ورش لتجميل عقول الأطفال وتهذيب الأفكار

ميسان – الزمان

يقيم برلمان الطفل العراقي بالتنسيق مع برنامج مواهب الأطفال في ميسان ورش عمل لتجميل العقول وتهذيب الأفكار عن هذا البرنامج قال امين عام برلمان الطفل العراقي الاديب محمد رشيد : اعدت كوادرنا محاور عديدة منها ( عدم الكذب / أهمية النظافة / الإبتعاد عن النميمة / مكافحة العنف / أهمية القراءة / الأمانة ) موضحا ان (اغلب العوائل تدفع ملايين الدنانير من اجل تجميل الوجة والجسد لكن برنامجنا هذا يهتم بتجميل العقول و تهذيب الأفكار من أجل بناء الإنسان والمجتمع ايمانا منا بكلمة اقرا التي وردت في أول آية نزلت على نبي الإسلام محمد ص (اقرا بإسم ربك) واقرا هنا بمعنى( حِب / تنظف / سامح / إبني / فكر / تثقف/ بادر / إصدق القول ) وغيرها. ويذكر ان المحاضرات ستكون في قاعات متعددة منها البطريق ، بربر و كورميك حتى نبعد الملل عن الاطفال).