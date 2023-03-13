وزراء‭ ‬الاعلام‭.. ‬الإرهاب‭ ‬والكباب

موضوع‭ ‬الاعلام‭ ‬والإرهاب،‭ ‬اشتغل‭ ‬عليه‭ ‬تنظيما‭ ‬داعش‭ ‬والقاعدة‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬اشتغلت‭ ‬عليه‭ ‬الأجهزة‭ ‬الإعلامية‭ ‬لحكومات‭ ‬ووزارات‭ ‬عربية‭ ‬يفترض‭ ‬انها‭ ‬المعني‭ ‬الأول‭ ‬بهذا‭ ‬الملف‭. ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬اجتمع‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬لوزراء‭ ‬الاعلام‭ ‬العرب،‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬برامجه‭ ‬مناقشة‭ ‬ما‭ ‬جرى‭ ‬تسميته‭ ‬بالاستراتيجية‭ ‬الإعلامية‭ ‬العربية‭ ‬المشتركة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الإرهاب،‭ ‬وتبين‭ ‬انها‭ ‬مداخل‭ ‬بحثية‭ ‬أعدتها‭ ‬جامعة‭ ‬نايف‭ ‬العربية‭ ‬للعلوم‭ ‬الأمنية‭ ‬بتكليف‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2015‭.‬

وفي‭ ‬معاينة‭ ‬بسيطة‭ ‬نجد‭ ‬انَّ‭ ‬ذلك‭ ‬التكليف‭ ‬جاء‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬سنتين‭ ‬من‭ ‬الصعود‭ ‬المفاجئ‭ ‬المذهل‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش،‭ ‬حين‭ ‬بدأ‭ ‬بالسيطرة‭ ‬التنفيذية‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق،‭ ‬وصولاً‭ ‬الى‭ ‬الاحتلال‭ ‬الأكبر‭ ‬الذي‭ ‬نفذه‭ ‬التنظيم‭ ‬لثلث‭ ‬أراضي‭ ‬العراق‭ ‬مع‭ ‬حزيران‭ ‬2014‭ ‬حين‭ ‬سقطت‭ ‬بيده‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬احدى‭ ‬كبرى‭ ‬المدن‭ ‬العربية‭ ‬بعد‭ ‬العواصم،‭ ‬حيث‭ ‬تعدادها‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬أربعة‭ ‬ملايين‭ ‬نسمة‭. ‬في‭ ‬تلك‭ ‬السنة‭ ‬وما‭ ‬بعدها،‭ ‬أي‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬احتلال‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬لمدن‭ ‬عراقية‭ ‬وسورية‭ ‬مهمة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬هناك‭ ‬آثار‭ ‬ملحوظة‭ ‬لعمل‭ ‬اعلامي‭ ‬عربي‭ ‬منسق‭ ‬يواجه‭ ‬ذلك‭ ‬التضليل‭ ‬الذي‭ ‬افرزه‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬بيئات‭ ‬عربية‭ ‬هشة‭ ‬اتعبتها‭ ‬الحروب‭.‬

حتى‭ ‬بعد‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬العصيبة‭ ‬التي‭ ‬أحددها‭ ‬بنهاية‭ ‬العام‭ ‬2017‭ ‬حين‭ ‬جرى‭ ‬طرد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬وتكريت‭ ‬والانبار،‭ ‬فإنّ‭ ‬المهمة‭ ‬الإعلامية‭ ‬كانت‭ ‬جسيمة‭ ‬في‭ ‬حشد‭ ‬الطاقات‭ ‬لغسل‭ ‬آثار‭ ‬التنظيم‭ ‬الثقيلة‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬وان‭ ‬المسؤولية‭ ‬كانت‭ ‬واقعة‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬اجتهادات‭ ‬وتصرفات‭ ‬عفوية‭ ‬وعاجلة‭ ‬من‭ ‬حكومات‭ ‬محلية‭ ‬متعثرة‭ ‬وجمعيات‭ ‬مجتمع‭ ‬مدني‭ ‬ذات‭ ‬امكانات‭ ‬محدودة‭. ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬خلافات‭ ‬سياسية‭ ‬وعقائدية‭ ‬مع‭ ‬الحكمين‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬،‭ ‬اشتغلت‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬تدري‭ ‬او‭ ‬لا‭ ‬تدري‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬اعلام‭ ‬الإرهاب‭ ‬ذاته‭. ‬لاتزال‭ ‬الاحداث‭ ‬طرية‭ ‬في‭ ‬الذاكرة،‭ ‬والارشيف‭ ‬في‭ ‬متناول‭ ‬اليد‭.‬

