وزارتان تناقشان مشكلات الشباب وتضعان الحلول لها

بغداد- الزمان

عقدت وزارة التخطيط اجتماعا تشاوريا للجنة الأمر الديواني رقم 37 لسنة 2022. والتي تخص إيجاد حلول للمشكلات التي يُعاني منها الشباب في العراق. وشهد الإجتماع مناقشة المشكلات والمعوقات والوصول إلى وضع رؤية للمعالجات والحلول. وقال رئيس اللجنة مستشار وزارة الشباب والرياضة علي سلمان مهدي إن الإجتماع جاء لتشخيص مشكلات الشباب ووضع الحلول المناسبة لها مبينا ان اهمية الشباب تكمنُ في قيادتهم للبلد في الوقت الحاضر والمستقبل، وإن القيادات الشابة قيادات فاعلة وناجزة في كل مفاصل الدولة، مضيفا إن المشكلات شُخصت حسب استبيان الكتروني شارك فيه 42 الف شاب واخذنا به من رؤية ورؤى الشباب بالمشكلات والحلول كونهم اصحاب المعاناة وان من ضمن تلك المشكلات التي يمكن ان يتعرضوا لها البطالة وتعاطي المخدرات وايضا التعامل مع وسائل التواصل الإجتماعي بصورة سيئة كذلك الجريمة الالكترونية إضافة إلى العنف الأسري، مؤكدا ان هذا لا يفي بالغرض لذا علينا التحري بصورة مباشرة وميدانية عن الموضوع الذي كُلفت به وزارة الشباب والرياضة لاربع محافظات بغداد وصلاح الدين ونينوى وذي قار وباقي المحافظات ستُكمل تباعا باستبيان ميداني ولقاء مباشر مع الشباب ومع منظمات المجتمع المدني. ومن جانبها أوضحت المدير العام لدائرة التنمية البشرية في وزارة التخطيط، عضو اللجنة مها عبد الكريم الراوي ان أحد الملفات التي نركز عليها هو ملف الشباب والدور الكبير الذي تقوم به وزارة التخطيط وبالتعاون مع الوزارات التربية ، التعليم العالي ، العمل والشؤون الإجتماعية ، والمالية وايضا الصحة والإسناد الكبير من قبل وزارة الشباب والرياضة والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومن خلال هذا التعاون المثمر نحقق خطوات مهمة في مجال تحقيق التقدم المحرز في كل مؤشرات وأبعاد التنمية البشرية في العراق وخاصة فيما يتصل بقضايا التنمية الإجتماعية تحديدا.