكلفة‭ ‬العالمية‭ ‬للغذاء‭ ‬ووفّر‭ ‬مساعدة‭ ‬حيوية‭ ‬للسكان‭ ‬الذين‭ ‬يدفعون‭ ‬أيضا‭ ‬ثمنا‭ ‬باهظا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬النامية‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وذكّر‭ ‬غوتيريش‭ ‬بأن‭ ‬الحبوب‭ ‬والأسمدة‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬وكذلك‭ ‬الروسية،‭ ‬‮«‬ضرورية‭ ‬للأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬العالمي‭ ‬وأسعار‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‮»‬‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬انتشار‭ ‬التضخم‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البلدان‭.‬‮ ‬‭ ‬و‭ ‬أعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬فاغنر‭ ‬المسلحة‭ ‬الروسية‭ ‬الأربعاء‭ ‬سيطرتها‭ ‬على‭ ‬الجزء‭ ‬الشرقي‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬باخموت‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬معارك‭ ‬طاحنة‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬فيما‭ ‬أعتبر‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬أن‭ ‬سقوطها‭ ‬سيجعل‭ ‬‮«‬الطريق‭ ‬مفتوحا‮»‬‭ ‬أمام‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬للتقدم‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭.‬‮ ‬

في‭ ‬كييف،‭ ‬ينتظر‭ ‬وصول‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬في‭ ‬ثالث‭ ‬زيارة‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭. ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬مسعى‭ ‬‮«‬لتفعيل‭ ‬اقتصاد‭ ‬حرب‮»‬‭ ‬يجتمع‭ ‬وزراء‭ ‬دفاع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوربي‭ ‬الأربعاء‭ ‬لإعداد‭ ‬خطة‭ ‬لإمداد‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بالذخائر‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تعرض‭ ‬المخزونات‭ ‬لضغوط،‭ ‬مع‭ ‬مرحلة‭ ‬أولى‭ ‬بقيمة‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭.‬ ‮ ‬

وحذر‭ ‬داعمو‭ ‬كييف‭ ‬الغربيون‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬الذي‭ ‬يطلق‭ ‬آلاف‭ ‬الذخائر‭ ‬يوميا‭ ‬لصد‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي،‭ ‬يواجه‭ ‬نقصا‭ ‬حادا‭ ‬في‭ ‬القذائف‭ ‬من‭ ‬عيار‭ ‬155‭ ‬ميليمترا‭ ‬لمدافعه‭.‬‮ ‬

وسيعمل‭ ‬الوزراء‭ ‬المجتمعون‭ ‬في‭ ‬ستوكهولم‭ ‬الأربعاء‭ ‬بحضور‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ (‬ناتو‭) ‬ينس‭ ‬ستولتنبرغ‭ ‬ونظيرهم‭ ‬الأوكراني‭ ‬أوليكسيتش‭ ‬ريزنيكوف،‭ ‬على‭ ‬خطة‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أجزاء‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬ممثل‭ ‬كييف‭ ‬للصحافيين‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬إن‭ ‬‮«‬أولويتنا‭ ‬الأولى‭ ‬هي‭ ‬أنظمة‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬وكذلك‭ ‬الذخيرة‭ ‬والذخيرة‭ ‬والمزيد‭ ‬من‭ ‬الذخيرة‮»‬‭.‬‮ ‬

‮ ‬للبحث‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬تمديد‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬حول‭ ‬تصدير‭ ‬الحبوب‭ ‬الأوكرانية‭.‬‮ ‬

وأكد‭ ‬قائد‭ ‬مجموعة‭ ‬فاغنر‭ ‬يفغيني‭ ‬بريغوجين‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬صوتية‭ ‬نشرها‭ ‬مكتبه‭ ‬الإعلامي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬وحدات‭ ‬فاغنر‭ ‬سيطرت‭ ‬على‭ ‬الجزء‭ ‬الشرقي‭ ‬بأكمله‭ ‬من‭ ‬باخموت،‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يقع‭ ‬شرق‭ ‬نهر‭ ‬باخموتكا‮»‬‭.‬‮ ‬

وفي‭ ‬أحدث‭ ‬تقرير‭ ‬له‭ ‬نُشر‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬قال‭ ‬معهد‭ ‬دراسة‭ ‬الحرب‭ (‬آي‭ ‬اس‭ ‬دبليو‭) ‬إن‭ ‬قوات‭ ‬الكرملين‭ ‬استولت‭ ‬‮«‬على‭ ‬الأرجح‮»‬‭ ‬على‭ ‬الجزء‭ ‬الشرقي‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬بعد‭ ‬‮«‬انسحاب‭ ‬منظم‮»‬‭ ‬للقوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭.‬‮ ‬

