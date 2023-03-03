فاتح عبدالسلام

سمعتُ‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬عراقية‭ ‬سابق‭ ‬قوله‭ ‬انه‭ ‬كان‭ ‬ضد‭ ‬إعادة‭ ‬وزارة‭ ‬الاعلام‭ ‬كي‭ ‬لا‭ ‬يستولي‭ ‬عليها‭ ‬حزب‭ ‬معين‭ ‬وتنحاز‭ ‬له‭. ‬وهذا‭ ‬الكلام‭ ‬يستقيم‭ ‬مع‭ ‬واقع‭ ‬الانحيازات‭ ‬في‭ ‬إمالة‭ ‬كفة‭ ‬وزارة‭ ‬أو‭ ‬مؤسسة‭ ‬الى‭ ‬جهة‭ ‬أو‭ ‬حزب‭ ‬أو‭ ‬تيار‭ ‬بحسب‭ ‬الثقل‭ ‬السياسي‭ ‬الممثل‭ ‬فيها،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬الكلام‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته،‭ ‬لا‭ ‬يستقيم‭ ‬مع‭ ‬شعارات‭ ‬مُعضّدة‭ ‬ببنود‭ ‬دستورية‭ ‬بشأن‭ ‬بناء‭ ‬دولة‭ ‬ذات‭ ‬استقرار‭ ‬مؤسسي‭. ‬كما‭ ‬انّ‭ ‬العبرة‭ ‬ليست‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬إطلاق‭ ‬اسم‭ ‬وزارة‭ ‬الاعلام‭ ‬على‭ ‬حقيبة‭ ‬معينة،‭ ‬وانما‭ ‬العبرة‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬قيام‭ ‬تشكيلات‭ ‬بديلة‭ ‬بذات‭ ‬الدور‭ ‬القديم‭ ‬المركزي‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬وزارة‭ ‬الاعلام‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬مع‭ ‬رتوش‭ ‬تزينية‭ ‬متعددة‭.‬

مادام‭ ‬انّ‭ ‬هناك‭ ‬تشكيلات‭ ‬إعلامية‭ ‬تابعة‭ ‬للدولة‭ ‬لها‭ ‬موازنات‭ ‬وكوادر‭ ‬ضخمة‭ ‬العدد‭ ‬فإنّ‭ ‬واقع‭ ‬وزارة‭ ‬الاعلام‭ ‬متحقق‭ ‬عملياً‭ ‬في‭ ‬جسم‭ ‬الدولة،‭ ‬وإلا‭ ‬ماذا‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يُطلق‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬اعلامي‭ ‬تموّله‭ ‬الدولة،‭ ‬أهو‭ ‬اعلام‭ ‬خاص‭ ‬مثلاً،‭ ‬فَلِمَ‭ ‬هذه‭ ‬الازدواجية‭ ‬التي‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬الاستخفاف‭ ‬بالعقول؟

المفروض‭ ‬اعتبار‭ ‬جهاز‭ ‬الاعلام‭ ‬جهازاً‭ ‬سيادياً‭ ‬مثل‭ ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب،‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬الانحياز‭ ‬ويكون‭ ‬مستمراً‭ ‬في‭ ‬تدريباته‭ ‬اليومية‭ ‬التي‭ ‬تحسّن‭ ‬اداءه،‭ ‬وأن‭ ‬يتمتع‭ ‬باستقلالية‭ ‬قوية‭ ‬تحصّنه‭ ‬من‭ ‬الفساد‭ ‬وتطهّره‭ ‬من‭ ‬أعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المتطفلين‭ ‬على‭ ‬مهنة‭ ‬الاعلام‭ ‬والذين‭ ‬لا‭ ‬يجيدون‭ ‬في‭ ‬أحسن‭ ‬الأحوال‭ ‬سوى‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬من‭ ‬الظهور‭ ‬على‭ ‬الشاشات‭ ‬أو‭ ‬انتاج‭ ‬المطبوعات‭ ‬أو‭ ‬صياغة‭ ‬الخطاب‭ ‬الرسمي‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الخارجية‭ ‬او‭ ‬الداخلية،‭ ‬ذلك‭ ‬الحد‭ ‬المتدني‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يليق‭ ‬باسم‭ ‬دولة‭ ‬لها‭ ‬تاريخ‭ ‬عريق‭.‬

اعرف‭ ‬أنَّ‭ ‬الاعلام‭ ‬الحكومي‭ ‬هو‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬محاصصة‭ ‬أبدية‭ ‬يقوم‭ ‬عليها‭ ‬الوضع‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬البلد،‭ ‬وذلك‭ ‬هو‭ ‬السبب‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬أي‭ ‬منجز‭ ‬اعلامي‭ ‬مؤثر‭ ‬وله‭ ‬فاعلية‭ ‬عربية‭ ‬أو‭ ‬محلية،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬الموازنات‭ ‬الضخمة‭ ‬التي‭ ‬صرفتها‭ ‬الدولة‭ ‬العراقية‭.‬

لا‭ ‬ندري‭ ‬متى‭ ‬ستولد‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬حكومة‭ ‬ذات‭ ‬ارادة‭ ‬في‭ ‬تطهير‭ ‬جهاز‭ ‬الاعلام‭ ‬وإعادة‭ ‬تأسيسه‭ ‬المهني‭ ‬بما‭ ‬ينافس‭ ‬الأجهزة‭ ‬الإعلامية‭ ‬الخاصة‭ ‬أو‭ ‬مؤسسات‭ ‬الاعلام‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬تحضر‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬البلد،‭ ‬وتأخذ‭ ‬حصتها‭ ‬من‭ ‬وقت‭ ‬المشاهد‭ ‬او‭ ‬القارئ‭ ‬العراقي‭.‬

إنّني‭ ‬لا‭ ‬أدعو‭ ‬أبداً‭ ‬الى‭ ‬إعادة‭ ‬مسمى‭ ‬وزارة‭ ‬الاعلام،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬التشكيلات‭ ‬الموازية‭ ‬المستحوذة،‭ ‬ولكن‭ ‬ليس‭ ‬لي‭ ‬او‭ ‬لأحد‭ ‬غيري‭ ‬من‭ ‬المشتغلين‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬بهذه‭ ‬المهنة‭ ‬المُعقدة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬بالعالم،‭ ‬والسهلة‭ ‬اليسيرة‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬السذاجة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬أن‭ ‬يغلق‭ ‬الخيارات‭ ‬عند‭ ‬التفكير‭ ‬الجدي‭ ‬في‭ ‬اصلاح‭ ‬الاعلام‭ ‬العراقي‭ ‬المموّل‭ ‬من‭ ‬موازنة‭ ‬الدولة‭.‬

رئيس التحرير-الطبعة الدولية

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