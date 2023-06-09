ورشة نوعية تحذّر من مخاطر التطور التكنولوجي

بغداد – الزمان

قدّم رئيس مجلس المسار الرقمي العراقي، صفد الشمري، ورشة نوعية في التزييف الرقمي واضطراب المعلومات بمؤسسات الدولة، لعدد من منتسبي العتبة الحسينية عرض فيها رؤية التصدي لمناهج التزييف التي تعتمد تقانات الذكاء الاصطناعي، بحسب دورها في تزايد مخاطر اضطراب المعلومات. واشار الشمري خلال محاضرة تابعته (الزمان) امس الى (دور المحتويات المفبركة في تزايد ما يعرف اليوم بظاهرة اضطراب المعلومات، التي انتجت مشهداً بحثياً جديداً في جميع انحاء العالم)، مبيناً انه (ينبغي التعاطي معه، لكونه يمتاز بشدة التعقيد ويتضمن تحليلاً لقضايا متنوعة، تتراوح بين التلاعب بالانتخابات والسياسات الشعبوية، وصولاً إلى ايجاد تساؤلات جديدة حول الثقة بوسائل الإعلام والآثار المترتبة على صناعة الصحافة الان)، ولفت في محاضرة اخرى بمركز النهرين للدراسات الاستراتيجية، حضرها عدد من الحكوميين والمديرين العامين وعمداء الكليات ونخبة من الإعلاميين، الى (استعراض نماذج التزييف، للتنويه بمخاطر التطور الحاصل في مجال الفبركة العميقة، للحد الذي عجزت فيه أغلب برامج التحقق الرقمي في الكشف عن تزييف تلك الفبركة، وما يمكن ان تؤديه في جوانب صناعة الوهم)، واوضح الشمري انه (رغم اسهام تطبيقات الكرافيك المحترفة بصناعة قصص وهمية عن طريق التلاعب في حوليات تلك القصص وتغيير الحقيقة للمحتويات التي تتداولها الوسائط الرقمية، فان برامج الفبركة الرقمية صارت قادرة على معالجة القصص، بالتلاعب في تزييف رقمي متقن لصورهم وأصواتهم)، مشدداً على (اهمية الحذر من ظاهرة اضطراب المعلومات التي بدأت تتفاقم عبر الانتشار المتزايد للمعلومات الخاطئة والمضللة والضارة في المجال العام، على وسائل المواقع الالكترونية).