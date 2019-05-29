لجنة الخبراء تناقش مناهج المنتخبات وتخصّص مليار دينار لإتحادي كرة القدم وألعاب القوى

وزارة الشباب تقرّر صرف رواتب العاملين في اللجنة الأولمبية

بغداد – قصي حسن

قررت وزارة الشباب والرياضة صرف رواتب العاملين في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ممن قاموا بملء الاستمارة الخاصة بذلك وممن لم يتجاوز الضوابط القانونية الخاصة بصرف الرواتب، وذلك خلال اجتماع لجنة تنفيذ القرار 140 لمجلس الوزراء في مقر الوزارة الشباب والرياضة برئاة وزير الشباب والرياضة احمد رياض وغياب رئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي. كما ستنظر اللجنة ما سيسفر من مناقشات بين لجنة الخبراء والاتحادات الرياضية بشأن برامجهم ليتم اتخاذ القرارات المناسبة لإطلاق الأموال لتنفيذ هذه البرامج، وتقرر تشكيل لجنة إعلامية لتغطية أنشطة وعمل اللجنة ولجانها الفرعية. الى ذلك اكد رئيس لجنة الخبراء المنبثقة عن اللجنة الثلاثية التي تم تشكيلها على وفق القرار رقم 60 لسنة 2019 لمجلس الوزراء والمعدل بالقرار 140 لســــــــــــنة 2019 عن اللجنة الخماسية، المستشار في الوزارة الدكتور حسن علي كريم، اول امس الثلاثاء، ان اللجنة حريصة على دراسة مناهج وبرامج الاتحادات الرياضية وتوفير الاموال لدعم نشاطاتها المحلية والدولية.

مليار دينار

وقال كريم ان اللجنة اقرت توصية بالموافقة على تخصيص مبلغ 750 مليون دينار لاتحاد كرة القدم و250 مليون دينار لاتحاد العاب القوى لاجل تنفيذ مستحقاتهما وانشطتهما، وستأخذ اللجنة العليا على عاتقها المصادقة على هذه التوصيات، مبينا انه تم مناقشة برنامج اتحاد كرة القدم بشأن المنتخبات الوطنية والشباب والناشئين وشباب الصالات، فضلا عن المعسكرات والتجهيزات الرياضية، اذ لدى المنتخب الوطني بكرة القدم معسكرا تدريبيا في تونس خلال شهر حزيران المقبل ومباراة ودية مع المنتخب التونسي، فيما ستكون هناك مشاركة لمنتخب الناشئين في بطولة غرب اسيا خلال شهر تموز، كما تم دفع جزء من اجور حكام الدوري الممتاز بكرة القدم. واضاف رئيس لجنة الخبراء، انه سيتم اعتماد منهج علمي دقيق بشأن الاهتمام بالفئات العمرية واقامة الدوريات بشكل منتظم، وسيكون هناك مراقبة وتدقيق على عمليات صرف الاموال من الجهات الرقابية، وقد لاحظنا التعاون البناء بين الطرفين وصولا الى رياضة انجاز تليق بالعراق وترفع اسمه عاليا في المحافل الدولية. كما تم الطلب من ا?تحادات فتح حساب بالمصارف الأهلية بشكل مؤقت لتمشية الامور فضلا عن السير في اجراءات فتح حساب في البنوك الحكومية لانها هي التي ستعتمد مستقبلا.

عروس الألعاب

وبشأن منهاج اتحاد العاب القوى، اوضح كريم انه تم مناقشة مشاركة المنتخب العراقي في البطولة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، وبطولة آسيا في الدوحة مؤخرا، وتهيئة المعسكرات التدريبية الداخلية والخارجية لمنتخبي المتقدمين والناشئين، فيما تم التركيز على ضرورة الاعتماد على اللاعب الموهوب ودعمه وفق ستراتيجية تؤهله للوصول الى منصات التتويج، لاسيما وان عروس الالعاب تعتمد على لغة الارقام، لذا نحتاج الى النوعية وليس الكمية في منافسة ابطال العالم والحصول على الميداليات الملونة. ووجه وزير الشباب والرياضة، بصرف سلفة عاجلة للاتحادات الرياضية، الى حين إكمال مناقشة مناهجها السنوية مع لجنة الخبراء. وقال رياض، إنه ناقشنا مع رئيس اللجنة الخماسية عصام ثامر، تفاصيل عدة تتعلق بالإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بصرف منحة اللجنة الاولمبية وأكدنا على ضرورة الإسراع بتنفيذها، واوعزنا الى اللجنة المالية المنبثقة عن اللجنة الخماسية بإكمال الاجراءات ومخاطبة وزارة المالية لاستحصال موافقتها بصرف سلفة عاجلة للاتحادات الرياضية لتسيير عملها خلال هذه المدة الى حين اكمال مناقشة مناهجها السنوية مع لجنة الخبراء، وإقرار صرف مستحقاتها على وفق نشاطاتها والتفاصيل الموجودة في المناهج”. واضاف رياض فضلاً عن ذلك تم التوجيه بصرف رواتب العاملين في اللجنة الاولمبية ممن اكملوا إجراءاتهم وليس لديهم اي عائق قانوني يحول دون استلام اجورهم او رواتبهم لشهرين متتاليين مباشرة، وفي نفس الوقت ناقشنا مع رئيس لجنة الخبراء الدكتور حسن علي كريم آلية عمل اللجنة بشأن تحديد مواعيد مناقشة المناهج السنوية للاتحادات الرياضية، وأكدنا على ضرورة إعلانها بأسرع وقت ممكن.