وتعذر‭ ‬على‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬تأكيد‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭ ‬من‭ ‬مصدر‭ ‬مستقل‭.‬‮ ‬

من‭ ‬جهته‭ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬محطة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬إن‭ ‬إن‮»‬‭ ‬الإخبارية‭ ‬الأميركية‭ ‬أن‭ ‬قواته‭ ‬مصممة‭ ‬على‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بالمدينة‭. ‬وأوضح‭ ‬‮«‬عقدت‭ ‬أمس‭ ‬اجتماعاً‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الأركان‭ ‬وكبار‭ ‬القادة‭ ‬العسكريين‭ (…) ‬وجميعهم‭ ‬قالوا‭ ‬إنّه‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نظلّ‭ ‬أقوياء‭ ‬في‭ ‬باخموت‮»‬‭.‬‮ ‬

وأضاف‭ ‬ ‮«‬بالطبع،‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نفكّر‭ ‬بأرواح‭ ‬جنودنا‭. ‬لكن‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نفعل‭ ‬كلّ‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعنا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬نتلقّى‭ ‬فيه‭ ‬أسلحة‭ ‬وإمدادات‭ ‬وجيشنا‭ ‬يستعدّ‭ ‬للهجوم‭ ‬المضادّ‮»‬‭.‬‮ ‬

وتابع‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬ندرك‭ ‬أنّه‭ ‬بعد‭ ‬باخموت،‭ ‬يمكنهم‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬بعدها‭. ‬يمكنهم‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬كراماتورسك،‭ ‬يمكنهم‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬سلوفيانسك،‭ ‬الطريق‭ ‬سيكون‭ ‬مفتوحاً‭ ‬أمام‭ ‬الروس‭ (…) ‬إلى‭ ‬مدن‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭.‬‮ ‬

رغم‭ ‬دفاع‭ ‬الأوكرانيين‭ ‬المستميت‭ ‬عن‭ ‬المدينة،‭ ‬وعدت‭ ‬روسيا‭ ‬بأن‭ ‬تقاتل‭ ‬حتى‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬باخموت‭ ‬ معتبرة‭ ‬إياها‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬هجومها‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬‮ ‬

وكان‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬شويغو‭ ‬قال‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬باخموت‭ ‬‮«‬تشكل‭ ‬عقدة‭ ‬مهمة‭ ‬لخطوط‭ ‬الدفاع‭ ‬للجنود‭ ‬الأوكرانيين‭ ‬في‭ ‬دونباس‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬أن‭ ‬‮«‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬ستسمح‭ ‬بشن‭ ‬هجمات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬العمق‮»‬‭.‬‮ ‬

خطر‭ ‬التطويق‭ ‬

كان‭ ‬زيلينسكي‭ ‬قد‭ ‬دحض‭ ‬الثلاثاء‭ ‬التكهنات‭ ‬حول‭ ‬انسحاب‭ ‬تكتيكي‭ ‬وأمر‭ ‬بارسال‭ ‬تعزيزات‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬لحق‭ ‬بهاد‭ ‬مار‭ ‬شبه‭ ‬كامل،‭ ‬رغم‭ ‬التقدم‭ ‬الروسي‭ ‬الأخير‭ ‬واحتمال‭ ‬أن‭ ‬تطوق‭.‬‮ ‬

وتشهد‭ ‬المدينة‭ ‬المعركة‭ ‬الأطول‭ ‬والأكثر‭ ‬فتكا‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الهجوم‭ ‬الروسي‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2022‭.‬‮ ‬

والأهمية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لباخموت‭ ‬موضع‭ ‬جدل‭ ‬لكن‭ ‬المدينة‭ ‬اكتسبت‭ ‬أهمية‭ ‬رمزية‭ ‬وتكتيكية‭ ‬نظرا‭ ‬للخسائر‭ ‬الفادحة‭ ‬التي‭ ‬تكبدها‭ ‬الجانبان‭.‬ ‮ ‬

وتسعى‭ ‬موسكو‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬انتصار‭ ‬رمزي‭ ‬أقله‭ ‬منذ‭ ‬انتكاساتها‭ ‬الفادحة‭ ‬الخريف‭ ‬الماضي‭ ‬وتأمل‭ ‬أن‭ ‬يفتح‭ ‬لها‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬المدينة‭ ‬الباب‭ ‬للاستيلاء‭ ‬على‭ ‬الجزء‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬خارجا‭ ‬عن‭ ‬سيطرتها‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دونباس‭ ‬الصناعية‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭.‬‮ ‬