المسألة‭ ‬ليست‭ ‬محصورة‭ ‬في‭ ‬أهمية‭ ‬حصول‭ ‬الاعلام‭ ‬الحكومي‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬،‭ ‬ذلك‭ ‬ان‭ ‬الاحداث‭ ‬المتصلة‭ ‬بالإرهاب‭ ‬يغطيها‭ ‬الاعلام‭ ‬الخاص‭ ‬والاعلام‭ ‬المتداخل‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬بسرعة‭ ‬تتفوق‭ ‬على‭ ‬اعلام‭ ‬الوزارات،‭ ‬ولكن‭ ‬الخطورة‭ ‬في‭ ‬عجز‭ ‬الاعلام‭ ‬الرسمي،‭ ‬وهو‭ ‬المالك‭ ‬لمديريات‭ ‬عامة‭ ‬ومؤسسات‭ ‬للاعلام‭ ‬والدعاية‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬البيئات‭ ‬الأوربية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مصدراً‭ ‬لتوريد‭ ‬شباب‭ ‬التحقوا‭ ‬بالقتال‭ ‬وتناسلوا‭ ‬عبر‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬وتركوا‭ ‬وراءهم‭ ‬أطفالاً‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬آباء‭ ‬في‭ ‬الاغلب،‭ ‬وان‭ ‬الامهات‭ ‬الباقيات‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬الهول‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬او‭ ‬سواه‭ ‬لم‭ ‬يخضعن‭ ‬لبرامج‭ ‬تأهيل‭ ‬الا‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬مبتسر‭ ‬وعند‭ ‬ترحيل‭ ‬بعض‭ ‬النساء‭ ‬الى‭ ‬أماكن‭ ‬أخرى‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬مع‭ ‬ارسال‭ ‬بعضهن‭ ‬الى‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬الشهور‭ ‬الماضية‭ . ‬ان‭ ‬الاعلام‭ ‬العربي‭ ‬لم‭ ‬يقم‭ ‬بفعاليات‭ ‬خارجية‭ ‬تضغط‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬لكي‭ ‬تسحب‭ ‬رعاياها‭ ‬من‭ ‬مخيم‭ ‬الهول‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬مولداً‭ ‬تفريخياً‭ ‬للفكر‭ ‬المنحرف‭ ‬لاسيما‭ ‬تحت‭ ‬ظروف‭ ‬سيئة‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭.‬

انَّ‭ ‬أي‭ ‬استراتيجية‭ ‬للإعلام‭ ‬المتعاطي‭ ‬مع‭ ‬معضلة‭ ‬الإرهاب‭ ‬تبقى‭ ‬ناقصة‭ ‬وغير‭ ‬مؤهلة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تتلاقح‭ ‬مع‭ ‬التجارب‭ ‬الميدانية،‭ ‬ولابد‭ ‬الا‭ ‬تكتفي‭ ‬بما‭ ‬يكتبه‭ ‬باحثون‭ ‬نظريون‭ ‬في‭ ‬جامعة،‭ ‬ليس‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬التجربة‭ ‬في‭ ‬أحسن‭ ‬الأحوال‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬يشاهدونه‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الفضائيات‭. ‬هناك‭ ‬تفاصيل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬صعود‭ ‬نجم‭ ‬الإرهاب‭ ‬تشبه‭ ‬احدث‭ ‬فيلم‭ ‬الإرهاب‭ ‬والكباب‭ ‬لعادل‭ ‬امام،‭ ‬ذلك‭ ‬ان‭ ‬المجتمعات‭ ‬العربية‭ ‬الهشة‭ ‬انساقت‭ ‬احياناً‭ ‬نحو‭ ‬خيارات‭ ‬سيئة‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬عناية‭ ‬الحكومات‭ ‬او‭ ‬اعلامها‭.‬

رئيس التحرير-الطبعة الدولية

[email protected]