وزارة النفط – حيدر سلمان

إيرادات شهر آذار الماضي بلغت اكثر من 7 مليارات و506 مليون و401 الف دولار من مبيعات النفط مجموع الصادرات الخام لشهر آذار الماضي 100 مليون و 913 ألف و27 برميل. مجموع الكميات المصدرة من حقول وسط وجنوب العراق بلغت 98 مليون و875 ألف و692 برميل الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان 1 مليون و727 ألف و494 برميل معدل سعر البرميل الواحد 74.385 دولار. الكميات المصدرة تم تحميلها عبر 35 شركة عالمية من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.

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لازالت حقول الوسط والجنوب تنتج 98% من الناتج العام بمعدل 3.36 مليون برميل يومي وبالذات البصرةكما لازالت كركوك تنتج اقل من 2% بمعدل 32 الف برميل يومي وهو الحال منذ اكثر من عقد للان.

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