وبعد‭ ‬احراز‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬الروس‭ ‬يسيطرون‭ ‬على‭ ‬مداخل‭ ‬المدينة‭ ‬الشمالية‭ ‬والجنوبية‭ ‬والشرقية‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬مهددة‭ ‬بالتطويق‭.‬‮ ‬

وتشن‭ ‬قوات‭ ‬مجموعة‭ ‬فاغنر‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬متكبدة‭ ‬خسائر‭ ‬كبيرة‭.‬‮ ‬

وقائد‭ ‬مجموعة‭ ‬المرتزقة‭ ‬هذه‭ ‬في‭ ‬نزاع‭ ‬مفتوح‭ ‬مع‭ ‬القيادة‭ ‬العسكرية‭ ‬الروسية ويتهمها‭ ‬بعدم‭ ‬امداده‭ ‬قواته‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬الخطوط‭ ‬الأمامية‭ ‬للمعركة‭ ‬بما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬ذخائر‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬خطوط‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬ستنهار‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬انسحاب‭ ‬قواته‭.‬‮ ‬

خطة‭ ‬لامدادات‭ ‬الذخائر‭ ‬

من‭ ‬جهتهم‭ ‬يبدي‭ ‬الأوكرانيون‭ ‬تصميما‭ ‬على‭ ‬الصمود‭ ‬لاستنزاف‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬بانتظار‭ ‬هجوم‭ ‬مضاد‭ ‬يطلقونه‭ ‬مع‭ ‬الأسلحة‭ ‬الثقيلة‭ ‬والمدرعات‭ ‬الحديثة‭ ‬التي‭ ‬وعدهم‭ ‬بها‭ ‬الغربيون‭.‬‮ ‬

ويعقد‭ ‬وزراء‭ ‬الدفاع‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬اجتماعا‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬ستوكهولم‭ ‬بحضور‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬ينس‭ ‬ستولتنبرغ‭ ‬ونظيرهم‭ ‬الأوكراني‭ ‬اوليكسي‭ ‬ريزنيكوف‭.‬‮ ‬

ويعاني‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬صارخ‭ ‬في‭ ‬القذائف‭ ‬من‭ ‬عيار‭ ‬155‭ ‬مليمترا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬حذرت‭ ‬الأطراف‭ ‬الغربية‭ ‬الداعمة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭.‬‮ ‬

والهدف‭ ‬من‭ ‬الاجتماع‭ ‬إعداد‭ ‬خطة‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬محاور‭ ‬لتوفير‭ ‬الذخائر‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقر‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬لوزراء‭ ‬خارجية‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭.‬‮ ‬

وطالبت‭ ‬رئيسة‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬أورسولا‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬لايين‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أمام‭ ‬البرلمان‭ ‬في‭ ‬كندا‭ ‬ب‮»‬‭ ‬دعم‭ ‬عسكري‭ ‬واقتصادي‭ ‬متين‮»‬‭. ‬وحضت‭ ‬على‭ ‬جعل‭ ‬روسيا‭ ‬‮«‬تدفع‭ ‬ثمن‭ ‬جريمة‭ ‬العدوان‭ ‬‮«‬التي‭ ‬ارتكبتها،‭ ‬فيما‭ ‬سبق‭ ‬لها‭ ‬ان‭ ‬اقترحت‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬إنشاء‭ ‬محكمة‭ ‬خاصة‭.‬‮ ‬

وبعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬تخريب‭ ‬تعرض‭ ‬له‭ ‬خطا‭ ‬الأنابيب‭ ‬لنقل‭ ‬الغاز‭ ‬نورد‭ ‬ستريم‭ ‬1و2‭ ‬في‭ ‬بحر‭ ‬البلطيق‭ ‬نفت‭ ‬كييف‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬ضالعة‭ ‬في‭ ‬الحادث‭ ‬الذي‭ ‬نسبته‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬نيويورك‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬الأميركية‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬مجموعة‭ ‬موالية‭ ‬لأوكرانيا‮»‬‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬معلومات‭ ‬حصلت‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الأميركية‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأوكراني‭ ‬أوليكسي‭ ‬ريزنيكوف‭ ‬إن‭ ‬التخريب‭ ‬‮«‬غير‭ ‬ناجم‭ ‬عن‭ ‬عملنا‮»‬‭.‬‮ ‬